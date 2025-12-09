FXTRADING.com, 아밋 카우식 신임 최고마케팅책임자(CMO)로 임명...글로벌 성장 및 브랜드 확장 가속화

시드니 2025년 12월 9일 /PRNewswire/ -- 글로벌 멀티애셋 브로커 FXTRADING.com이 아밋 카우식(Amit Kaushik)을 신임 최고마케팅책임자(CMO)로 임명했다. 이는 회사의 글로벌 성장과 리더십 체계를 강화하는 또 하나의 이정표다.

이번에 FXTRADING.com에 합류한 아밋 카우식 신임 CMO은 메타(Meta)와 에어월렉스(Airwallex) 등 글로벌 핀테크 및 기술 기업에서 15년 이상 경력을 쌓았으며, 이전 직책에서는 지역 간 마케팅, 제품 스토리텔링, 디지털 성장 이니셔티브를 주도했다. 이번 임명은 FXTRADING.com이 새 웹사이트와 통합형 '올인원 트레이딩 포털(All-in-One Trading Portal)'을 출시한 이후 글로벌 입지를 확대하고 내부 기술 역량을 강화하는 시점에 이뤄졌다.

Amit Kaushik, CMO, FXTRADING.com

CMO로서 아밋은 FXTRADING.com의 글로벌 마케팅 전략을 총괄하며, 아시아 태평양(APAC), 중동 및 북아프리카(MENA), 유럽의 주요 시장에서 브랜드 확장, 디지털 혁신, 확장 가능한 성장에 중점을 둘 예정이다. 그는 제품 및 기술팀과 긴밀히 협력해 신뢰할 수 있는 성과 중심•기술 주도 브로커로서의 회사 위상을 한층 강화할 계획이다.

아담 필립스(Adam Phillips) FXTRADING.com 최고경영자(CEO)는 "글로벌 핀테크와 디지털 생태계 전반에서 쌓아온 아밋의 경험은 우리 리더십 팀에 매우 큰 자산"이라며 "국제적으로 브랜드를 확장하고 고객 참여를 강화하는 그의 역량은 우리가 혁신 속도를 높이고 글로벌 존재감을 강화하려는 비전과 완벽하게 일치한다"라고 말했다.

아밋 카우식 신임 CMO의 경력은 브랜드 마케팅, 성장 전략, 시장 진입 리더십 전반에 걸쳐 있으며, 글로벌 팀을 이끌고 고성과 팀을 구축해 온 확실한 실적을 보유하고 있다.

아밋 카우식 FXTRADING.com 신임 CMO는 자신의 임명에 대해 "FXTRADING.com의 중요한 성장 단계에 합류하게 되어 매우 기쁘다"며 "사내 혁신, 투명성, 고객 성공에 대한 회사의 노력은 전 세계 트레이더와 진정으로 연결되는 브랜드를 구축하려는 나의 비전과 일치한다. 앞으로도 FXTRADING.com의 글로벌 정체성을 강화하며, 트레이딩 경험에 더 많은 명확성, 성능, 신뢰를 가져올 것"이라고 말했다.

FXTRADING.com에 대하여

2014년에 설립된 FXTRADING.com은 외환, 주식, 지수, 원자재 등 500개 이상의 금융상품에 접근할 수 있는 글로벌 규제 브로커다. 회사는 자체 개발한 신규 웹사이트와 통합형 '올인원 트레이딩 포털' FXTRADING.com을 통해 웹트레이더(WebTrader), 모바일 앱, 소셜 트레이딩, 자금 관리 기능을 하나의 생태계로 통합했다. 또한 자사 플랫폼과 MetaTrader 4•5를 통해 기관급 유동성, 초저 스프레드, 밀리초 단위 체결 속도를 제공한다.

새 플랫폼 이용 안내

웹사이트: https://fxtrading.com.

새로 개편된 트레이딩 포털: https://my.fxtrading.com

FXTRADING.com 모바일 앱은 iOS 및 Android에서 다운로드할 수 있다.

