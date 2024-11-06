Esaote Group 擴大在印度的生產規模

這些超聲波系統是 Esaote 研發團隊的最新力作。配備 Augmented Insight™️ 功能和創新的觸控屏幕控制面板，可有效提升工作效率。此外，其系統設計緊凑，配備電池，輕巧便携，完全符合大多數要求嚴格的醫療保健專業人員的要求。AI 功能與先進成像技術的結合，讓印度的醫護專業人員能夠作出自信明智的決策，確保準確的診斷結果。

對 Esaote 而言，開設新廠房是一個重要的策略部署，有助提升 Esaote 在這個高增長潛力市場的業務。這家意大利公司在印度市場已經營運超過 20 年。這也與 Esaote 在全球日常工作中所展現的關懷與同理心相輔相成，致力透過科技、包容性和推廣可持續發展文化，改善全球人類的福祉。

「透過現場生產和建立本地供應鏈，來鞏固我們在 Esaote 品牌多年來享有盛譽的關鍵市場中的業務，這是國際發展戰略的一部分，體現了指導我們日常行動的環境和社會可持續發展原則，符合全球契約。」Esaote S.p.A. 行政總裁 Franco Fontana 表示。

「讓我們充滿信心的是我們的創新精神、以客戶為中心的理念、我們的增長思維模式、Esaote 品牌以及一支不懼怕迎接未來挑戰並樂於為客戶和合作夥伴創造價值的團隊。沒有什麼比 Esaote Group 齊心協力，以卓越的『意大利創新和設計』與『印度技能和印度數字化』相結合，在印度譜寫新的篇章更強大的了，」 亞太地區銷售國家業務經理 Dheeraj Nasa 表示。

Esaote Group 是醫療成像領域的領導者，提供超聲波、核磁共振和診斷過程管理軟件等產品。截至 2023 年底，Esaote Group 擁有 1,250 名員工，其中一半在意大利工作。Esaote 的生產和研發部門位於意大利和荷蘭，工廠位於熱那亞和佛羅倫薩，其業務覆蓋全球 100 多個國家及地區。www.esaote.com

SOURCE Esaote S.p.A.