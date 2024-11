Esaote Group amplía su producción en la India

La innovadora serie de sistemas de ultrasonidos se fabrica ahora en la India en la nueva planta de fabricación de la filial Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited en Uttar Pradesh

NOIDA, India, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Esaote Group, una empresa italiana líder en innovación en el campo de la imagen médica (ultrasonidos, resonancia magnética especializada y tecnología de la información para la atención sanitaria), refuerza su presencia en la India con una nueva planta de fabricación en Nueva Delhi (B-15, Sector 60 Noida Uttar Pradesh), creada y gestionada por la filial Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited.

The new Esaote manufacturing site in India

La nueva planta de fabricación de Esaote producirá, para el mercado indio, una gama completa de series de ultrasonidos avanzados (My Lab™A, My Lab™E series y Compact Portable Ultrasounds) como "Made in India", que se comercializarán poco después de que los organismos locales pertinentes completen los procesos de control de calidad y reglamentación.

Estos sistemas de ultrasonidos son los últimos resultados de los esfuerzos de I+D de Esaote. Integran las funciones Augmented Insight™ y proporcionan a los usuarios un innovador panel de control con pantalla táctil para aumentar significativamente el flujo de trabajo. Además, también satisfacen las necesidades de los profesionales sanitarios más exigentes con su diseño compacto, que funciona con batería, es ligero y portátil. La combinación de funciones basadas en IA y tecnología avanzada de imágenes permitirá a los profesionales sanitarios indios tomar decisiones seguras e informadas, garantizando resultados de diagnóstico precisos.

Para Esaote, la nueva planta de producción es una decisión estratégica para aumentar su presencia en un mercado con fuertes perspectivas de crecimiento, en el que la empresa italiana opera desde hace más de 20 años. Además, va de la mano del cuidado y la empatía con los que Esaote aborda su trabajo diario en todo el mundo para mejorar el bienestar de las personas a través de la tecnología, la inclusión y la promoción de una cultura de la sostenibilidad.

"Consolidar nuestra presencia en mercados clave, donde la marca Esaote es conocida desde hace muchos años, a través de la producción in situ y la creación de una cadena de suministro local, forma parte de la estrategia de desarrollo internacional y refleja los principios de sostenibilidad ambiental y social que nos guían en nuestras acciones diarias, en línea con el Pacto Mundial", afirmó Franco Fontana, consejero delegado de Esaote S.p.A.

" Lo que nos da confianza es nuestro espíritu innovador, nuestra orientación al cliente, nuestra mentalidad de crecimiento, la marca Esaote y un equipo que no teme asumir los desafíos que se avecinan y disfruta creando valor para los clientes y socios. Nada es más poderoso que Esaote Group uniéndose y escribiendo un nuevo capítulo en la India con una gran "innovación y diseño italianos" combinados con 'habilidades indias y digitalización de la India'," dijo Dheeraj Nasa, director comercial de País, Ventas Región APAC.

Esaote Group es líder en el campo de la imagen médica (ultrasonidos, resonancia magnética y software de gestión de procesos de diagnóstico). A finales de 2023, el Grupo contaba con 1.250 empleados, la mitad de los cuales se encuentran en Italia. Con instalaciones en Génova y Florencia y unidades de producción e investigación propias en Italia y los Países Bajos, Esaote está presente en más de 100 países en todo el mundo. www.esaote.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549428/Factory_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg