ER-VIPE 시뮬레이션 게임, 의대생들의 실제 응급 치료를 위한 실무 역량 구축

뉴스 제공처

Chulalongkorn University Communication Center

2026년 01월 13일 16:01 KST

방콕 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 쭐랄롱꼰대학교 의과대학이 미래 의료 전문가들의 팀워크, 의사소통 및 비판적 사고 능력을 강화하기 위해 고안된 가상 응급실 시뮬레이션 플랫폼 ER-VIPE를 개발했다. 2020년부터 대학의 세컨드 센추리 펀드(Second Century Fund, C2F)의 지원을 받은 이 프로그램 덕분에 의학, 간호학, 약학, 영상의학기술, 의료 기술 등 5개 분야 학생들은 실제 임상 문제와 비슷한 긴박한 응급 상황을 통해 함께 훈련할 수 있다.

ER-VIPE는 쭐랄롱꼰 헬스케어 첨단 다직종 시뮬레이션 센터에서 열리는 환자 안전을 위한 전문가 간 협력(Interprofessional Collaboration for Patient Safety) 과정에 통합됐다. 참가자는 아바타를 통해 서로 다른 전문적 역할을 맡고 팀으로 협력해 엄격한 시간제한 내에 다양한 사례를 분류하고 치료한다. 게임 기반이지만 이 훈련은 환자 안전 결과를 개선하기 위해 국제적으로 인정받는 프레임워크인 팀스텝스(TeamSTEPPS)를 바탕으로 리더십, 명확한 의사소통, 상호 지원 및 상황 인식 같은 실무 역량 강화에 중점을 둔다.

Continue Reading
ER-VIPE 시뮬레이션 게임, 의대생들의 실제 응급 치료를 위한 실무 역량 구축
ER-VIPE 시뮬레이션 게임, 의대생들의 실제 응급 치료를 위한 실무 역량 구축

쿠안시리 나라진론(Khuansiri Narajeenron) ER-VIPE 개발자 겸 조교수는 강력한 임상 기술만으로는 충분하지 않다고 강조한다. 쿠안시리 조교수는 "우리가 소통하지 않거나 더 큰 그림을 보지 못하면 의료 사고가 발생할 것"이라며 협력적 사고가 의료 분야에서 여전히 세계적인 과제임을 언급했다. 이 프로그램의 연구에 따르면 ER-VIPE로 훈련받은 학생들은 팀워크가 향상되고 스트레스가 감소하며 의사소통이 원활해지고 회복 탄력성이 증가한 것으로 나타났다.

이 플랫폼은 응급실 업무 흐름을 정교하게 구현하기 위해 건축학, 공학 및 신문방송학을 포함한 학제 간 협력을 통해 개발됐다. ER-VIPE는 현재 특허를 받은 3가지 시나리오를 제공한다. 코로나 시대의 호흡 부전 사례, 소생술이 필요한 심근 허혈, 환자 흐름, 우선순위 지정 및 학제 간 조정을 강조하는 혼잡한 응급실 시나리오다. 국가대표급 게이머, 전임상 학생, 심지어 관리자도 간단한 오리엔테이션 후 시스템을 사용할 수 있었다.

훈련은 학부생을 넘어 1년 차 전공의, 대학원생 및 다학제 병원 직원까지 확대됐다. 이 프로그램은 '사일로 사고(silo thinking)'에서 시스템 기반 사고로의 전환과 치료 오류의 측정 가능한 감소를 포함해 상당한 이점을 입증했다. 지역 의료진 훈련 프로그램 사이에서도 관심이 높아져 전국적인 의료 개발을 지원할 수 있는 ER-VIPE의 잠재력을 입증했다.

윤리적 고려 사항과 AI 기반 실무 역량 평가를 포함해 노인 사고에 초점을 맞춘 네 번째 시나리오는 현재 쭐랄롱꼰 혁신 펀드(Chulalongkorn Innovation Fund)의 지원을 받아 진행되고 있다. 올해 완료될 예정인 이 시뮬레이션은 이런 종류로는 세계 최초가 될 것이다.

궁극적으로 ER-VIPE는 더 잘 소통하고, 함께 생각하며, 더 안전하고 효과적인 진료를 제공하는 의료팀을 양성하는 것을 목표로 한다.

전체 기사는 https://www.chula.ac.th/en/highlight/276022/에서 읽을 수 있다.

미디어 문의: 

쭐랄 커뮤니케이션 센터

이메일: [email protected]

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

쭐랄롱꼰대 개발 AI '딥 GI', 위장관암 진단 혁신 기대

쭐랄롱꼰대 개발 AI '딥 GI', 위장관암 진단 혁신 기대

쭐랄롱꼰대학교 의과대학이 공과대학과 협력해 '딥 GI(Deep GI)'라는 혁신적인 인공지능(AI) 기술을 개발했다. 이 기술은 일반의가 전문의와 동등한 수준으로 위장관암(胃腸管癌)을 발견하는 데 도움을 줄 수 있게 설계됐다. 수십만 건의 내시경 영상으로 훈련된 이...
쭐랄롱꼰대학교 총장, ASEM LLL 허브 의장 선출로 아시아-유럽 평생학습 강화 기대

쭐랄롱꼰대학교 총장, ASEM LLL 허브 의장 선출로 아시아-유럽 평생학습 강화 기대

쭐랄롱꼰대학교 총장인 윌러트 푸리왓(Wilert Puriwat) 교수가 2025-2030년 임기의 아시아-유럽 회의 평생학습 교육•연구 허브(Asia-Europe Meeting Education and Research Hub for Lifelong Learning,...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기