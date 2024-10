Delska feiert das Richtfest für das nachhaltigste Rechenzentrum im Baltikum

RIGA, Lettland, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 28. Oktober feierte Delska einen bedeutenden Meilenstein im Bau –das Richtfest– für sein kommendes Tier III-zertifiziertes 10-MW-Rechenzentrum in Riga. Als eines von nur 20 LEED-zertifizierten Gebäuden in Lettland wird das Rechenzentrum neue Maßstäbe für umweltfreundliches Bauen und Energieeffizienz in der baltischen Region setzen. Der Start des Projekts ist für August 2025 geplant.

Mit einer Investitionssumme von über 30 Millionen Euro wird das Carrier-neutrale 10-MW-Rechenzentrum eine umfassende Palette von IT- und Netzwerklösungen bieten und bis zu 1.000 Racks beherbergen. Die 6.000 Quadratmeter große Anlage ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und kann auf bis zu 30 MW erweitert werden, was sie ideal für Hyperscaler, KI und Hochleistungsrechner macht.

Das neue Rechenzentrum erreichte seinen höchsten Punkt, und das Richtfest wurde von der lettischen Parlamentspräsidentin Daiga Mierina, dem Minister für Klima und Energie Kaspars Melnis, der Ministerin für intelligente Verwaltung und regionale Entwicklung Inga Berzina sowie von Mitgliedern des Stadtrats von Riga und führenden Vertretern von Verbänden gefeiert. Sie hoben das Projekt als großartiges Beispiel für nachhaltige Unternehmensplanung, seine Bedeutung für das Wachstum der lettischen Wirtschaft das Exportpotenzial der IT-Branche und die globale Wettbewerbsfähigkeit hervor.

Aufgrund des Ziels von Delska, bis zum Jahr 2030 einen Netto-CO2-Ausstoß von Null zu erreichen, wird das Rechenzentrum vollständig mit grüner Energie betrieben und auf Notstromaggregate mit Neste MY-Diesel, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, angewiesen sein. Außerdem wird die Anlage mit einem energieeffizienten und innovativen Vindur® CoolW@ll-Kühlsystem ausgestattet sein. Das Rechenzentrum wird mit einer Stromverbrauchseffektivität (PUE) von unter 1,3 betrieben.

„Mit der Einrichtung dieses Rechenzentrums sind wir voll und ganz darauf vorbereitet, die erforderlichen Platz- und Stromkapazitäten bereitzustellen, vor allem in einer Zeit, in der der Stromverbrauch von KI-Tools erheblich gestiegen ist und es in Europa an den erforderlichen Strom- und Rechenzentrumskapazitäten mangelt", erklärt Andris Gailitis, der CEO von Delska.

Die wachsende Nachfrage nach Lösungen für das Internet der Dinge, die digitale Transformation und Cloud-Dienste treibt den Datenverbrauch wie nie zuvor voran. Smart Homes, Video-Streaming-Plattformen und Tools für künstliche Intelligenz sind auf die Fähigkeit von Rechenzentren angewiesen, Inhalte ohne Verzögerung an Nutzer in aller Welt zu liefern. Unternehmen wollen ihre Geschäftstätigkeit ausweiten, ohne erhebliche Investitionen in die Wartung ihrer IT-Infrastruktur zu tätigen.

Delska plant den Bau eines weiteren Rechenzentrums in Litauen und die Erweiterung seiner Unternehmensgruppe, um ein umfassendes regionales Rechenzentrums- und Netzwerk-Ökosystem zu schaffen.

Informationen zu Delska

Delska ist ein Carrier-neutraler Anbieter von Rechenzentren und Netzwerken in Nordeuropa mit 25 Jahren Erfahrung, der zuverlässige, personalisierte IT- und Netzwerklösungen anbietet, die den Geschäftsanforderungen der Kunden entsprechen. Das Unternehmen verfügt über zwei eigene Standorte in Riga und Vilnius sowie über Niederlassungen in Frankfurt, Amsterdam und Stockholm.

Seit Juni 2024 vereint die neue Marke Delska zwei Unternehmen, DEAC European Data Center und Data Logistics Center (DLC), die unter ihren eigenen Rechtspersönlichkeiten operieren, im Besitz des Quaero European Infrastructure Fund II sind und von Quaero Capital verwaltet werden.

