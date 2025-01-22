FIFCO助貝殼歸家：藉由人工智能，哥斯達黎加將超過36,000顆貝殼歸還至其棲息地，以恢復生態系統
新聞提供者FIFCO
23 1月, 2025, 01:35 CST
- 每年，哥斯達黎加的各個機場查獲遊客攜帶的約六噸貝殼，對當地海岸線造成重大損害。
- 這款人工智能工具由哥斯達黎加提供給科學界，能夠進行全球物種的正確分類，從而將貝殼歸還到原始生態系統。
哥倫比亞波哥大2025年1月23日 /美通社/ -- 收集貝殼作為紀念品看似無害，卻正引發一場令人擔憂的環境危機。佛羅里達大學（University of Florida）與巴塞羅那大學（University of Barcelona）的研究發現，這種收集行為會破壞沿海生態系統，危及生物多樣性，改變沉積物穩定性，並削弱海岸線抵禦氣候變遷影響的能力。
在哥斯達黎加，為防止貝殼被帶出國，機場會查獲大量貝殼。數十年來，這些貝殼均被埋藏起來，因為其來源——無論是來自太平洋還是加勒比海——都無法確定，使得無法安全地將貝殼歸還海洋。如果沒有正確的分類，歸還這些貝殼到海洋可能會帶來風險，例如引入非本地生物、寄生蟲或微生物，從而擾亂當地的生物多樣性。
為解決這個問題，FIFCO主導的「助貝殼歸家」（Back Home）計劃，與Imperial、哥斯達黎加環境和能源部（Ministry of Environment and Energy）、AERIS及哥斯達黎加大學（University of Costa Rica）合作，開發出一個可在全球複製的解決方案。這個計劃旨在透過創建一個識別貝殼來源的工具並建立安全歸還的協議，將貝殼重新融入其適當的海洋棲息地。此外，為了減緩提取行為，還啟動了一個公共意識平台，並推出了一部紀錄片以及教育內容。
FIFCO 開發的人工智慧工具能夠透過照片按生態系統對貝殼進行分類，並在幾秒鐘內實現高達90%的準確率。該模型使用了超過18,500張來自525種不同物種的圖片進行訓練，使其能夠有效區分來自加勒比海和太平洋的貝殼，確保它們能夠正確地重新融入各自的環境。
2024年，超過36,000顆貝殼被歸還至其自然棲息地，恢復了貝殼在海洋生態系統中的功能。這一里程碑清空了某機場的儲存容器，並標誌著哥斯達黎加在處理這一問題方面的轉變。
該公司已將模型的開源代碼提供給科學界，使其他國家能夠訓練自己的分類系統。
詳情請聯絡：https://imperial.cr/devueltaacasa/https://imperial.cr/devueltaacasa/
SOURCE FIFCO
分享這篇文章