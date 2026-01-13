バンコク、2026年1月13日/PRNewswire/ -- チュラロンコーン大学医学部は、将来の医療従事者に求められるチームワーク、コミュニケーション力、批判的思考力の強化を目的とした、仮想救急外来シミュレーションプラットフォームER-VIPEを開発しました。本プログラムは、2020年以降、同大学のSecond Century Fund（C2F）の支援を受けており、医学、看護学、薬学、放射線技術学、臨床検査技術学の5分野の学生が、実際の臨床現場を忠実に再現した高い緊張感を伴う救急シナリオを通じて、分野横断的に共同訓練を行えるようになっています。

ER-VIPEは、チュラロンコーン ヘルスケア高度多職種シミュレーション センターで開催される患者安全のための専門職連携コースに統合されています。参加者はアバターを通じてさまざまな専門職の役割を担い、厳しい時間制限の中で多様な症例のトリアージや治療にチームとして取り組みます。ゲーム形式ではあるものの、本トレーニングは単なる娯楽にとどまらず、患者安全の向上を目的とした国際的に認知されたフレームワークである TeamSTEPPS に基づき、リーダーシップ、明確なコミュニケーション、相互支援、状況認識といった実践的かつ重要なスキルの習得を重視しています。

ER-VIPEシミュレーションゲーム、実臨床の救急医療に向けて医学生のソフトスキルを強化 (PRNewsfoto/Chulalongkorn University Communication Center)

ER-VIPE の開発者である Khuansiri Narajeenron准教授（博士） は、優れた臨床スキルだけでは十分ではないと強調しています。「コミュニケーションが取れなかったり、全体像を把握できなければ、医療ミスは起こってしまいます」と彼女は述べ、協働的な思考は医療分野における世界共通の課題であり続けていると指摘しました。このプログラムの調査では、ER-VIPE でトレーニングを受けた学生の間で、チームワークの向上、ストレスの軽減、コミュニケーションの改善、回復力の向上が見られました。

このプラットフォームは、救急外来のワークフローを正確に再現するため、建築学、工学、コミュニケーションアートなどの分野を含む学際的な連携によって開発されました。ER-VIPEには現在、特許取得済みの3つのシナリオが実装されています:具体的には、COVID-19期における呼吸不全症例、蘇生対応を要する心筋虚血症例、そして患者フロー管理、優先順位付け、学際的連携を重視した混雑した救急外来（ER）シナリオです。全国レベルのゲーマー、前臨床課程の学生、さらには管理職員まで、短時間のオリエンテーションを受けるだけで本システムを活用できています。

このトレーニングは学部生にとどまらず、初期研修医、大学院生、さらには多職種の病院スタッフへと対象を拡大しています。このプログラムは、「サイロ思考」からシステムベースの思考への移行や治療ミスの目に見える形での削減など、大きなメリットを実証しています。また、地域医療を担う医師育成プログラムからの関心も高まっており、ER-VIPEが全国規模の医療人材育成と医療体制強化を支援する大きな可能性を有していることが示されています。

チュラロンコン大学イノベーション基金の支援を受け、高齢者の事故をテーマに、倫理的配慮やAIによるソフトスキル評価を組み込んだ第4のシナリオの開発が現在進められています。今年中の完成が予定されており、同分野において世界初となるシミュレーションとなる見込みです。

最終的に、ER-VIPEは、より良くコミュニケーションを取り、協働して考え、より安全で効果的な医療を提供できる医療チームの育成を目指しています。

