Znowu w domu dzięki FIFCO: dzięki sztucznej inteligencji Kostaryka przeniosła ponad 36 tysięcy muszli do ich naturalnych siedlisk w ramach działań zmierzających do odtworzenia ekosystemu

Każdego roku lotniska w Kostaryce konfiskują średnio sześć ton muszli, które zostały zebrane przez turystów, co spowodowało znaczne szkody w ekosystemach wybrzeży.

Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie, które kraj udostępnia społeczności naukowej, może zostać przeszkolone w celu umożliwienia prawidłowej klasyfikacji gatunków na całym świecie, a tym samym przeniesienia ich z powrotem do ekosystemów, z których pochodzą.

BOGOTÁ, Kolumbia, 22 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Pozornie nieszkodliwa praktyka zbierania muszli jako pamiątek z wakacji wywołuje alarmujący kryzys środowiskowy. Badania przeprowadzone przez naukowców z Florydy i Barcelony wykazały, że ta praktyka przyczynia się do degradacji ekosystemów przybrzeżnych, zagraża różnorodności biologicznej, zmienia stabilność osadów i osłabia zdolność linii brzegowych do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatycznych.

W Kostaryce znaczna liczba muszli jest zatrzymywana na lotniskach, aby zapobiec ich wywiezieniu za granicę. Przez dziesięciolecia odebrane w ten sposób muszle były zakopywane, ponieważ miejsce ich pochodzenia - Pacyfik lub Karaiby - było nieznane, co uniemożliwiało bezpieczne przeniesienie z powrotem do oceanu. Bez odpowiedniej klasyfikacji zwrot muszli może stanowić zagrożenie związane m.in. z wprowadzeniem do danego środowiska nierodzimych organizmów, pasożytów lub drobnoustrojów, które mogą zakłócić lokalną różnorodność biologiczną.

Aby rozwiązać ten problem, w ramach projektu „Back Home" realizowanego przez FIFCO we współpracy z Imperial, Ministerstwem Środowiska i Energii, AERIS i Uniwersytetem Kostaryki, opracowano rozwiązanie, które można powielić na całym świecie. Projekt ten ma na celu ponowną integrację muszli z ich odpowiednimi siedliskami oceanicznymi poprzez stworzenie narzędzia do identyfikacji ich pochodzenia i ustanowienie protokołu ich bezpiecznego powrotu do naturalnego środowiska. Dodatkowo, aby spowolnić proces wydobywania muszli, uruchomiono platformę służącą podnoszeniu świadomości publicznej, oferującą film dokumentalny i treści edukacyjne.

Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie opracowane przez FIFCO umożliwia klasyfikowanie muszli według ekosystemu na podstawie zdjęcia z dokładnością do 90% w zaledwie kilka sekund. Model został przeszkolony z wykorzystaniem ponad 18500 zdjęć 525 różnych gatunków muszli, co pozwala mu skutecznie rozróżniać muszle z Karaibów i Pacyfiku, zapewniając właściwą reintegrację z odpowiednimi dla nich środowiskami.

W 2024 roku ponad 36 tysięcy muszli powróciło do swoich naturalnych środowisk i przywrócono im właściwe funkcje w ekosystemach morskich. Ten kamień milowy pozwolił opróżnić kontenery magazynowe na jednym z lotnisk i wprowadził zmianę w sposobie radzenia sobie z tym problemem przez Kostarykę.

Firma udostępniła społeczności naukowej otwarty kod źródłowy modelu, umożliwiając innym krajom stworzenie i przeszkolenie własnych systemów klasyfikacji.

Więcej informacji na stronie: https://imperial.cr/devueltaacasa/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2602813/Back_Home_ID_b55503dd13bb.jpg