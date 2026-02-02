Polyplastics desarrolla nuevos grados de PPS DURAFIDE(R) con contenido reciclado mecánicamente

TOKIO, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., líder mundial en termoplásticos de ingeniería, ha desarrollado dos nuevos grados de sulfuro de polifenileno (PPS) DURAFIDE(R) fabricados con contenido reciclado mecánicamente. Los grados reforzados con un 40 % de fibra de vidrio, DURAFIDE(R) rG-PPS 1140A1R00 y 1140A1R30 (con un 100 % y un 30 % de contenido de PPS reforzado con fibra de vidrio reciclado, respectivamente), se lanzarán en los próximos meses.

La nueva oferta es parte de la iniciativa DURACIRCLE(R) de Polyplastics, que se esfuerza por lograr una circularidad del 100 % para los plásticos de ingeniería. Estos nuevos grados se ofrecen a través del servicio de recomposición de la compañía, que utiliza desechos de proceso recolectados de los clientes como materia prima bajo su "Esquema de reciclaje mecánico Open PIR".

La fabricación de productos de alta calidad se logra mediante la recolección de desechos del proceso de PPS reforzado con fibra de vidrio de empresas asociadas que cumplen con altos estándares. Después de una rigurosa inspección, clasificación y reformulación, los materiales se combinan en condiciones óptimas y se someten a la misma garantía de calidad que los materiales vírgenes. Polyplastics venderá estos materiales a través de su red de ventas global. Actualmente, los objetivos de recolección se limitan a grados específicos de materiales DURAFIDE(R) PPS rellenos de vidrio.

Para el negocio de recomposición y el establecimiento del "Plan de reciclaje mecánico Open PIR", es esencial desarrollar nuevas aplicaciones y asegurar rutas de recolección. La empresa apunta a iniciativas que prevean la colaboración no sólo con los clientes existentes sino también con empresas de diversas industrias de valorización de residuos.

Polyplastics está explorando la posibilidad de agregar nuevos grados de PPS reciclado mecánicamente a su línea en respuesta a las necesidades del mercado. El objetivo es construir cadenas de reciclaje autónomas de "producción local para consumo local" dentro de cada país y región del mundo. Al mismo tiempo, al ampliar la gama de materiales constituyentes para incluir materiales PCR, Polyplastics mejorará su capacidad de suministro de materiales reciclados confiables y de alta calidad. Esto reducirá aún más el impacto ambiental y mejorará la capacidad de satisfacer las diversas necesidades de los clientes.

Acerca de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. es líder mundial en el desarrollo y producción de termoplásticos de ingeniería. La cartera de productos de la empresa incluye POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC y LFT, con una participación de mercado líder a nivel mundial para POM, LCP y COC. Con más de 60 años de experiencia, la empresa está respaldada por una sólida red global de recursos de I+D, producción y ventas capaces de crear soluciones avanzadas para un mercado global en constante cambio.

