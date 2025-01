Back Home par FIFCO : grâce à l'IA, le Costa Rica restitue plus de 36 000 coquillages à leur habitat naturel afin de restaurer l'écosystème

Chaque année, les aéroports du Costa Rica confisquent en moyenne six tonnes de coquillages emportés par les touristes, ce qui cause des dommages considérables aux littoraux du pays.

Cet outil d'IA, que le pays met à la disposition de la communauté scientifique, peut être entraîné à classer correctement les espèces dans le monde entier et à les renvoyer ainsi dans leurs écosystèmes d'origine.

BOGOTÁ, Colombie, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La pratique apparemment inoffensive de la collecte de coquillages comme souvenirs est en train de déclencher une crise environnementale alarmante. Des recherches menées par l'université de Floride et de Barcelone ont montré que cette extraction dégrade les écosystèmes côtiers, met en danger la biodiversité, altère la stabilité des sédiments et affaiblit la capacité des littoraux à résister aux effets du changement climatique.

Au Costa Rica, un nombre significatif de coquillages sont saisis dans les aéroports pour éviter qu'ils ne soient emportés à l'étranger. Pendant des décennies, ces coquillages ont été enterrés parce que leur origine - Pacifique ou Caraïbes - était inconnue, ce qui rendait impossible leur remise à l'eau en toute sécurité. Sans un classement approprié, la restitution des coquillages pourrait présenter des risques, tels que l'introduction d'organismes non indigènes, de parasites ou de microbes susceptibles de perturber la biodiversité locale.

Pour résoudre ce problème, le projet « Back Home » (Retour à la maison), mené par FIFCO en collaboration avec Imperial, le ministère de l'environnement et de l'énergie, AERIS et l'université du Costa Rica, a mis au point une solution qui peut être reproduite à l'échelle mondiale. Ce projet vise à réintégrer les coquillages dans leur habitat océanique approprié en créant un outil permettant de déterminer leur origine et en établissant un protocole pour leur remise à l'eau en toute sécurité. En outre, pour ralentir leur collecte, une plateforme de sensibilisation du public a été lancée, qui comprend un documentaire et du contenu pédagogique.

L'outil d'IA développé par FIFCO peut classer les coquillages par écosystème à partir d'une photographie, atteignant des taux de précision allant jusqu'à 90 % en quelques secondes. Le modèle a été entraîné avec plus de 18 500 images de 525 espèces différentes, ce qui lui permet de différencier efficacement les coquillages des Caraïbes de ceux du Pacifique, assurant ainsi une réintégration correcte dans leurs environnements respectifs.

En 2024, plus de 36 000 coquillages ont été replacés dans leur habitat naturel, rétablissant ainsi leur fonction au sein des écosystèmes marins. Cette étape a permis de vider les conteneurs de stockage d'un aéroport et a marqué un changement dans la manière dont le Costa Rica aborde ce problème.

L'entreprise a mis le code source ouvert du modèle à la disposition de la communauté scientifique, permettant ainsi à d'autres pays d'entraîner leurs propres systèmes de classement.

Pour plus d'informations : https://imperial.cr/devueltaacasa/

