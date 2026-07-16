FXTRADING.com अब एक सरल वादे पर आधारित FXT बन गया है: In Control. When It Gets Real.

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FXT

16 Jul, 2026, 22:29 IST

सिडनी, 16 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- FXTRADING.com ने अपना नाम बदलकर FXT कर लिया है, और एक ही विचार पर आधारित एक नया ब्रांड प्लेटफॉर्म "In Control. When Things Get Real," प्रस्तुत किया है: ट्रेडर बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर भरोसा रखने में सक्षम होना चाहिए।

यह नया ब्रांड उस इंजीनियरिंग को प्रकट करता है, जिसे पांच प्रमुख उत्पाद नवाचारों के माध्यम से साकार किया गया है:

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FXTRADINGing.com in now FXT
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FXT. In control. When it gets real.
FXT. In control. When it gets real.

  • FXT AI, सुविचारित निर्णय लेने में सहायता के लिए पोजीशनों, बाजार की स्थितियों और ट्रेडिंग व्यवहार का विश्लेषण करता है।
  • FXT Funds Management इन-हाउस PAMM इंफ्रास्ट्रक्चर और वास्तविक-समय पर रिपोर्टिंग प्रदान करता है।
  • FXT WebTrader और कम विलंबता वाले MT4/MT5 लचीलापन और समान निष्पादन मानक प्रदान करते हैं।
  • FXT Social Trading स्पष्ट प्रदाता और प्रदर्शन डेटा के साथ रणनीति चयन को सक्षम बनाती है।
  • FXT App ट्रेडिंग, फंड मैनेजमेंट, सोशल ट्रेडिंग और खाता ऐड्मिनिस्ट्रैशन को कनेक्ट करती है।

"FXT में, हमारा ध्येय ट्रेडरों के लिए प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विश्वास का अनुभव कराना है, न कि कोई ऐसी चीज़ जिसे उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा जाए," FXT के CEO, Adam Phillips, ने कहा। "इसका अर्थ है - इनहाउस टेक्नोलॉजी निर्माण करना, महत्वपूर्ण विवरणों को प्रकट करना और ट्रेडरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टमों में लगातार सुधार करना।"

"'In Control. When It Gets Real.' एक नारा नहीं है, यह एक मानक है," FXT के सह-CMOs, James Collier और Patrick Guerrera ने कहा।"ट्रेडर बाजार का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ट्रेडर केवल किसके साथ ट्रेड करें पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे हम प्रति दिन गंभीरता से लेते हैं।"

इस रिब्रांडिंग का मूल ध्येय ट्रेडरों द्वारा वास्तव में नियंत्रण की जा सकने वाली चीजों पर नियंत्रण देना, और एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है: CFD प्लेटफॉर्म बनना जिस पर ट्रेडर भरोसा करें, अनुशंसा करें और बारंबार इसका उपयोग करें। यह आकार, प्रसार और बोनस प्रस्तावों पर आधारित श्रेणीबद्ध भाषा से जानबूझकर दूर हटकर, विश्वास की अधिक विशिष्ट परिभाषा की ओर एक कदम है: जब कोई ट्रेडर, कॉपीयर या फंड निवेशक कार्य करता है तो प्लेटफॉर्म, उसकी लागत और निष्पादन किस प्रकार से व्यवहार करता है।

यह नया ब्रांड FXT की वेबसाइट, प्लेटफार्मों, ऐप और मार्केटिंग चैनलों पर अंग्रेजी तथा चीनी, वियतनामी, जापानी और कोरियाई भाषाओं में लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद इसका वैश्विक स्तर पर विस्तार किया जाएगा। 

FXT का परिचय

FXT, वित्तीय बाजारों के विकास में अग्रणी और कॉर्पोरेट परामर्शदाता, फंड मैनेजमेंट, संस्थागत लेनदेन, ब्रोकिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेवाएं प्रदान करने वाले Gleneagle Group का एक भाग है। इसके पास Australian Financial Services का लाइसेंस और Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) Financial License है। FXT एक मल्टी-एसेट CFD ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो एक ही खाते से FX, इंडेक्स, कमोडिटीज़ और शेयरों सहित 200+ इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंच प्रदान करता है।

वीडियो - https://mma.prnewswire.com/media/3006109/FXT_User_Nav_Spiral.mp4
फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/3006110/FXT_M_User_9.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/3004707/new_FXTRADING_Logo.jpg

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