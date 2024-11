FP Markets reçoit trois distinctions majeures lors du gala inaugural Finance Magnates Annual Award

SYDNEY, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier australien FP Markets renforce encore sa position de leader du marché en remportant les prix « Courtier le plus digne de confiance - Monde », « Courtier de l'année - Asie » et « Courtier à la croissance la plus rapide - LATAM » lors du gala inaugural Finance Magnates Annual Award (FMAA). L'événement a eu lieu le mercredi 23 octobre au Lemon Park Venue à Nicosie, Chypre.

FP Markets Secures Three Major Honours at the Inaugural Finance Magnates Annual Award Gala

Organisés par Amazon Web Services (AWS), les FMAA récompensent les plus hauts niveaux d'innovation et d'excellence dans les domaines de la fintech, du forex, des paiements et des plateformes de négociation. Les lauréats ont été désignés à l'issue d'une double procédure : un vote en ligne accessible aux professionnels du secteur et à la communauté commerciale mondiale, ainsi qu'un jury de haut niveau. Notamment, le courtier mondial multi-actifs Forex et CFD FP Markets a été la seule société à remporter trois FMAA ce soir-là.

Andria Phiniefs, responsable mondial du marketing chez FP Markets, déclare : « Le fait d'être nommé aux côtés de quelques-uns des plus grands noms de l'industrie est en soi un grand honneur. Le fait d'avoir remporté trois prix grâce aux votes de la communauté commerciale mondiale et des parties prenantes du secteur représente un accomplissement de taille pour notre équipe. Cette distinction nous incite à poursuivre la mission que nous nous sommes fixée il y a près de vingt ans : devenir le courtier préféré et le plus fiable pour les traders du monde entier. »

FP Markets continue de saisir des opportunités au-delà des marchés existants, tout en maintenant un niveau constant de qualité des produits et des services pour ses clients dans le monde entier. Dans le cadre du vingtième anniversaire du courtier l'année prochaine, la communauté des investisseurs peut également s'attendre à de nouvelles avancées et mises à jour de la technologie de négociation.

• FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFD avec plus de 19 ans d'expérience dans l'industrie.

• La société propose des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips.

• Les traders peuvent choisir parmi de puissantes plateformes de trading en ligne, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress et TradingView.

• Le service clientèle multilingue exceptionnel de la société, disponible 24/7, a été reconnu par Investment Trends qui lui a décerné le prix de la plus grande satisfaction globale des clients pendant cinq années consécutives.

• La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya.

