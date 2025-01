FIFCO助貝殼歸家：藉由人工智能，哥斯達黎加將超過36,000顆貝殼歸還至其棲息地，以恢復生態系統

為解決這個問題,FIFCO主導的「助貝殼歸家」(Back Home)計劃,與Imperial、哥斯達黎加環境和能源部(Ministry of Environment and Energy)、AERIS及哥斯達黎加大學(University of Costa Rica)合作,開發出一個可在全球複製的解決方案。這個計劃旨在透過創建一個識別貝殼來源的工具並建立安全歸還的協議,將貝殼重新融入其適當的海洋棲息地。此外,為了減緩提取行為,還啟動了一個公共意識平台,並推出了一部紀錄片以及教育內容。

FIFCO 開發的人工智慧工具能夠透過照片按生態系統對貝殼進行分類,並在幾秒鐘內實現高達90%的準確率。該模型使用了超過18,500張來自525種不同物種的圖片進行訓練,使其能夠有效區分來自加勒比海和太平洋的貝殼,確保它們能夠正確地重新融入各自的環境。

2024年,超過36,000顆貝殼被歸還至其自然棲息地,恢復了貝殼在海洋生態系統中的功能。這一里程碑清空了某機場的儲存容器,並標誌著哥斯達黎加在處理這一問題方面的轉變。

該公司已將模型的開源代碼提供給科學界,使其他國家能夠訓練自己的分類系統。

