透過智能自動化 AI 賦能保險公司，以實現營運現代化、強化決策能力並推動業務增長

美國維珍尼亞州阿什本 2025年10月13日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC) 是全球領先的《財富雜誌》500 強科技服務供應商，今天宣佈推出 DXC Assure Smart Apps，一套全新的由人工智能 (AI) 驅動、以工作流程為導向的應用程式套件，務求革新保險公司與客戶、經紀人及顧問的互動模式。專為速度、精準度與靈活性打造，Assure Smart Apps 結合智能自動化與模組化創新，協助保險公司現代化營運流程並提升表現，同時充分運用現有系統。

當保險公司希望採用 AI 並在管理成本和複雜性的同時加速增長，DXC Assure Smart Apps 有助保險公司有效地實施由 AI 驅動的解決方案。該套件通過業界領先的雲端功能和 DXC Assure 平台的 API，與保險公司的核心系統完全整合。Assure Smart Apps 透過 DXC 的 Assure BPM 建立，使保險公司得以在維持核心系統的同時運用 AI 與自然語言處理技術，實現流暢無縫的流程協作、企業級可擴展性與快速部署能力。

DXC 推出 Assure Smart Apps，加速推動保險業界的 AI 驅動創新

DXC 保險軟件和業務流程服務總裁 Ray August 表示：「無論保險公司正在維護傳統系統、擴展功能，還是為未來轉型而努力，Assure Smart Apps 也能配合其現狀需求。這次推出標誌著保險公司將業務流程的每個步驟數碼化與自動化的重大躍進。我們的模組化方法讓客戶實現靈活自主，以自己的節奏進行創新，而不會中斷重要的營運或現有投資。」

Assure Smart Apps 專為解決當今保險公司、客戶及顧問面臨的常見挑戰而設計，具備以下特色功能：

自助服務功能： 允許客戶，經紀人和顧問在平台上進行自己的更新，並根據需要更改資訊。

允許客戶，經紀人和顧問在平台上進行自己的更新，並根據需要更改資訊。 客戶支援： 為客戶提供從流動裝置接達的個人保險禮賓服務，利用 AI 驅動的分析提供即時支援。

為客戶提供從流動裝置接達的個人保險禮賓服務，利用 AI 驅動的分析提供即時支援。 人工智能分析： 具備 AI 功能的儀表板能從預先安排的合約中提取資訊，藉此生成智能洞察並加速決策流程。

具備 AI 功能的儀表板能從預先安排的合約中提取資訊，藉此生成智能洞察並加速決策流程。 利用現有系統： 確保智能應用程式可以快速建置和部署，並與現有的 DXC 解決方案合作，務求儘可能減少中斷。

DXC 與 ServiceNow 的合作關係， 強化 Assure BPM 平台的工作流程技術與代理 AI 能力，確保強健的效能與擴展性，並將流程設計時間縮短約 80%。智能應用程式可以單獨實作，也可以整合到智慧能解決方案中，這些產品可根據特定業務需求度身訂做，可立即推出市場。

DXC 擁有超過 40 年業界專業知識，並於全球 25 間頂級保險公司中，獲 21 間頂級保險公司選為可靠合作夥伴。DXC 作為領先的核心保險系統供應商，持續推動創新——協助保險公司加速營業收入增長，同時降低複雜性與成本，目前已有超過 10 億份保單透過DXC軟體進行處理。

有關 DXC 保險解決方案更多資訊，請瀏覽我們的網站。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是全球領先資訊科技服務提供者。我們是全球許多最具創新機構的可靠營運合作夥伴，致力建立推動業界和公司前進的解決方案。我們的工程、諮詢和科技專家協助客戶簡化、改善和現代化其系統和流程，管理其最關鍵的工作負載，整合 AI 至營運各範疇，並將安全和可靠放於首位。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

ServiceNow、ServiceNow 標誌，和其他 ServiceNow 標誌是 ServiceNow, Inc. 在美國和/或其他國家或地區的註冊商標。

傳媒聯絡：Angelena Abate，傳媒關係，+1.646.234.8060，[email protected]

SOURCE DXC Technology Services, LLC