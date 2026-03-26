DJI Avata 360 établit de nouveaux standards pour le vol FPV immersif à 360°

Équipé du système d'imagerie 1 pouce haut de gamme de DJI, de la transmission vidéo O4+ et de la détection d'obstacles omnidirectionnelle, il permet aux créateurs de filmer en 360° en 8K en toute simplicité, tout en volant en toute confiance.

SHENZHEN, Chine, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras créatives, lance aujourd'hui Avata 360. Conçu pour libérer une créativité sans limite en une seule prise1, le nouveau drone phare 8K 360° de DJI offre une imagerie 360° grâce à des capteurs équivalents 1 pouce1 pour filmer en vidéo HDR en 8K/60 ips. De plus, le puissant système de transmission de vidéo O4+ de DJI et la détection d'obstacles1 permettent aux créateurs de voir plus loin avec une expérience de vol plus stable, plus sûre et plus immersive. Associé aux DJI Goggles et aux contrôleurs de mouvement, le dernier-né de la populaire gamme Avata offre une expérience de vol immersive à 360° avec toutes les sensations du FPV. Les créateurs peuvent également utiliser les radiocommandes DJI pour capturer une vue complète à 360° en un seul vol, puis la recadrer sous n'importe quel angle, transformant une seule prise en une multitude de possibilités créatives.

DJI Avata 360 Sets New Standards for Immersive 360 FPV Flying

Imagerie éclatante, créativité sans limite

Avata 360 propose deux objectifs différents, interchangeables en toute fluidité. L'objectif 360° utilise des capteurs équivalents à 1 pouce1 capables de capturer des images à 360° riches en détails pour des vidéos HDR en 8K/60 ips1 et des photos de 120 Mpx. Grâce aux grands pixels de 2,4 μm et à la large plage dynamique, les zones de lumière et d'ombre sont également capturées avec une clarté exceptionnelle. Les vidéos et les photos peuvent être exportées directement ou recadrées en post-production. De son côté, le mode Objectif unique permet aux créateurs d'utiliser le style de prise de vue classique d'Avata en 4K/60 ips1.

Transmission vidéo puissante, vol immersif

Avata 360 est doté du système de transmission vidéo O4+ de DJI, qui offre des flux en direct stables et clairs pour des vols plus fluides et plus immersifs. Ses solides capacités anti-interférences assurent une transmission haute définition à fréquence d'images élevée en 1080p/60 ips et offrent une portée pouvant atteindre 20 km1.

Volez en toute confiance, créez en toute simplicité

Avata 360 offre jusqu'à 23 minutes de temps de vol1 et inclut plusieurs fonctions de sécurité standard, dont la détection d'obstacles omnidirectionnelle en paysage nocturne1 et des protections d'hélices intégrées. En cas de dommage, la lentille de la caméra peut être facilement remplacée avec le kit de remplacement de lentille DJI Avata 360 avec outils (vendu séparément). Il offre également une expérience exceptionnelle en matière de création de contenus aériens, où une prise de vue unique avec l'imagerie à 360° du drone peut être transformée en plusieurs créations magistrales en post–production à l'aide des applications DJI Fly et DJI Studio, notamment :

Spotlight Free 1 - Se verrouille sur un sujet en mouvement et assiste les mouvements de caméra, reproduisant un langage cinématographique sophistiqué comme un professionnel avec Inspire 3. En comparaison, Spotlight se verrouille sur le visage de votre sujet pour capturer sans effort des prises de vue Cercle ou Dronie, sans réglages manuels.





Se verrouille sur un sujet en mouvement et assiste les mouvements de caméra, reproduisant un langage cinématographique sophistiqué comme un professionnel avec Inspire 3. En comparaison, Spotlight se verrouille sur le visage de votre sujet pour capturer sans effort des prises de vue Cercle ou Dronie, sans réglages manuels. ActiveTrack 360° 1 - Sélectionne automatiquement le mode de suivi optimal. Par exemple, le mode Standard maintient une distance et une altitude constantes par rapport au sujet. En revanche, le mode Cyclisme réagit plus rapidement aux virages et maintient le sujet dans le cadre, même dans des environnements complexes.





- Sélectionne automatiquement le mode de suivi optimal. Par exemple, le mode Standard maintient une distance et une altitude constantes par rapport au sujet. En revanche, le mode Cyclisme réagit plus rapidement aux virages et maintient le sujet dans le cadre, même dans des environnements complexes. Mode FPV - Permet même aux pilotes débutants d'ajouter un effet de roulis naturel à Spotlight Free, ActiveTrack 360° et aux vols manuels afin de créer des séquences dynamiques et rapides de style FPV. Ce mode peut être appliqué en post-production.





- Permet même aux pilotes débutants d'ajouter un effet de roulis naturel à Spotlight Free, ActiveTrack 360° et aux vols manuels afin de créer des séquences dynamiques et rapides de style FPV. Ce mode peut être appliqué en post-production. Suivi intelligent - Grâce à des algorithmes avancés, les applications DJI Fly et DJI Studio permettent de verrouiller et de suivre en toute fluidité des personnes, des véhicules, des animaux de compagnie et bien plus encore, même dans des séquences à 360°.





- Grâce à des algorithmes avancés, les applications DJI Fly et DJI Studio permettent de verrouiller et de suivre en toute fluidité des personnes, des véhicules, des animaux de compagnie et bien plus encore, même dans des séquences à 360°. Nouvel outil de montage in-app en un geste - Avec GyroFrame (cadrage libre), les séquences à 360° peuvent être ajustées à l'angle idéal puis exportées dans l'application DJI Fly. DJI Fly et DJI Studio permettent toutes deux d'ajouter des effets de mouvement de caméra.





- Avec GyroFrame (cadrage libre), les séquences à 360° peuvent être ajustées à l'angle idéal puis exportées dans l'application DJI Fly. DJI Fly et DJI Studio permettent toutes deux d'ajouter des effets de mouvement de caméra. Nacelle virtuelle 1 - Utilise une vue à 360° pour permettre une rotation et une inclinaison infinies pour des mouvements de caméra dynamiques. Même en volant dans une seule direction, il est possible de faire pivoter l'horizon et de changer de perspective pour regarder en arrière ou effectuer un flip.





- Utilise une vue à 360° pour permettre une rotation et une inclinaison infinies pour des mouvements de caméra dynamiques. Même en volant dans une seule direction, il est possible de faire pivoter l'horizon et de changer de perspective pour regarder en arrière ou effectuer un flip. Lentille frontale remplaçable - La lentille frontale est conçue pour être remplaçable. Achetez un kit de remplacement de lentille avec outils 1 , et remplacez facilement l'ancienne lentille vous-même, inutile de l'envoyer en réparation.





- La lentille frontale est conçue pour être remplaçable. Achetez un kit de remplacement de lentille avec outils , et remplacez facilement l'ancienne lentille vous-même, inutile de l'envoyer en réparation. 42 Go de stockage interne et transferts haute vitesse – Avec 42 Go de stockage interne, vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 minutes de vidéo à 360° en 8K sans carte microSD. En utilisant le transfert à haute vitesse Wi–Fi 6, 1 Go de séquences peut être transféré vers l'application DJI Fly en 10 secondes, à une vitesse pouvant atteindre 100 Mo/s1.

Vols FPV et prises de vue aériennes en un seul drone

Avata 360 allie la liberté créative d'une caméra 360 au frisson du vol FPV comme jamais auparavant. Il peut être piloté avec les radiocommandes DJI (RC 2, RC-N2, RC-N3) pour des mouvements de caméra précis, permettant aux créateurs d'explorer de nouvelles façons de réaliser de superbes prises de vue aériennes. Par ailleurs, DJI Goggles et les contrôleurs de mouvement offrent une expérience de vol plus immersive avec des images à 360° en 1080p/60 ips. Comme Avata 2, des acrobaties aériennes comme le drift peuvent être réalisées, même par les débutants, avec DJI RC Motion 3.

Prix et disponibilité

DJI Avata 360 est disponible à l'achat sur store.dji.com et auprès des revendeurs agréés, avec livraison effective dès aujourd'hui, dans les configurations suivantes :

DJI Avata 360 (drone seul) est proposé au prix de 459 EUR.

DJI Avata 360 (DJI RC 2) est proposé au prix de 719 EUR.

Bundle Fly More DJI Avata 360 (DJI RC 2) est proposé au prix de 939 EUR.

Bundle Motion Fly More DJI Avata 360 est proposé au prix de 939 EUR.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, la protection complète pour les produits DJI, couvre maintenant DJI Avata 360. Les dommages accidentels, dont les flyaway, collisions et dégâts dus à l'eau sont couverts par le service de remplacement. Vous pouvez bénéficier du remplacement de votre produit à un moindre coût en cas d'accident.

DJI Care Refresh (Plan de 1 an) comprend jusqu'à 2 remplacements sur un an. DJI Care Refresh (Plan de 2 ans) comprend jusqu'à 4 remplacements sur deux ans. Les autres services de DJI Care Refresh comprennent la garantie officielle et l'expédition gratuite. Pour une liste complète des détails, veuillez visiter : https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page : https://www.dji.com/avata-360

1 Compatible uniquement avec certains modes de prise de vue ou avec des accessoires spécifiques. Toutes les données ont été mesurées à l'aide d'un modèle de production DJI Avata 360 dans un environnement contrôlé, l'expérience réelle peut varier. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à ce lien https://www.dji.com/avata-360.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2940932/image_5030739_25074121.jpg