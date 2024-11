Delska célèbre la cérémonie du bouquet final du centre de données le plus durable des pays baltes

RIGA, Lettonie, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 28 octobre, Delska a célébré une étape importante - le bouquet final - de la construction de son futur centre de données de 10 MW certifié Tier III à Riga. Ce centre de données, qui est l'un des 20 bâtiments certifiés LEED en Lettonie, constituera une nouvelle référence en matière de construction écologique et d'efficacité énergétique dans la région de la Baltique. Le projet devrait être lancé en août 2025.

Delska Celebrates a Topping Out Ceremony for the Most Sustainable Data Center in the Baltics

Avec un investissement de plus de 30 millions d'euros, le centre de données de 10 MW, neutre vis-à-vis des opérateurs, offrira une gamme complète de solutions informatiques et de réseaux et accueillera jusqu'à 1 000 baies. L'installation de 6 000 mètres carrés est conçue pour être évolutive, avec un potentiel d'expansion pouvant atteindre 30 MW, ce qui la rend idéale pour les hyperscalers, l'IA et les besoins en informatique de haute puissance.

Le nouveau centre de données a atteint son point le plus haut, et la cérémonie du bouquet final a eu lieu en présence de Daiga Mierina, présidente du parlement letton, de Kaspars Melnis, ministre du climat et de l'énergie, d'Inga Berzina, ministre de l'administration intelligente et du développement régional, ainsi que de membres du conseil municipal de Riga et de dirigeants d'associations. Ils ont souligné que le projet était un excellent exemple de planification d'entreprise durable et qu'il était important pour la croissance de l'économie lettone, pour le potentiel d'exportation de l'industrie des technologies de l'information, et pour la compétitivité au niveau mondial.

Delska ayant pour objectif d'atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2030, le centre de données sera entièrement alimenté par de l'énergie verte et s'appuiera sur des générateurs de secours utilisant le diesel Neste MY, produit à partir d'énergies renouvelables. En outre, l'installation sera équipée d'un système de refroidissement Vindur® CoolW@ll innovant et économe en énergie. Le centre de données fonctionnera avec une efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) inférieure à 1,3.

« Avec la création de ce centre de données, nous sommes tout à fait prêts à fournir l'espace et la capacité d'alimentation nécessaires, en particulier alors que les outils d'IA gourmands en énergie ont connu une augmentation significative et que l'Europe manque de l'alimentation et de la capacité de centres de données nécessaires », explique Andris Gailitis, le PDG de Delska.

La demande croissante de solutions de l'Internet des objets, de transformation numérique et de services cloud entraîne une consommation de données sans précédent. Les maisons intelligentes, les plateformes de streaming vidéo et les outils d'intelligence artificielle s'appuient sur la capacité des centres de données à fournir du contenu aux utilisateurs du monde entier sans délai. Les entreprises souhaitent étendre leurs activités sans avoir à investir des sommes importantes dans la maintenance de leur infrastructure informatique.

Delska prévoit de construire un autre centre de données en Lituanie et d'élargir son groupe d'entreprises afin de créer un écosystème régional complet de centres de données et de réseaux.

À propos de Delska

Delska est un centre de données et un fournisseur de réseaux neutre vis-à-vis des opérateurs en Europe du Nord. Fort de 25 ans d'expérience, il fournit des solutions informatiques et de réseaux fiables et personnalisées pour répondre aux besoins commerciaux de ses clients. Il possède deux sites principaux à Riga et Vilnius et des points de présence à Francfort, Amsterdam et Stockholm.

Depuis juin 2024, la nouvelle marque Delska réunit deux entreprises - DEAC European Data Center et Data Logistics Center (DLC) - qui opèrent sous leurs propres entités juridiques, détenues par Quaero European Infrastructure Fund II et gérées par Quaero Capital.

www.delska.com

