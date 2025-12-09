FXTRADING.com、Amit Kaushik氏を最高マーケティング責任者に任命 グローバル成長とブランド拡大を加速

シドニー、2025年12月9日/PRNewswire/ --グローバルなマルチアセットブローカーであるFXTRADING.comは、Amit Kaushik氏を新たに最高マーケティング責任者（CMO）に任命しました。これは、同社の国際的成長とリーダーシップの進化における新たな節目となります。

Amit氏は、Meta および Airwallexでの上級役職を含む、グローバル フィンテックおよびテクノロジー ブランドでの 15 年を超える経験を持って FXTRADING.com に入社し、そこで地域間マーケティング、製品ストーリーテリング、デジタル成長イニシアチブを主導しました。FXTRADING.comが新しいウェブサイトと統合型オールインワントレーディングポータルを立ち上げた後、グローバル展開を拡大し社内技術力を強化しているタイミングでの任命となります。

Amit Kaushik, CMO, FXTRADING.com

CMOとして、Amit 氏はFXTRADING.comのグローバルマーケティング戦略を統括し、ブランド拡大、デジタルイノベーション、APAC、MENA、ヨーロッパの主要市場でのスケーラブルな成長に注力します。同氏は、製品および技術チームと緊密に連携し、FXTRADING.comを信頼性が高く、パフォーマンス重視でテクノロジー主導のブローカーとしての地位を高める役割を担います。

FXTRADING.comのCEO、Adam Phillips氏は次のように述べています:

「Amit氏のグローバルなフィンテックおよびデジタルエコシステムでの経験は、当社のリーダーシップチームにとって非常に貴重な存在です。ブランドを国際的に拡大し、強固な顧客エンゲージメントを構築する彼の能力は、より迅速なイノベーションと世界的なプレゼンス強化を目指す当社のビジョンに完全に一致しています。」

Amit氏の経歴は、ブランドマーケティング、成長戦略、ゴー・トゥ・マーケットのリーダーシップにわたり、高い成果を上げるチームの構築やグローバルチームの指導で優れた実績を持っています。

FXTRADING.com CMOのAmit Kaushik氏は、自身の任命について次のように述べています:「FXTRADING.comの成長におけるこの重要な段階で参加できることを大変うれしく思います。同社の社内イノベーション、透明性、顧客成功への取り組みは、世界中のトレーダーと真につながるブランドを構築したいという私のビジョンと一致しています。今後もFXTRADING.comのグローバルなブランドアイデンティティを強化し、取引体験においてさらなる明確さ、パフォーマンス、信頼を提供していきます。」

FXTRADING.comについて

2014年に設立されたFXTRADING.comは、世界的に規制されたブローカーで、外国為替、株式、指数、コモディティなど500以上の金融商品へのアクセスを提供しています。新たに社内で構築したウェブサイトと統合型オールインワントレーディングポータルにより、FXTRADING.comはWebTrader、モバイルアプリ、ソーシャルトレーディング、資金管理をひとつの統合エコシステムにまとめています。同社は、自社プラットフォームおよびMetaTrader 4・5を通じて、機関投資家レベルの流動性、極めて狭いスプレッド、ミリ秒単位の執行を提供しています。

