Daicel DURAST® POM-Feinpulver wird für innovatives Schmiermittel in Stiftform eingesetzt

OSAKA, Japan, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich „High Performance Polymers" (HPPs) der Daicel Corporation (ehemals Polyplastics Co., Ltd.), ein weltweit führender Anbieter von technischen Kunststoffen, hat bekannt gegeben, dass sein DURAST® POM-Feinpulver für den Einsatz in einem innovativen Schmiermittel in Stiftform des japanischen Herstellers Maia Co. Ltd. ausgewählt wurde. Dieses bahnbrechende Festschmiermittel nutzt das neu eingeführte DURAST® POM-Feinpulver, behebt Probleme wie Tropfen, Verspritzen und Materialverlust durch zu starken Auftrag und verändert Wartungsprozesse damit grundlegend.

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Maias einzigartige Fertigungstechnologie mit der Bezeichnung Sol-Mid™ ergibt ein Produkt, das üblicherweise in einem stiftförmigen Behälter verpackt wird und sich auch in kundenspezifische Formen bringen lässt, um Kundenanforderungen zu erfüllen. Die Leistungsfähigkeit von Sol-Mid™ beruht auf den chemischen Eigenschaften von DURAST® POM. Dieses Produkt entsteht durch Mischen von ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMW-PE) mit Schmierfett. DURAST® POM dient als Zwischenschicht zwischen PE und Schmierfett und spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Kompatibilität.

Bei der Stiftform besteht anders als bei Flüssigkeiten keine Gefahr des Auslaufens, und da das Produkt leicht zu transportieren ist, bietet es bei der Wartung von Bürogeräten und Industriemaschinen vor Ort mehr Komfort. Bei der Wartung von Bürogeräten lässt sich der Verbrauch von herkömmlichem Wartungsöl um etwa 80 % reduzieren.

Bisher war es äußerst schwierig, Standardkunststoffe mit herkömmlichen Mahlverfahren zu einem gleichmäßigen Pulver zu verarbeiten. Daicel bewältigte diese Herausforderung durch die Entwicklung eines firmeneigenen Herstellungsverfahrens für DURAST® POM, das sich durch eine besondere Form sowie eine kontrollierte, feine und enge Partikelgrößenverteilung auszeichnet.

Für diese Lösung in Stiftform auf Basis von DURAST® POM ist eine breite Markteinführung geplant, die auf Wartungsanwendungen bei großen Bürogeräteherstellern sowie auf industrielle Bereiche wie die Reparatur von Industriemaschinen, Fahrradwartung und Fördersysteme ausgerichtet ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://hpps.daicel.com/global/s/ourapproach/a5nRB000004Rt2vYAC/261?language=en_US

Informationen zum Geschäftsbereich High Performance Polymers der Daicel Corporation: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202606080534-O1-pu6X2g4H.pdf

DURAST® ist eine eingetragene Marke der Daicel Corporation in Japan und anderen Ländern.