寶理塑料開發出含機械回收料的新型DURAFIDE(R) PPS規格產品

東京2026年2月3日 /美通社/ -- 全球工程熱塑性塑料領導者寶理塑料株式會社已開發出兩款採用機械回收料制成的全新DURAFIDE(R)聚苯硫醚（PPS）規格產品。這兩款玻璃纖維含量達40%的增強規格產品——DURAFIDE(R) rG-PPS 1140A1R00與1140A1R30（分別採用100%和30%回收玻璃纖維增強PPS材料）——預計將在未來幾個月內正式推出。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202601202736/_prw_PI1fl_5M5BC94J.jpg

這些新產品是寶理塑料DURACIRCLE(R)計劃的組成部分，該計劃旨在實現工程塑料的100%循環利用。這些新型規格材料通過公司的再復合加工服務提供，該服務採用開放式PIR機械回收方案，將客戶生產過程中產生的邊角料作為原料進行再生利用。

通過從符合高標準要求的合作企業收集玻璃纖維增強PPS加工邊角料，我們實現了高品質產品的制造。經過嚴格檢驗、分選與配方重整後，這些物料在最優條件下進行復合加工，並接受與原生材料同等標準的質量檢測。寶理塑料將通過其全球銷售網絡銷售這些材料。目前，回收目標僅限定於特定規格的玻璃纖維填充DURAFIDE(R) PPS材料。

對於再復合業務及開放式PIR機械回收方案的建立而言，開拓新應用場景與確保回收渠道至關重要。公司的目標舉措旨在推動不僅與現有客戶、更與各類廢物資源化行業企業開展合作。

寶理塑料正積極探索根據市場需求，在其產品系列中增加新型機械回收PPS規格。公司的目標是在全球各國家與地區建立自成體系的「本地生產、本地消費」循環鏈。與此同時，通過將消費後回收（PCR）材料納入原料構成範圍，寶理塑料將提升其高質量、高可靠性回收材料的供應能力，從而進一步降低環境影響，並增強滿足客戶多樣化需求的能力。

欲了解更多信息，請訪問：

https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000001nik7YAA/225?language=en_US

關於寶理塑料

寶理塑料株式會社是全球領先的工程熱塑性塑料研發與生產企業。公司產品組合包括POM、PBT、PPS、LCP、PET、COC及LFT，其中POM、LCP和COC的市場占有率位居全球前列。憑借超過60年的行業經驗，寶理塑料依托強大的全球研發、生產及銷售資源網絡，能夠為快速變化的全球市場提供先進解決方案。

DURAFIDE(R)和DURACIRCLE(R)是寶理塑料株式會社在日本及其他國家/地區的注冊商標。

