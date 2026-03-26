DJI Avata 360 setzt neue Maßstäbe für immersives 360°-FPV-Fliegen

Ausgestattet mit DJIs 1-Zoll-Bildgebung, O4+ Videoübertragung und omnidirektionaler Hinderniserkennung können Nutzer:innen nun mühelos 360°-Aufnahmen in 8K erstellen

SHENZHEN, China, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die Avata 360 vor. Entwickelt, um vollste Kreativität in nur einer Aufnahme zu ermöglichen1, bietet die neue 8K-360°-High-End-Drohne von DJI 360°-Imaging mit 1-Zoll-äquivalenten Sensoren1 für Aufnahmen in 8K/60fps-HDR-Video. Gleichzeitig ermöglichen das leistungsstarke O4+ Videoübertragungssystem von DJI und die Hinderniserkennung1 den Nutzer:innen , weiter zu sehen und ein stabileres, sichereres Fliegen. In Kombination mit den DJI Goggles und Motion Controllern bietet die neueste Ergänzung der beliebten Avata Serie ein immersives 360°-Flugerlebnis für FPV-Action. n einem einzigen Flug können Content Creator eine vollständige 360°-Ansicht aufzunehmen, die aus jeder Perspektive neu gerahmt werden kann und zahlreiche kreative Möglichkeiten bietet.

DJI Avata 360 Sets New Standards for Immersive 360 FPV Flying

Brillante Bildqualität, grenzenlose Kreativität

Die Avata 360 bietet zwei verschiedene Objektive, die problemlos gewechselt werden können. Das 360°-Objektiv verwendet 1-Zoll-äquivalente Sensoren1, die 360°-Aufnahmen mit reichhaltigen Details für 8K/60fps-HDR-Videos1 und 120-MP-Fotos ermöglichen. Dank der großen 2,4-μm-Pixel und des hohen Dynamikumfangs werden Licht und Schatten ebenfalls mit außergewöhnlicher Klarheit erfasst. Sowohl Videos als auch Fotos können direkt exportiert oder in der Postproduktion neu gerahmt werden. Zudem ermöglicht der Einzelobjektiv-Modus Content Creator, die klassische Avata-Aufnahme in 4K/60 fps1 zu nutzen.

Leistungsstarke Videoübertragung, immersiver Flug

Um stabile und klare Live-Bilder zu liefern und so ein flüssigeres und immersiveres Flugerlebnis zu ermöglichen, ie nutzt die avata 360 das High-End-O4+ Videoübertragungssystem von DJ. Dank ihrer starken Störungsresistenz ermöglicht sie eine hochauflösende Übertragung mit hoher Bildrate in 1080p/60 fps und unterstützt eine Reichweite von bis zu 20 km1.

Sicher fliegen, mit Leichtigkeit kreieren

Die Avata 360 bietet bis zu 23 Minuten Flugzeit1 und verfügt über mehrere standardmäßige Sicherheitsfunktionen, darunter die omnidirektionale Hinderniserkennung bei Nacht1 sowie integrierte Propellerschutzvorrichtungen. Bei Beschädigung kann die Kameralinse problemlos mit dem DJI Avata 360 Ersatzlinsen-Kit inklusive Werkzeugen (separat erhältlich) ausgetauscht werden. In der Postproduktion kann mithilfe der DJI Fly und DJI Studio Apps eine einzelne Aufnahme mit dem 360°-Imaging der Drohne in mehrere meisterhafte Kreationen verwandelt werden. Einige Anwednungsbeispiele und Highlights sind: :

Spotlight Free 1 – verfolgt ein sich bewegendes Motiv und unterstützt die Kamerabewegung, sodass die komplexe Kameraführung wie bei der Inspire 3 professionell nachgebildet werden kann. Im Vergleich dazu verfolgt Spotlight das Gesicht des Motivs, um mühelos Aufnahmen in den Modi Kreisen oder Dronie zu erstellen, ohne manuelle Anpassungen vornehmen zu müssen.





verfolgt ein sich bewegendes Motiv und unterstützt die Kamerabewegung, sodass die komplexe Kameraführung wie bei der Inspire 3 professionell nachgebildet werden kann. Im Vergleich dazu verfolgt Spotlight das Gesicht des Motivs, um mühelos Aufnahmen in den Modi Kreisen oder Dronie zu erstellen, ohne manuelle Anpassungen vornehmen zu müssen. ActiveTrack 360° 1 – wählt automatisch den optimalen Tracking-Modus aus. Beispielsweise hält der Standardmodus eine gleichmäßige Entfernung und Höhe zum Motiv. Der Radfahrmodus reagiert hingegen schneller auf Kurven und hält das Motiv selbst in komplexen Umgebungen im Bild.





– wählt automatisch den optimalen Tracking-Modus aus. Beispielsweise hält der Standardmodus eine gleichmäßige Entfernung und Höhe zum Motiv. Der Radfahrmodus reagiert hingegen schneller auf Kurven und hält das Motiv selbst in komplexen Umgebungen im Bild. FPV-Modus – ermöglicht selbst Einsteiger:innen, einen natürlichen Roll-Effekt zu Spotlight Free, ActiveTrack 360° und manuellen Flügen hinzuzufügen, um dynamische, schnelle FPV-Aufnahmen zu erstellen. Dieser Modus kann in der Postproduktion angewendet werden.





– ermöglicht selbst Einsteiger:innen, einen natürlichen Roll-Effekt zu Spotlight Free, ActiveTrack 360° und manuellen Flügen hinzuzufügen, um dynamische, schnelle FPV-Aufnahmen zu erstellen. Dieser Modus kann in der Postproduktion angewendet werden. Intelligentes Tracking – fortschrittliche Algorithmen ermöglichen ein müheloses Verfolgen von Personen, Fahrzeugen, Haustieren und mehr, selbst bei 360°-Aufnahmen.





– fortschrittliche Algorithmen ermöglichen ein müheloses Verfolgen von Personen, Fahrzeugen, Haustieren und mehr, selbst bei 360°-Aufnahmen. Neue Ein-Klick-Bearbeitung in der App – Mit GyroFrame kann 360°-Material in der DJI Fly App auf den idealen Winkel angepasst und exportiert werden. Sowohl DJI Fly als auch DJI Studio ermöglichen das Hinzufügen von Kamerabewegungseffekten.





– Mit GyroFrame kann 360°-Material in der DJI Fly App auf den idealen Winkel angepasst und exportiert werden. Sowohl DJI Fly als auch DJI Studio ermöglichen das Hinzufügen von Kamerabewegungseffekten. Virtuelles Gimbal 1 – nutzt eine 360°-Ansicht, um unbegrenzte Dreh- und Neigebewegungen für dynamische Kamerafahrten zu ermöglichen. Selbst beim Flug in eine Richtung können Horizonte gedreht und Perspektiven verschoben werden, um zurückzublicken oder einen Flip auszuführen.





– nutzt eine 360°-Ansicht, um unbegrenzte Dreh- und Neigebewegungen für dynamische Kamerafahrten zu ermöglichen. Selbst beim Flug in eine Richtung können Horizonte gedreht und Perspektiven verschoben werden, um zurückzublicken oder einen Flip auszuführen. Austauschbares vorderes Linsenelement – Das vordere Linsenelement verfügt über ein austauschbares Design. Mit dem Kauf eines Ersatzlinsen-Kits inklusive Werkzeugen 1 ist das alte Objektiv ganz einfach selbst austauschbar – eine Einsendung zur Reparatur ist nicht erforderlich.





– Das vordere Linsenelement verfügt über ein austauschbares Design. Mit dem Kauf eines Ersatzlinsen-Kits inklusive Werkzeugen ist das alte Objektiv ganz einfach selbst austauschbar – eine Einsendung zur Reparatur ist nicht erforderlich. 42 GB interner Speicher und schnelle Datenübertragung – Mit 42 GB internem Speicher können 30 Minuten 360°-Video in 8K ohne microSD-Karte aufgezeichnet werden. Mit WLAN-6-Hochgeschwindigkeitsübertragung kann 1 GB Videomaterial in nur 10 Sekunden mit bis zu 100 MB/s1 in die DJI Fly App übertragen werden.

Immersive FPV-Flüge und filmreife Luftaufnahmen in einer Drohne vereint

Die Avata 360 vereint die kreative Freiheit einer 360°-Kamera mit dem Nervenkitzel von FPV-Flügen wie nie zuvor. Sie kann mit den DJI-Fernsteuerungen (RC 2, RC-N2, RC-N3) geflogen werden, um präzise Kamerabewegungen zu ermöglichen und neue Content-Möglichkeiten zu erstellen. Gleichzeitig bieten DJI Goggles und Motion Controller ein noch immersiveres Flugerlebnis mit 360°-Imaging in 1080p/60 fps. Wie bei der Avata 2 können mit der DJI RC Motion 3 sogar Einsteiger:innen Luftakrobatik wie Drifts durchführen.

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Avata 360 ist ab sofort über store.dji.com und autorisierte Handelspartner in den folgenden Konfigurationen vorbestellbar. Der Versand beginnt ab 26. April:

DJI Avata 360 (nur Drohne) ist für 459 EUR erhältlich.

DJI Avata 360 (DJI RC 2) ist für 719 EUR erhältlich.

DJI Avata 360 Fly More Combo (DJI RC 2) ist für 939 EUR erhältlich.

DJI Avata 360 Motion Fly More Combo ist für 939 EUR erhältlich.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, das umfassende Schutzpaket für DJI Produkte, ist nun auch für die DJI Avata 360 verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden inklusive Flyaway-Vorfällen, Kollisionen und Wasserschäden ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden.

DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu zwei Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu vier Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Zu den weiteren Services von DJI Care Refresh gehören die offizielle Garantie und der kostenlose Versand. Eine vollständige Übersicht aller Details finden Sie unter: https://www.dji.com/de/support/service/djicare-refresh .

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.dji.com/avata-360

1 Wird nur von bestimmten Kameramodi oder mit spezifischem Zubehör unterstützt. Alle Daten wurden mit einem Serienmodell der DJI Avata 360 in einer kontrollierten Umgebung gemessen; die tatsächlichen Erfahrungen können abweichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.dji.com/avata-360 .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940927/image_5030739_25074121.jpg