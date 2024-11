Esaote Group baut Produktion in Indien aus

Innovative Serien von Ultraschallsystemen werden jetzt in der neuen Produktionsstätte der Tochtergesellschaft Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited in Uttar Pradesh „Made in India" hergestellt

NOIDA, Indien, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Esaote Group, ein führender italienischer Innovator im Bereich der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, dedizierte Magnetresonanztomographie und Informationstechnologie für das Gesundheitswesen) stärkt seine Präsenz in Indien mit einer neuen Produktionsstätte in Neu-Delhi (B-15, Sector 60 Noida Uttar Pradesh), die von der Tochtergesellschaft Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited gegründet und geleitet wird.

The new Esaote manufacturing site in India

Die neue Produktionsstätte von Esaote wird ein komplettes Sortiment an fortschrittlichen Ultraschallserien für den indischen Markt – My Lab™A, My Lab™E Serie und Compact Portable Ultrasounds – als „Made in India" produzieren. Diese werden kurz nach Abschluss der regulatorischen und qualitätssichernden Prozesse durch die zuständigen lokalen Behörden auf den Markt kommen.

Diese Ultraschallsysteme sind die neuesten Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Esaote. Sie beinhalten die Augmented Insight™-Funktionen und bieten dem Benutzer ein innovatives Touchscreen-Bedienfeld, das den Arbeitsablauf erheblich verbessert. Darüber hinaus erfüllen sie auch die anspruchsvollsten Anforderungen des Gesundheitspersonals: Sie sind kompakt, batteriebetrieben, leicht und mobil. Die Kombination aus KI-basierten Funktionen und fortschrittlicher Bildgebungstechnologie wird indisches Gesundheitspersonal in die Lage versetzen, sichere, fundierte Entscheidungen zu treffen und präzise diagnostische Ergebnisse zu gewährleisten.

Für Esaote ist die neue Produktionsstätte eine strategische Entscheidung, um seine Präsenz auf einem Markt mit starken Wachstumsaussichten zu verstärken, auf dem das italienische Unternehmen bereits seit über 20 Jahren tätig ist. Dieser Ansatz entspricht auch der Sorgfalt und dem Einfühlungsvermögen, mit denen Esaote weltweit seiner täglichen Arbeit nachgeht, um das Wohlbefinden der Menschen durch Technologie, Inklusion und die Förderung einer Kultur der Nachhaltigkeit zu verbessern.

„Die Konsolidierung unserer Präsenz auf den Schlüsselmärkten, auf denen die Marke Esaote seit vielen Jahren bekannt ist, durch die Produktion vor Ort und den Aufbau einer lokalen Lieferkette ist Teil unserer internationalen Entwicklungsstrategie und spiegelt die Grundsätze der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit wider, die uns in unserem täglichen Handeln leiten, in Übereinstimmung mit dem Global Compact", so Franco Fontana, Geschäftsführer von Esaote S.p.A.

„Was uns zuversichtlich stimmt, ist unser Innovationsgeist, unsere Kundenorientierung, unser Wachstumsdenken, die Marke Esaote und ein Team, das sich nicht scheut, die anstehenden Herausforderungen anzunehmen, und dem es Spaß macht, Mehrwert für Kunden und Partner zu schaffen. Es gibt nichts Wirkungsvolleres, als wenn die Esaote Group zusammenkommt und in Indien ein neues Kapitel aufschlägt, mit großartiger „italienischer Innovation und italienischem Design", kombiniert mit „indischen Fachkenntnissen und indischer Digitalisierung", sagte Dheeraj Nasa, Landesgeschäftsführer für den Vertrieb in der APAC-Region.

Die Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, MRT und Software für das Management diagnostischer Prozesse). Ende 2023 beschäftigte die Gruppe 1.250 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Italien. Mit Anlagen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern weltweit vertreten. www.esaote.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549428/Factory_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg