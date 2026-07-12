Eightco Holdings (NASDAQ：ORBS) 公佈總持倉約達 3.97 億美元，其中包括 OpenAI、Beast Industries、超過 16,000 枚以太幣及超過 2.83 億枚 WLD 代幣

推動市場焦點的頭條新聞：

ORBS 管理層深信，公司財庫投資組合，已包括未來人工智能 (AI) 及數碼金融生態中多項不可或缺的關鍵元素。 本週重點新聞包括：

OpenAI 宣佈，將於 2026 年 7 月 9 日公開發佈其 GPT-5.6 Sol、Terra 及 Luna 模型。 OpenAI 指出，GPT-5.6 Sol 屬該公司「歷來最強模型」，於編程、生物學及網絡安全 (CNBC) 範疇上表現尤其出眾。





7 月 8 日，據公佈所指，OpenAI Deployment Company 已達成協議，收購應用人工智能公司 Northslope。 這項收購使 Deployment Company 的團隊增至數百名「前端部署工程師」（FDE），他們會與客戶緊密合作，在客戶機構內建立人工智能系統。 這方面突顯了人工智能競賽的決勝因素，或許在於誰能令企業採用其人工智能工具，而非僅靠模型發佈 (Axios)。





7 月 7 日，ABC 宣佈 MrBeast 將在今秋播出的《創智贏家》(Shark Tank) 第 18 季中，擔任客席 Shark 投資者。 這次亮相標誌着這位全球訂閱人數最多的創作者，首度以投資者身份在節目中登場 (ABC)。





7 月 6 日，World 的倫敦旗艦店隆重開幕，訪客可於店內領略私人人類證明的好處，並透過 Orb 核實其人類身份 World)。





本月稍後，於 2026 年 7 月 24 日，因應 WLD 代幣最繁重的三年解鎖期結束，每日流入市場的代幣數量將自動減少 43%，由每日約 510 萬枚降至約 290 萬枚 (World Foundation)。 這個時間表在代幣推出之初，已於 World 白皮書中訂明。 該公司持有 283,452,700 枚 WLD，約佔目前市場上 WLD 總量的 8.1%，是全球公開披露的最大持倉。 該持倉在 7 月 24 日維持不變；變化的在於 WLD 的供應量會繼續上升，但 7 月 24 日後的供應增速，將約是先前的一半。

Eightco 董事局成員 Thomas "Tom" Lee 表示：「人工智能的技術能力及創新，幾乎每週都令市場嘖嘖稱奇。 OpenAI 即將推出的 GPT-5.6 以及對 Northslope 的收購，展現人工智能的下一階段，不僅是開發更強勁的模型，更要大規模地推動企業應用。」

至於 World，我們認為其擴展至倫敦的舉動，反映出隨着人工智能越漸融入日常生活，可信數碼身份的重要性正與日俱增。 Lee 續說：「我們相信 ORBS 因同時涉足 OpenAI 及 World 這兩個平台，而擁有獨特的市場定位；這兩個平台正協助定義人工智能的未來，以及其所需的支援基礎設施。」

Eightco：掌握關鍵的宏觀大趨勢

Eightco 的業務建基於三大趨勢，公司預期這些趨勢將主導未來十年的創新：分別是人工智能、數碼身份及創作者經濟。Eightco 透過間接投資 OpenAI（佔 ORBS 財庫持倉 23%）、Worldcoin (28%) 及 Beast Industries (5%)，在每個趨勢中穩佔先機。

人工智能 — OpenAI

Eightco 已投資約 9,000 萬美元於特殊目的載體，以間接持有 OpenAI 母公司的股權，此部分佔其財庫資產約 23%，在所有已披露資料的上市載體中，其集中度屬最高之列。

OpenAI 的消費者應用程式 ChatGPT 是全球第一的消費者人工智能應用程式（Sensor Tower），其每週活躍用戶於 2026 年 2 月突破 9 億，成為有史以來規模增長最快的消費者科技產品（UBS 經由 Reuters）。

數碼身份 — WLD 代幣

Eightco 持有逾 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 8.1%，是公開披露中規模最大的機構持倉，同時相當於 Eightco 財庫資產約 28%。

Worldcoin 是 World 的原生代幣，而 World 是全球性人類證明網絡，由 Tools for Humanity（Sam Altman 與 Alex Blania 共同創辦）建立，並由 World Foundation 負責管理。 其 Orb 裝置所發出的 World ID，能守護私隱之餘，亦可驗證使用者為獨一無二的人類，而非人工智能代理。

按照 World 已公佈的商業模式，應用程式須為每次驗證付費，而終端用戶的驗證服務則保持免費。憑證發行機構及 World 協定均可從真人驗證服務中創造收益。 根據 Tools for Humanity 的資料，World 發現橫跨銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理型人工智能等 13 個行業，合共 6.35 萬億美元的潛在市場收入機遇。

創作者經濟 — Beast Industries

Eightco 持有 1,800 萬美元的 Beast Industries 股權，約佔其財庫資產的 5%。

Beast Industries 擁有全球規模最大的直面消費者觸及網絡之一，旗下各平台合計關注者人數超過 5 億，核心人物 MrBeast 更是全球 YouTube 上觀看次數最多的創作者。 隨著人工智能將內容生產商品化，分發渠道及受眾信任變成越來越稀缺的資產。

關於 Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是一間公開上市的控股公司，正在推行前所未有的 Worldcoin (WLD) 財庫策略，讓投資者憑單一代號即可間接投資於本週期三大趨勢：透過間接投資於 OpenAI 參與人工智能，透過作為 WLD 及人類證明協定的最大公眾持倉參與數碼身份，以及透過持有 MrBeast 旗下 Beast Industries 的股權參與創作者經濟。 在 Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR)、MOZAYYX、World Foundation、CoinFund、Discovery Capital Management、FalconX、Payward/Kraken、Pantera 及 GSR 等一眾頂尖機構投資者的支持下，Eightco 正為代理型人工智能時代建立人類驗證的基礎設施層。

透過以下渠道即可了解更多：

X：@iamhuman_orbs

網站：8co.holdings

常見問題

ORBS 股票是甚麼？

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是於 Nasdaq 上市的控股公司。 ORBS 讓投資者間接投資於：OpenAI 及 Beast Industries。

哪間機構擁有最多 Worldcoin (WLD)？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 持有 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 8.1%，是全球公開披露中規模最大的機構持倉。

人類證明是甚麼？

人類證明是加密驗證方式，用於核實用戶是真實而獨特的人類個體，而非機械人或人工智能代理。 在代理型人工智能時代，這是社交網絡、銀行體系、代理型商業以及任何需要「一人一帳戶」系統的基礎設施。

Eightco (ORBS) 與人類證明有何關聯？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 是 Worldcoin (WLD) 在公開披露中規模最大的機構持倉者，而 WLD 正是驅動 World 人類證明網絡的代幣。

誰是 Eightco Holdings 的行政總裁？

Kevin O'Donnell 是 Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 的行政總裁。 公司董事局成員包括 Tom Lee（Fundstrat 管理合夥人兼研究主管，及 Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) 主席），以及擔任董事局顧問的 Brett Winton（ARK Invest 首席未來策略師）。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的所有陳述，均可能被視為前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：公司對人工智能、數碼身份及創作者經濟將塑造未來十年創新的預期；公司對財庫投資組合持有未來人工智能與數碼金融系統部分最關鍵元件的信念；有關 OpenAI 於提交保密 S-1 文件後可能進行首次公開招股的陳述；關於在代理型人工智能時代，人類證明驗證是社交網絡、銀行體系、代理型商業，以及任何需要「一人一帳戶」系統提供基礎設施的陳述；有關 World 在銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理型人工智能等行業中 6.35 萬億美元可服務收入機會的陳述；有關公司為全球最大公開披露之 WLD 機構持有者地位的陳述；隨著人工智能將內容生產商品化，分發渠道及受眾信任變成越來越稀缺的資產的陳述；關於公司正為代理型人工智能時代建立人類驗證基礎設施層的陳述；關於 Worldcoin 代幣 (WLD) 現已登陸 Robinhood，讓數以百萬計用戶更容易觸及的陳述；關於 OpenAI GPT-5.6 Sol、Terra 及 Luna 型號的功能及預期發佈的陳述；關於 OpenAI Deployment Company 收購 Northslope 對推動企業採用人工智能有多重要的陳述；關於隨着人工智能越漸融入日常生活，可信數碼身份的重要性正與日俱增的陳述；關於 2026 年 7 月 24 日後 WLD 供應增長預期將會減慢的陳述；關於公司憑其與 OpenAI 及 World 平台的關聯而具備獨特定位的陳述；以及關於 OpenAI 相信 GPT-5.6 Sol 屬該公司「歷來最強模型」的陳述。 當中使用的詞語如「計劃」、「預計」、「將」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「開發」、「相信」、「指引」、「目標」、「可能」、「保持」、「規劃」、「展望」、「擬」、「估計」、「或會」、「應」、「定位」、「視為」等，以及其他類似涵義的表達，均意在標示前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必然包含這些詞彙。 前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設，這些信念和假設存在風險和不確定性，且不構成對未來表現的保證。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司無法指導其並非控股股東的私營企業（包括 OpenAI 及 Beast Industries）的管理或營運；公司策略投資（包括其在 OpenAI 股權（透過特殊目的載體持有）中的間接持倉、在 WLD 的持倉及在 Beast Industries 股權的持倉）遭受損失或減值的風險；公司維持遵守 Nasdaq 持續上市要求的能力；意外成本、開支或費用削減公司資本資源或以其他方式延遲資本部署；無法籌集足夠資本以資助或擴展其業務營運或策略投資；數碼資產價格（包括 WLD 及 ETH）的波動，可能對公司財庫持倉價值產生重大影響；監管變化、未來立法及規則制定對數碼資產、人工智能應用或生物特徵資料收集造成負面影響；與人類證明技術及 World 網絡的開發、應用及市場接受程度相關的風險；代理型人工智能在企業與消費應用層面上的部署步伐及發展路向存在不確定性；對 OpenAI 產品路線圖、業務模型發展，以及任何首次公開招股 (IPO) 之時間或成功與否的不確定性；與 Beast Industries 能否實現其增長預測相關的風險；數碼身份及人工智能基礎設施市場內的競爭；依賴第三方資料來源對若干投資項目進行估值；MrBeast 能否延續佳績及 Beast Industries 以創作者為核心的商業模式表現，存在不確定性；公司於若干數碼資產及私人公司投資上持倉集中所帶來的風險；公眾和政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變；有關 OpenAI 模型發佈的時間、功能及市場反應的風險；以及 WLD 供應變化或許未能帶來預期市場效果的風險。 鑑於上述風險及不確定性，投資者不應過分依賴該等前瞻性陳述。 有關其他風險、不確定性及其他重要因素的討論（任何該等因素均可能導致 Eightco 的實際結果與本文前瞻性陳述所載者不同），請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2026 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告中的風險因素及其他披露，以及其後公開的 SEC 文件。 本新聞稿列載的所有資訊均截至發稿當日，除法律規定者外，Eightco 並無責任更新此等資訊，亦無義務公開宣佈對任何陳述作出修訂以反映未來事件或發展。

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)