DJI Avata 360 Tetapkan Standar Baru untuk 360 Penerbangan FPV yang Lebih Imersif

Kualitas Gambar Maksimal, Kreativitas Tanpa Batas

Avata 360 hadir dengan dua pilihan lensa yang dapat digunakan secara fleksibel. Mode 360° lens menggunakan 1-inch-equivalent sensors¹ untuk menghasilkan gambar detail tinggi, mendukung perekaman 8K/60fps HDR video¹ serta foto hingga 120MP.

Dengan ukuran pixel 2.4 μm dan dynamic range yang tinggi, detail highlight dan shadow tetap terjaga dengan sangat baik. Hasil video maupun foto bisa langsung digunakan atau diolah kembali saat post-production.

Sementara itu, Single Lens Mode memungkinkan pengambilan gambar dengan gaya klasik Avata di resolusi 4K/60fps¹.

Transmisi Video Andal, Penerbangan Imersif

Avata 360 menggunakan O4+ video transmission system, Avata 360 menghadirkan live feed yang stabil dan jernih untuk pengalaman terbang yang lebih mulus. Teknologi ini juga memiliki kemampuan anti-interference yang kuat, mendukung transmisi hingga 1080p/60fps dengan jangkauan maksimal sampai 20 km¹.

Terbang dengan Percaya Diri, Berkreasi dengan Mudah

Avata 360 menawarkan waktu terbang hingga 23 menit1 dan menyertakan beberapa fitur keselamatan standar, termasuk deteksi rintangan segala arah nightscape1 dan pelindung baling-baling terintegrasi. Jika rusak, lensa kamera dapat dengan mudah diganti menggunakan kit lensa pengganti DJI Avata 360 beserta alatnya (dijual terpisah). Perangkat ini juga menghadirkan pengalaman luar biasa dalam pembuatan konten udara, di mana satu pengambilan gambar dengan pencitraan 360° drone dapat diubah menjadi berbagai kreasi yang memukau melalui proses pascaproduksi menggunakan aplikasi DJI Fly dan DJI Studio, termasuk:

Spotlight Free 1 - Mengunci subjek yang bergerak dan membantu gerakan kamera, mereplikasi bahasa sinematik kamera yang canggih layaknya profesional dengan Inspire 3. Sebaliknya, Spotlight mengunci wajah subjek Anda untuk mengambil bidikan Circle atau Dronie dengan sangat mudah . secara otomatis.

ActiveTrack 360° 1 - Memilih mode pelacakan yang optimal secara otomatis. Contohnya, Mode Standar mempertahankan jarak dan ketinggian yang stabil relatif terhadap subjek. Di sisi lain, Mode Bersepeda bereaksi lebih cepat terhadap tikungan dan menjaga subjek tetap dalam bingkai bahkan di lingkungan yang kompleks.

Mode FPV - Memungkinkan pilot pemula sekalipun untuk menambahkan efek rol alami pada Spotlight Free, ActiveTrack 360°, dan penerbangan manual untuk menghasilkan rekaman bergaya FPV yang dinamis dan berkecepatan tinggi. Mode ini dapat diterapkan dalam pascaproduksi.

Intelligent Tracking - Didukung oleh algoritma canggih, aplikasi DJI Fly dan DJI Studio memudahkan Anda mengunci dan melacak orang, kendaraan, hewan peliharaan, dan lainnya dengan mulus, bahkan dalam rekaman 360°.

One Tap Editing - Dengan GyroFrame, rekaman 360° dapat disesuaikan ke sudut yang ideal dan diekspor di aplikasi DJI Fly. Baik DJI Fly maupun DJI Studio memungkinkan penambahan efek gerakan kamera.

Gimbal Virtual 1 - Menggunakan tampilan 360° untuk memungkinkan rotasi dan kemiringan tanpa batas demi pergerakan kamera yang dinamis. Bahkan saat terbang ke satu arah, cakrawala dapat diputar dan perspektif dapat digeser untuk melihat ke belakang atau melakukan flip.

Replaceable Front Lens Element - Elemen depan memiliki desain yang dapat diganti. Beli kit lensa pengganti beserta alatnya 1 , dan Anda dapat dengan mudah mengganti lensa lama sendiri—tanpa perlu mengirimkannya untuk diperbaiki.

Penyimpanan Internal 42 GB dan Transfer Berkecepatan Tinggi - Dengan penyimpanan internal 42 GB, Anda dapat merekam video 360° selama 30 menit dalam 8K tanpa kartu microSD. Menggunakan Transfer Berkecepatan Tinggi Wi–Fi 6, 1 GB rekaman dapat ditransfer ke aplikasi DJI Fly dalam 10 detik dengan kecepatan hingga 100 MB/dtk1.

FPV dan Aerial Shooting dalam Satu Drone

Avata 360 memadukan kebebasan kreatif kamera 360 dengan sensasi terbang FPV yang belum pernah ada sebelumnya. Dapat diterbangkan dengan pengendali jarak jauh DJI (RC 2, RC-N2, RC-N3) untuk gerakan kamera yang presisi, memungkinkan kreator mengeksplorasi berbagai cara baru untuk menghasilkan pengambilan gambar udara yang menakjubkan. Sebagai pelengkap, kacamata dan pengendali gerakan DJI menawarkan pengalaman terbang yang lebih imersif dengan pencitraan 360° di 1080p/60fps. Seperti Avata 2, aksi akrobatik udara seperti drifting dapat dilakukan—bahkan oleh pemula—dengan DJI RC Motion 3.

Harga dan Ketersediaan

DJI Avata 360 tersedia melalui pre-order offline di DJI Offline Store, Urban Republic, Erafone, Authorized Camera Dealer maupun melalui online di eraspace.com , DJI Official Online Store di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Tiktok Shop, Lazada dan Blibli

DJI Avata 360 (DJI RC 2) dijual seharga Rp10,799,000

DJI Avata 360 Fly More Combo (DJI RC 2) dijual seharga Rp13,456,000

DJI Avata 360 Motion Fly More Combo dijual seharga Rp13,456,000

Untuk informasi selengkapnya, lihat: https://www.dji.com/avata-360

1 Hanya didukung oleh mode kamera tertentu atau dengan aksesori spesifik. Semua data diukur menggunakan model produksi DJI Avata 360 dalam lingkungan terkontrol; pengalaman aktual mungkin berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://www.dji.com/avata-360

SOURCE DJI