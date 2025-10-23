維珍尼亞州阿什本 2025年10月23日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是《財富》美國 500 強的全球領先科技服務提供商，今天宣佈聘任 Anthony Pappas 為市場總監，直接向主席兼行政總裁 Raul Fernandez 匯報工作。

在過去六個月裡，Anthony 在重新定義 DXC 品牌未來方面，擔當關鍵角色，並協助塑造該公司的最新形象與市場定位。他曾擔任業務領導副總裁，現已獲聘任領導 DXC 的全球市場公司。他將建立一個高效能兼數據驅動的職能部門，而該部門專注創造需求，並與銷售支援部門緊密聯繫。

DXC 聘任 Anthony Pappas 為市場總監，領導下一品牌轉型階段

DXC Technology 主席兼行政總裁 Raul Fernandez 表示：「Anthony 在重塑 DXC 如何在市場中出現方面，擔當重要角色。 他擁有超過 30 年全球市場經驗，並已證明具備建立高效能團隊的能力，而該團隊連結品牌故事至可量度的業務成果。在他的領導下，DXC 已準備就緒擴大市場佔有率，並加速人工智能驅動企業解決方案的創新。」

Anthony 加入 DXC 前，曾擔任多個董事局職務，並曾兼任市場總監和創意總監，而向客戶提供建議。他曾擔任 DMI 全球品牌市場和客戶體驗部門的主席兼創意總監，而轉變該部門為該公司的最佳業績盈利中心。Anthony 在早期職業生涯中，曾創辦全方位創意服務公司 Pappas Group。他白手起家，並成功出售該公司予 DMI。在他的領導下，Pappas Group 曾與領先品牌合作。當中品牌包括 AARP、Discovery Channel、Hilton、Toyota、Under Armour 和 Volkswagen。

市場總監 Anthony Pappas 表示：「我很榮幸於 DXC 的轉型時期，擔任市場總監一職。我們正在圍繞人工智能的力量，重新定義我們的品牌，並為我們的客戶帶來真正業務成果。我期待透過與 DXC 合作，加強 DXC 的創新故事，並協助全球領先企業實現更多。 」

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是全球領先資訊科技服務提供者。我們是全球許多最創新機構的可靠營運合作夥伴，致力建立推動產業和公司前進的解決方案。我們的工程、諮詢和科技專家協助客戶簡化、改善和現代化其系統和流程，管理其最關鍵的工作負載，整合人工智能至營運各範疇，並將安全和可靠放於首位。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

SOURCE DXC Technology Services, LLC