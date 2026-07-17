FXTRADING.com正式更名為FXT，以「In Control. When It Gets Real.」為核心品牌承諾

FXT AI分析持倉、市場狀況及交易行為，幫助交易者作出更明智的決策。

FXT Funds Management提供自主研發的PAMM（百分比分配資金管理）基礎設施及實時報告功能。

FXT WebTrader及低延遲MT4/MT5：兼顧靈活性與穩定執行，為用戶提供一致的交易體驗。

FXT Social Trading支持策略跟單，並提供透明的策略提供者信息及業績數據。

FXT App整合交易、資金管理、社交交易及賬戶管理等功能於一體。

FXT首席執行官Adam Phillips表示：「在FXT，我們的使命是讓交易者通過平台親身感受到信任，而不僅僅是要求他們去相信。這意味著我們堅持自主研發核心技術，讓關鍵細節更加透明，並持續優化交易者所依賴的各項系統。」

FXT聯席首席營銷官James Collier與Patrick Guerrera表示：「『In Control. When It Gets Real.』不僅是一句口號，更是一項標準。交易者無法控制市場，但可以決定選擇與誰交易。我們每天都認真對待這一決定。」

此次品牌重塑以幫助交易者掌控真正能夠掌控的事項為核心使命，並明確提出企業願景：成為交易者最信賴、最願意推薦、並持續選擇的差價合約（CFD）交易平台。這標誌著FXT有意擺脫行業中以規模、點差及獎金優惠為核心的傳統宣傳方式，轉而以更加具體的「信任」定義品牌價值——即平台在交易者、跟單者或基金投資者實際操作時，其系統表現、費用結構及交易執行是否值得信賴。

全新品牌將陸續覆蓋FXT官方網站、交易平台、移動應用程序及營銷渠道，並率先提供英語、中文、越南語、日語及韓語版本，隨後將在全球更多市場逐步推出。

關於FXT

FXT隸屬於Gleneagle Group，該集團是金融市場發展的領先企業，業務涵蓋企業顧問、基金管理、機構交易、經紀服務及交易平台服務等領域。FXT持有澳大利亞金融服務牌照 (Australian Financial Services License) 及瓦努阿圖金融服務委員會 (VFSC) 金融牌照。作為一家多資產差價合約交易平台，FXT通過單一賬戶為用戶提供涵蓋外匯、指數、大宗商品及股票等200多種交易產品。

SOURCE FXT