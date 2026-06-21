La poudre fine de polyoxyméthylène (POM) DURAST® de Daicel retenue pour la fabrication d'un lubrifiant innovant sous forme de bâtonnet

OSAKA, Japon, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- La division « Polymères à haute performance » de Daicel Corporation (anciennement Polyplastics Co., Ltd.), leader mondial des plastiques industriels, a annoncé que sa poudre fine de POM DURAST® avait été retenue pour être utilisée dans un lubrifiant innovant sous forme de bâtonnet, produit par la société japonaise Maia Co. Ltd. Fabriqué à base de DURAST®, la poudre fine de POM récemment lancée sur le marché, ce lubrifiant solide révolutionnaire résout les problèmes tels que les coulures, les projections et le gaspillage dus à une application excessive pour transformer radicalement les opérations de maintenance.

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Baptisée Sol - Mid™, la technologie de fabrication unique de Maia permet d'obtenir un produit généralement conditionné dans un emballage en forme de bâtonnet, mais qui peut également être moulé selon des formes personnalisées afin de répondre aux besoins des clients. Les performances de Sol - Mid™ reposent sur les propriétés chimiques du POM DURAST®. Ce produit est obtenu par le mélange de polyéthylène à poids moléculaire ultraélevé (PE-UHMW) et de graisse. Servant de couche intermédiaire entre le polyéthylène et la graisse, le POM DURAST® joue un rôle essentiel dans le maintien de la compatibilité.

Grâce au format en bâtonnet, il n'y a aucun risque de fuite comme avec les produits liquides. Facile à transporter, le nouveau lubrifiant offre par ailleurs un confort d'utilisation accru sur les sites de maintenance du matériel de bureau et des machines industrielles. Pour la maintenance du matériel de bureau, cela réduit d'environ 80 % l'utilisation d'huile d'entretien classique.

Auparavant, la transformation de résines à usage général en poudre homogène à l'aide de méthodes de broyage conventionnelles s'avérait extrêmement difficile. Daicel a relevé ce défi en mettant au point le procédé de fabrication exclusif du POM DURAST®, qui se caractérise par une forme bien particulière et une distribution granulométrique contrôlée, fine et précise.

Cette solution sous forme de bâtonnet à base de POM DURAST® devrait faire l'objet d'une commercialisation à grande échelle, destinée aux applications de maintenance des principaux fabricants d'équipements de bureau, ainsi qu'à des secteurs industriels tels que la réparation de machines industrielles, l'entretien des vélos ou les systèmes de convoyage.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://hpps.daicel.com/global/s/ourapproach/a5nRB000004Rt2vYAC/261?language=en_US

À propos de la division « Polymères à haute performance » de Daicel Corporation : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202606080534-O1-pu6X2g4H.pdf

DURAST® est une marque déposée de Daicel Corporation au Japon et dans d'autres pays.