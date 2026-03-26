DJI 正式發表 8K 全景旗艦無人機 DJI Avata 360：暢遊天際，縱覽全域

DJI Avata 360 的全景影像系統採用雙等效面積一英吋的感光元件[1]，具備 2.4 μm 大像素和高動態範圍，能夠捕捉水平 360° 全景畫面；並且，藉助 DJI 自研的全景拼接演算法，Avata 360 可即時生成 8K/60fps HDR 高畫質全景影片[1]，也支援輸出 1.2 億像素/16K 超高畫質全景照片，無論拍攝全景影片或照片，即使裁切至日常視角，旗艦高畫質也依舊能夠保留每個畫面的清晰細節，滿足更多場景下的畫面需求。

此外，DJI Avata 360 還創新實現單、雙鏡頭模式切換功能，實現更多創作玩法。DJI Avata 360 在進行拍攝時可透過遙控器輕鬆切換至單鏡頭模式，化身 Avata 系列經典形態，為內容創作者帶來 4K/60fps 的高畫質影片錄製體驗。

全向避障，全面保護，放心發揮創意實力

DJI Avata 360 配備前視雷射雷達，可在全景拍攝模式下，實現夜景級全向主動避障[1]，並且，得益於 DJI 在避障演算法技術的積累，在運動跟拍中也無懼障礙，助力每一次創意飛行；此外，DJI Avata 360 在機身上延續了 Avata 系列成熟穩定的一體化槳葉防護罩設計方案，在小巧機身中實現物理保護，不僅讓飛行更安全、拍攝更安心，也為周邊人員、事物增添一份安全保障。

在跟拍技術上，DJI Avata 360 系統最佳化了運動場景的跟拍能力，無論是快速移動還是複雜軌跡，都能穩定追蹤並保持理想構圖，讓運動跟拍更加簡單且效果震撼；配合直覺的體感操控和智慧跟拍演算法，即使是新手使用者也能快速上手，拍攝出具有衝擊力的運動畫面。

針對不同場景，DJI Avata 360 的全向智慧跟隨功能可自動匹配跟拍模式，幫助使用者更好完成跟拍運鏡，即便在複雜環境中也能穩固鎖定主體，保持理想構圖。DJI Avata 360 也支援動感模式（即雲台 FPV 模式），開啟後畫面會隨機身姿態傾斜，呈現更強的運動感，同時也可在後期編輯時再切換至該模式，獲得同樣效果。

除此之外，DJI Avata 360 還具備獨特的隨心跟拍模式，大幅降低創作門檻。在該模式下，使用者無需精準對準拍攝對象，系統即可鎖定運動主體並智慧協助運鏡，只需自由飛行，即可輕鬆實現過往專業飛手用 Inspire 3 空中電影機拍出的鏡頭語言，收穫驚豔畫面。

O4+ 全高畫質影像傳輸，助力從容暢飛

DJI Avata 360 配備旗艦級 O4+ 全高畫質影像傳輸系統，為飛行創作提供穩定的畫面傳輸表現與安全保障。得益於 DJI 多年的影像傳輸技術創新與累積，DJI Avata 360 搭載的 O4+ 影像傳輸抗干擾性能強勁，能夠實現最遠達 20 公里[1]的 1080p/60fps 高畫質高影格率畫面傳輸，並且還支援雙路高畫質影像傳輸，讓 Avata 360 在空曠環境中飛得更遠，即便在環繞拍攝建築物、低高度飛行或穿梭於障礙物等場景下，都能獲得安全、穩定的操控體驗。

同時，DJI Avata 360 支援靈活選擇操控方式，能夠透過遙控器或搖桿實現多模操控，既可沉浸式體驗全景飛行，也能帶來出色的航拍創作表現，更可實現一鍵花飛，飛行創作的自由基因絕不缺席。透過搭配 飛行眼鏡 3/N3 與 穿越搖桿 3，使用者可使用 DJI Avata 360 輕鬆享受沉浸式全景飛行，扭頭時畫面隨之而動，彷彿置身雲端，縱覽天地。

全景創作新玩法，一次飛行感受無限運鏡創意

DJI Avata 360 透過全景影像技術重塑航拍，帶來了過往難以想像的視覺衝擊，為創作者使用者解鎖更加豐富且自由的創作方式。只需進行一次飛行，DJI Avata 360 便可捕獲 360° 全景視野畫面，使用者可在後期任意選擇視角進行剪輯，實現一次拍攝，演繹多重運鏡創意。

同時，全景虛擬雲台的加入，還能讓 DJI Avata 360 即使只朝一個方向飛行，也能輕鬆實現 360° 無限旋轉及俯仰控制，完成回望、空翻等視覺效果，還可以從日常視角平滑變焦至小行星效果，輕鬆實現奇妙的滑動變焦手法。

DJI Avata 360 還支援按拍攝時的運鏡直接匯出影片，免去後期剪輯步驟，實現「拍全景，也能直接成片」。同時系統提供智慧追蹤、體感取景、一鍵運鏡和多段剪輯功能，幫助使用者更輕鬆地完成專業運鏡。

細節之處，高效安心

細節體驗方面，DJI Avata 360 致力於讓日常拍攝及裝置使用體驗更安心、更高效。DJI Avata 360 鏡頭外層鏡片採用便利的可拆換設計，使用者僅需購買鏡片與專用工具，即可自行更換，省去寄修等待流程，輕鬆煥新上陣。同時 DJI Avata 360 機身內建 42GB[1] 儲存空間，可儲存約 30 分鐘 8K 全景影片素材，即使無記憶卡也能隨時開拍，不錯過精彩瞬間。

DJI Avata 360 還支援 Wi-Fi 6 高速無線傳輸，無需單獨取出，使用者透過 DJI Fly App 在藍牙有效範圍內即可喚醒裝置並下載素材，傳輸速率最高可達 100MB/s[1]，1GB 素材約 10 秒即可完成傳輸。另外，在續航方面，DJI Avata 360 擁有最長 23 分鐘[1]的飛行時間，支援搭配充電管家實現 PD 快充與多電池並充，快速恢復電量，助力使用者持續創作，捕捉靈感不間斷。

發售與服務

DJI Avata 360（DJI RC 2）售價 NT$ 20,190 / HK$ 4,989；

DJI Avata 360 暢飛套裝（DJI RC 2）售價 NT$ 24,990 / HK$ 6,239；

DJI Avata 360 體感暢飛套裝（DJI N3 飛行眼鏡，DJI 穿越搖桿 3）售價 NT$ 24,990 / HK$ 6,239。

即日起，DJI Store 官方和授權線上商店、台灣、香港、澳門地區線下授權體驗店以及授權零售商即日起正式發售，詳情請咨詢線下門市。

適用於 DJI Avata 360 的 DJI Care 保障專案已同步上線，為裝置提供全方位意外保障解決方案，只需支付一筆替換費即可一鍵極速換新產品，無懼飛丟、跌落撞擊、進水等意外狀況導致的機器損壞。還能享受官方保固、雙向免運費等多項專屬服務權益。

DJI Care 隨心換 1 年版（DJI Avata 360）售價 NT$ 1,899 / HK$ 459，提供 1 年內 2 次低價替換權益。

DJI Care 隨心換 2 年版（DJI Avata 360）售價 NT$ 3,199 / HK$ 789，提供 2 年內 4 次低價替換權益。

備註： 1.本頁面所有數值均為在受控環境測試下使用量產版 DJI Avata 360 測得，在不同的外部環境、使用

方式、韌體版本下，數值可能會有不同程度的差異，請以實際體驗為準。具體資訊請查閱 DJI Avata 360

產品詳情頁：https://www.dji.com/avata-360

SOURCE DJI