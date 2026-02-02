Polyplastics entwickelt neue DURAFIDE(R)-PPS-Typen mit Anteil an mechanisch recyceltem Material

TOKIO, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich technischer Thermoplaste, hat zwei neue DURAFIDE(R)-Typen aus Polyphenylensulfid (PPS) mit einem Anteil an mechanisch recyceltem Material entwickelt. Die zu 40 % glasfaserverstärkten Typen DURAFIDE(R) rG-PPS 1140A1R00 und 1140A1R30 (mit einem Anteil von jeweils 100 % bzw. 30 % an recyceltem glasfaserverstärktem PPS) sollen in den nächsten Monaten eingeführt werden.

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202601202736/_prw_PI1fl_5M5BC94J.jpg

Das neue Angebot ist Teil der DURACIRCLE(R)-Initiative von Polyplastics, die darauf abzielt, für technische Kunststoffe eine Kreislauffähigkeit von 100 % zu erreichen. Diese neuen PPS-Typen werden über den Re-Compounding-Service des Unternehmens angeboten, der Prozessabfälle nutzt, die bei Kunden gesammelt werden, und diese im Rahmen seines „Open PIR Mechanical Recycling Scheme" als Rohmaterial einsetzt.

Eine hochwertige Produktherstellung wird erreicht, indem glasfaserverstärkte PPS-Prozessabfälle von Partnerunternehmen gesammelt werden, die hohe Standards erfüllen. Nach einer strengen Prüfung, Sortierung sowie Neuformulierung werden die Materialien unter optimalen Bedingungen compoundiert und durchlaufen dieselbe Qualitätssicherung wie Neuware. Polyplastics wird diese Materialien über sein weltweites Vertriebsnetz verkaufen. Derzeit sind die Sammelziele auf bestimmte Typen glasfasergefüllter DURAFIDE(R)-PPS-Materialien begrenzt.

Für das Re-Compounding-Geschäft und die Etablierung des „Open PIR Mechanical Recycling Scheme" sind die Entwicklung neuer Anwendungen sowie die Sicherung von Sammelwegen entscheidend. Das Unternehmen richtet sich an Initiativen, die eine Zusammenarbeit nicht nur mit bestehenden Kunden, sondern auch mit Unternehmen aus verschiedenen Waste-to-Value-Branchen vorsehen.

Polyplastics prüft, sein Portfolio entsprechend den Marktanforderungen um neue mechanisch recycelte PPS-Typen zu erweitern. Ziel ist es, in jedem Land sowie in jeder Region weltweit geschlossene Recyclingkreisläufe nach dem Prinzip „lokale Produktion für lokalen Verbrauch" aufzubauen. Gleichzeitig wird Polyplastics durch die Erweiterung der Palette an Ausgangsmaterialien um PCR-Materialien (Post-Consumer-Rezyklate) seine Lieferkapazität für hochwertige, zuverlässige Recyclingmaterialien ausbauen. Dadurch werden die Umweltauswirkungen weiter verringert und die Fähigkeit verbessert, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000001nik7YAA/225?language=en_US

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co. Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC und LFT, wobei POM, LCP und COC weltweit führende Marktanteile aufweisen. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung stützt sich das Unternehmen auf ein starkes globales Netzwerk aus Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- sowie Vertriebsressourcen, das in der Lage ist, fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig wandelnden globalen Markt zu entwickeln.

DURAFIDE(R) sowie DURACIRCLE(R) sind eingetragene Marken von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.