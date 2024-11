Le groupe Esaote étend sa production en Inde

Une série innovante de systèmes d'échographie est désormais « fabriquée en Inde » sur le nouveau site de production de la filiale Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited, dans l'Uttar Pradesh.

NOIDA, Inde, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Esaote Group, l'un des principaux innovateurs italiens dans le domaine de l'imagerie médicale (échographie, imagerie par résonance magnétique dédiée et technologie de l'information pour les soins de santé) renforce sa présence en Inde avec un nouveau site de production à New Delhi (B-15, secteur 60 Noida Uttar Pradesh), créé et géré par la filiale Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited.

The new Esaote manufacturing site in India

Le nouveau site de production d'Esaote produira - pour le marché indien - une gamme complète de séries de systèmes d'échographie de pointe - les séries My Lab™A, My Lab™E et des échographes portables compacts - estampillés « Made in India », qui seront commercialisés peu après l'achèvement des processus de réglementation et d'assurance de la qualité par les organismes locaux compétents.

Ces systèmes d'échographie sont les derniers résultats des efforts de R&D d'Esaote. Ils intègrent les fonctions Augmented Insight™ et offrent aux utilisateurs un panneau de commande tactile innovant pour augmenter considérablement le flux de travail. En outre, ils répondent aux besoins des professionnels de la santé les plus exigeants avec leur design compact, léger et mobile et leur fonctionnement sur batterie. La combinaison des fonctionnalités basées sur l'IA et de la technologie d'imagerie de pointe permettra aux professionnels de santé indiens de prendre des décisions sûres et éclairées, garantissant des résultats diagnostiques précis.

Pour Esaote, la nouvelle usine de production est un choix stratégique pour accroître sa présence sur un marché offrant de fortes perspectives de croissance, où l'entreprise italienne est active depuis plus de 20 ans. Ce choix va également de pair avec l'attention et l'empathie avec lesquelles Esaote aborde son travail quotidien dans le monde entier pour améliorer le bien-être des gens grâce à la technologie, à l'inclusion et à la promotion d'une culture de la durabilité.

« Consolider notre présence sur les marchés clés, où la marque Esaote est connue depuis de nombreuses années, grâce à la production sur place et à la création d'une chaîne d'approvisionnement locale, fait partie de notre stratégie de développement international et reflète les principes de durabilité environnementale et sociale qui nous guident dans nos actions quotidiennes, conformément au Pacte mondial », a déclaré Franco Fontana, PDG d'Esaote S.p.A.

« Ce qui nous donne confiance, c'est notre esprit d'innovation, notre orientation client, notre état d'esprit de croissance, la marque Esaote et une équipe qui n'a pas peur de relever les défis qui l'attendent et qui aime créer de la valeur pour ses clients et ses partenaires. Rien n'est plus puissant que l'union du groupe Esaote et l'écriture d'un nouveau chapitre en Inde dans lequel l'innovation et le design italiens sont alliés aux compétences indiennes et à la numérisation de l'Inde », a déclaré Dheeraj Nasa, responsable national des ventes pour la région APAC.

Le groupe Esaote est un leader dans le domaine de l'imagerie médicale (échographies, IRM et logiciels de gestion des processus de diagnostic). À la fin de l'année 2023, le groupe comptait 1 250 salariés, dont la moitié en Italie. Avec des installations à Gênes et à Florence et ses propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote est présent dans plus de 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

