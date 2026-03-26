DJIのフラッグシップ 1インチイメージング、O4+映像伝送、全方向障害物検知に対応し、クリエイターは安心して飛行しながら、簡単に8Kの360°映像を撮影できます

深圳（中国）、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 民間ドローンとクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、360°撮影に対応したカメラドローンAvata 360を発表しました。ワンテイクの撮影からでも無限の創造性を引き出せるように設計された1この新しい8K 360°フラッグシップドローンは、1インチ相当センサー1による360°イメージングにより、8K/60fpsのHDR動画撮影が可能です。同時に、DJIの高性能なO4+映像伝送システムと障害物検知機能1により、クリエイターは、遠くまで飛行させても、安定した安全な飛行を楽しめると同時に、没入感あふれる飛行も楽しむことができます。

人気のAvataシリーズに新たに加わった今回の最新モデルは、DJIのゴーグルとモーションコントローラーと組み合わせて使用することで、FPVならではのスリルに満ちた没入型の360°飛行体験を提供します。また、Avata 360はDJIの送信機を使った従来型の飛行にも対応しています。

DJI、没入型360°FPV飛行の新たな基準を打ち立てるAvata 360を発表

Avata 360では、1回の飛行で360°映像を撮影すれば、後編集時に、好きな視点からリフレーミングすることが可能です。1回の撮影から多彩なクリエイティブ映像を生み出すことができる、そんな新しい飛行を体験してみましょう。

鮮やかな映像表現で、創造性は無限に

Avata 360は2つのレンズを搭載し、360°撮影モードとシングルレンズモードをシームレスに切り替えることができます。搭載の360°レンズは1インチ相当センサー1を採用し、豊かなディテールで360°映像を撮影でき、8K/60fps HDR動画撮影1や1.2億画素の写真撮影に対応しています。大きな2.4μmピクセルと高いダイナミックレンジにより、明暗部の細部まで美しく鮮明に捉えます。動画も写真も直接エクスポートすることができ、また、後編集でリフレーミングすることが可能です。同時に、1つのレンズだけを用いて撮影するシングルレンズモードでは、従来のAvataシリーズの撮影スタイルで4K/60fps1映像を撮影することができます。

強力な映像伝送、没入感あふれる飛行

Avata 360は、DJIのフラッグシップであるO4+映像伝送システムを採用しています。そのため、飛行中、安定したクリアな画質でライブ映像を確認することができ、スムーズでリアルな飛行を楽しむことができます。強力な耐干渉性能により、1080p/60fpsの高解像度・高フレームレート映像を最大20km1の距離まで伝送することができます。

安心して飛行、思いのままに創造を

Avata 360は最大23分の飛行時間[1]を実現し、夜間撮影でも機能する全方向障害物検知1や一体型プロペラガードなど、様々な安全機能を備えています。万が一カメラレンズが破損しても、DJI Avata 360 交換レンズキット（別売）を使えば簡単にレンズを交換できます。さらに、DJI FlyアプリおよびDJI Studioを使った後編集では、1回の飛行で撮影した360°映像から複数の印象的な映像作品を生み出すことができ、今までにない空撮コンテンツ制作を体験することができます。具体的には、以下のような特徴を活かしたコンテンツ制作が可能です：

スポットライトフリー [1] – このモードでは動く被写体にフォーカスをロックしてカメラワークをアシストすることで、Inspire 3のようなプロ並みの高度なカメラワークを再現します。標準モードのスポットライトもあり、このモードでは被写体の顔にフォーカスをロックし、手動で操作することなく、サークルやドローニーといったショットをスムーズに撮影できます。

このモードでは動く被写体にフォーカスをロックしてカメラワークをアシストすることで、Inspire 3のようなプロ並みの高度なカメラワークを再現します。標準モードのスポットライトもあり、このモードでは被写体の顔にフォーカスをロックし、手動で操作することなく、サークルやドローニーといったショットをスムーズに撮影できます。 ActiveTrack 360° [ 1] - 最適なトラッキングモードを自動的に選択します。標準モードは被写体との距離と高度を一定に保ちます。一方、サイクリングモードは、被写体がカーブすると素早く反応し、複雑な環境でも被写体をフレーム内に収め続けます。





- 最適なトラッキングモードを自動的に選択します。標準モードは被写体との距離と高度を一定に保ちます。一方、サイクリングモードは、被写体がカーブすると素早く反応し、複雑な環境でも被写体をフレーム内に収め続けます。 FPV モード - 初心者パイロットでも、スポットライトフリー、ActiveTrack 360°、そしてマニュアル飛行に自然なロール効果を加えて、ダイナミックでスピーディなFPVスタイルの映像を撮影できます。このモードは後編集で適用されます。





- 初心者パイロットでも、スポットライトフリー、ActiveTrack 360°、そしてマニュアル飛行に自然なロール効果を加えて、ダイナミックでスピーディなFPVスタイルの映像を撮影できます。このモードは後編集で適用されます。 インテリジェントトラッキング - 高度なアルゴリズムを使用したDJI FlyとDJI Studioは、360°の映像でも、人、車、ペットなどにフォーカスをロックしながら、スムーズなトラッキング映像を生成します。





- 高度なアルゴリズムを使用したDJI FlyとDJI Studioは、360°の映像でも、人、車、ペットなどにフォーカスをロックしながら、スムーズなトラッキング映像を生成します。 アプリ内の新しいワンタップ編集機能 - フリーフレーミングを使うことで、360°映像を好きな角度に調整し、DJI Flyアプリで書き出すことができます。また、DJI FlyとDJI Studioの両方で、カメラワークのエフェクトを追加することもできます。





- フリーフレーミングを使うことで、360°映像を好きな角度に調整し、DJI Flyアプリで書き出すことができます。また、DJI FlyとDJI Studioの両方で、カメラワークのエフェクトを追加することもできます。 バーチャルジンバル [1] - 360°ビューで、無制限の横軸・縦軸の回転が可能になり、ダイナミックなカメラワークを実行できます。一方向に飛行している場合でも、ビュー内でロール回転したり、後方を向いたりフリップしたりして視点を切り替えることができます。





- 360°ビューで、無制限の横軸・縦軸の回転が可能になり、ダイナミックなカメラワークを実行できます。一方向に飛行している場合でも、ビュー内でロール回転したり、後方を向いたりフリップしたりして視点を切り替えることができます。 交換可能なレンズパーツ - レンズパーツは交換可能なデザインを採用しています。工具付き交換用レンズキットを購入すれば 1 、レンズパーツをご自身で簡単に交換でき、修理に出す必要はありません。





- レンズパーツは交換可能なデザインを採用しています。工具付き交換用レンズキットを購入すれば 、レンズパーツをご自身で簡単に交換でき、修理に出す必要はありません。 42GBの内蔵ストレージと高速転送 - 42GBの内蔵ストレージを搭載し、microSDカードなしで8Kの360°動画を30分間撮影できます。Wi-Fi 6 高速転送を使用すると、1 GBの映像を最大100 MB/sの速度で10秒でDJI Flyアプリに転送できます[1]。

1台のドローンでFPV飛行と空撮が可能に

Avata 360は、360°カメラの自由な創造性とFPV飛行のスリルの両方を提供します。DJI送信機（RC 2、RC-N2、RC-N3）を使って飛行させることで、カメラを精密に操作でき、これまでにない新しい方法で印象的な空撮映像を撮影できます。一方、DJIのゴーグルとモーションコントローラーと一緒に使用することで、1080p/60fpsの360°映像による、没入感のあふれる飛行を体験することができます。Avata 2と同様に、DJI RC Motion 3を使えば、初心者でもドリフトのようなアクロバット飛行を楽しむことができます。

価格と販売時期

DJI Avata 360は、本日より公式オンラインストア （store.dji.com） とAmazon（https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4R9GZYR）などの認定ストアで予約受付を開始し、2026年4月より地域ごとに順に販売を開始します。商品構成と小売希望価格（税込）に関しては、以下をご覧下さい。

DJI Avata 360（機体単体）：77,330円

DJI Avata 360（DJI RC 2付属）：116,380円

DJI Avata 360 Fly Moreコンボ（DJI RC 2付属）：159,830円

DJI Avata 360 Motion Fly Moreコンボ：162,140円

DJI Care Refresh

DJI製品の包括的な保証プラン、DJI Care RefreshがDJI Avata 360でもご利用いただけるようになりました。飛行紛失、衝突、水没などを含む、偶発的な損傷は、製品交換サービスでカバーされます。故障・損傷が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できます。

DJI Care Refresh（1年版）には、1年間に最大2回の製品交換が含まれます。DJI Care Refresh（2年版）には、2年間に最大4回の製品交換が含まれます。DJI Care Refreshに付随する他のサービスとしては、メーカー保証や送料無料などがあります。詳細については、次のリンクよりご確認いただけます： https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh 。

製品に関するその他の詳細については、以下をご参照ください： https://www.dji.com/avata-360

SOURCE DJI