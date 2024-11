FP Markets sichert sich drei wichtige Auszeichnungen bei der ersten Finance Magnates Annual Award Gala

SYDNEY, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Der in Australien gegründete Broker FP Markets hat seine Position als Marktführer weiter gefestigt und wurde bei der ersten Finance Magnates Annual Award (FMAA) Gala als „Vertrauenswürdigster Broker – Global", „Broker des Jahres – Asien" und „Am schnellsten wachsender Broker – LATAM" ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand am Mittwoch, dem 23. Oktober, im Lemon Park Venue in Nikosia, Zypern, statt.

FP Markets Secures Three Major Honours at the Inaugural Finance Magnates Annual Award Gala

Mit der Unterstützung von Amazon Web Services (AWS) werden bei den FMAAs „die höchsten Niveaus von Innovation und Exzellenz in den Bereichen Fintech, Forex, Zahlungen und Handelsplattformen" ausgezeichnet. Die Gewinner wurden in einem dualen Verfahren ermittelt: eine Online-Abstimmung, an der Fachleuten aus der Branche und der weltweiten Trading-Community teilnehmen können, und eine hochkarätige Jury. Der globale Multi-Asset-Forex- und CFD-Broker FP Markets war das einzige Unternehmen, das an diesem Abend drei FMAAs erhielt.

Andria Phiniefs, globaler Marketingleiter von FP Markets, kommentierte: „Die Nominierung zusammen mit einigen der größten Namen der Branche ist an sich schon eine große Ehre. Die Auszeichnung mit drei Preisen durch die weltweite Trading-Community und Branchenvertreter ist eine bedeutende Leistung für unser Team. Diese Anerkennung spornt uns an, unseren Auftrag, den wir vor fast zwanzig Jahren begonnen haben, weiter zu verfolgen: der bevorzugte und vertrauenswürdigste Broker für Trader weltweit zu sein."

FP Markets wird auch weiterhin Chancen jenseits der bestehenden Märkte nutzen und gleichzeitig einen gleichbleibend hohen Standard an Produkt- und Servicequalität für seine Kunden auf der ganzen Welt aufrechterhalten. Im Rahmen des zwanzigjährigen Jubiläums des Brokers im nächsten Jahr kann die Anlegergemeinschaft auch mit weiteren Fortschritten und Aktualisierungen der Handelstechnologie rechnen.

Hinweise für die Redaktion

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Devisen- und CFD-Broker mit über 19 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Spreads für Devisen ab 0,0 Pips.

Trader können aus führenden, leistungsstarken Online-Handelsplattformen wählen, darunter die Mobil-App von FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress und TradingView.

Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit der „Höchsten Auszeichnung für Kundenzufriedenheit insgesamt" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in sechs aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) als „Best Value Broker – Global" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards (2022, 2023, 2024) als „Best Broker – Europe " und als „Best Forex Partners Programme – Asia " ausgezeichnet.

" und als „Best Forex Partners Programme – " ausgezeichnet. FP Markets wurde bei den Ultimate Fintech Awards 2022 und 2023 als „Beste Trade-Ausführung" bzw. „Vertrauenswürdigster Broker" und „Beste Trade-Ausführung" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 zum „Besten CFD-Broker – Afrika" gekürt.

FP Markets erhielt die Auszeichnungen „Beste Trade-Ausführung" und „Transparentester Broker" bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

FP Markets wurde bei den Brokersview Awards 2024 in Singapur als „Beste Preis-Ausführung" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den FAME Awards 2024 als „Beste Trade-Erfahrung – Afrika" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Ultimate Fintech Awards 2024 als „Transparentester Broker" und als „Beste Trading-Bedingungen" ausgezeichnet.

FP Markets wurde auf dem Finance Magnates Pacific Summit 2024 in den Katagorien „Best Forex Spreads APAC" und „Best Trading Experience APAC" ausgezeichnet.

Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius , die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), die Securities Commission of the Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.

Weitere Informationen zum umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.

