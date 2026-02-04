다후아 테크놀로지, ISE 2026에서 지능형 LED 솔루션 선보여

바르셀로나, 스페인 2026년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 세계적인 비디오 중심 AIoT 솔루션 서비스 기업 다후아 테크놀로지(Dahua Technology)가 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 통합 시스템 유럽(Integrated Systems Europe, ISE) 2026에서 최신 지능형 디스플레이 및 제어 솔루션을 선보이고 있다. 다후아는 이번 전시에서 전문가용 및 상업 환경 전반에 걸쳐 몰입감 있고 유연하며 신뢰성 높은 시각적 경험을 제공하도록 설계된 혁신적인 LED 제품과 프로페셔널 디스플레이 솔루션을 폭넓게 소개하고 있다.

MiP 스크린

다후아의 SM 시리즈 실내용 LED 제품은 첨단 MiP(MicroLED in Package) 기술을 적용해 기존 COB 디스플레이 대비 더 높은 명암비, 더 깊은 블랙 표현, 더욱 섬세한 이미지 디테일을 구현한 것이 특징이다. 기판 없는 MicroLED 칩을 대량 전사 기술과 첨단 RDL 패키징으로 집적해 지속 가능한 소형화, 170°를 넘는 초광시야각, 최대 10만:1의 명암비, 향상된 구조적 안정성을 지원한다.

크리에이티브 스플라이싱 스크린

SE 시리즈 실내용 LED 제품은 SMD 패키징 기술을 적용해 높은 밝기와 유연한 사이즈 구성이 특징으로 슈퍼마켓과 리테일 매장에 적합하다. 네 가지 픽셀 피치와 다양한 캐비닛 크기로 제공되며, 캐비닛 인터로킹, 색상 변화 없는 90도 회전 설치, 28mm라는 초슬림 디자인을 지원한다. 또한 선택형 고휘도 디스플레이 윈도우와 간단한 비정형 형태 구현에 적합한 맞춤형 캐비닛 엣지 옵션도 있다.

커브드 렌탈 LED

렌탈 및 크리에이티브 환경에 적합한 커브드 렌탈(Curved Rental) LED는 아치형 락킹 시스템을 통해 평면, 볼록, 오목 스크린을 매끄럽게 연결할 수 있으며, −10°부터 10°까지 2.5° 단위로 각도 조절이 가능하다. 모듈형 플랫폼과 올인원 핫스왑 전원 박스를 통해 빠른 유지보수와 유연한 구성이 가능하다. 큐브(Cube) 버전은 90° 코너 및 다면 큐브 디스플레이를 지원하며, 공구 없이 설치 가능한 혼합 조립 옵션을 제공한다.

135인치 폴더블 올인원 LED 디스플레이

이 플래그십 디스플레이는 임원 회의, 전시장, 로드쇼, e스포츠는 물론 빌라, 클럽, 야외 캠핑 등 고급 활용 환경을 위해 설계된 제품이다. 풀 인버티드 COB 기술을 적용한 135인치 1080p 화면으로 눈에 편안한 시청 경험, 높은 내구성, 간편한 유지보수가 특징이다. 접이식, 이동식 설계에 65cm 높이 조절이 가능하며, 별도 설치 없이 박스 개봉 즉시 사용 가능하다. Android 14(옵션으로 Windows) 기반으로 멀티 스크린 디스플레이, 지능형 카메라 기능, 강화된 보안 기능, AI 보조 운영을 지원해 전문 및 엔터테인먼트 경험을 즉시 구현해 준다.

커맨드 센터 솔루션

N70 컨트롤 룸 솔루션은 강력한 멀티채널 카메라 디코딩, 초고해상도 신호 캡처 및 디스플레이, 유연한 제어, 광범위한 프로토콜 호환성, LED 및 LCD 스크린을 위한 맞춤형 출력 기능을 제공한다. AVoIP 솔루션은 효율적인 KVM 원격 제어, 저지연 고품질 영상 전송, 무제한 시스템 확장, 지역 간 협업을 지원해 커맨드 센터와 대규모 운영 환경을 위한 원활한 AV 관리를 구현한다.

상업용 디스플레이 솔루션

다후아는 실내외 모두에 적합한 다양한 디지털 사이니지 솔루션을 제공한다. 실외 모델(43~65인치)은 고휘도, 내후성 보호기능, 24시간 365일 안정적 운영을 지원한다. 실내 라인업은 비용 대비 효율이 좋은 플라스틱 모델과 프리미엄 초슬림 메탈 벽걸이형 디스플레이, 최대 3000 cd/㎡의 고휘도를 자랑하는 윈도우 디스플레이로 구성돼 강한 햇빛 환경에서도 가시성이 뛰어나다. 이 솔루션들은 일반 설치부터 프리미엄 리테일 및 쇼윈도우 적용까지 폭넓은 상업용 디스플레이 수요를 충족한다.

다후아의 디스플레이 제품과 솔루션은 3S800번 부스에서 볼 수 있으며, 자세한 내용은 다후아 디스플레이 웹사이트에서 확인할 수 있다.

SOURCE Dahua Technology