FXTRADING.com đổi tên thương hiệu thành FXT với cam kết đơn giản: In Control. When It Gets Real.

SYDNEY, ngày 16 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- FXTRADING.com chính thức tái định vị thương hiệu thành FXT, đồng thời giới thiệu nền tảng thương hiệu mới mang thông điệp "In Control. When Things Get Real" (tạm dịch: Làm chủ tình thế. Khi thử thách thực sự bắt đầu), được xây dựng xoay quanh một ý tưởng duy nhất: nhà giao dịch không thể kiểm soát thị trường, nhưng họ phải có thể tin tưởng vào nền tảng giao dịch của mình.

Thương hiệu mới khiến những giải pháp công nghệ đó hiển thị rõ ràng, được hiện thực hóa thông qua năm cải tiến sản phẩm chủ chốt:

FXTRADINGing.com in now FXT Speed Speed FXT. In control. When it gets real. (PRNewsfoto/FXT)

FXT AI phân tích các vị thế, điều kiện thị trường và hành vi giao dịch để hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt.

FXT Funds Management cung cấp hạ tầng PAMM nội bộ và báo cáo theo thời gian thực.

FXT WebTrader và MT4/MT5 có độ trễ thấp mang lại tính linh hoạt và các tiêu chuẩn khớp lệnh nhất quán.

FXT Social Trading cho phép lựa chọn chiến lược với dữ liệu rõ ràng về nhà cung cấp và hiệu suất.

Ứng dụng FXT kết nối hoạt động giao dịch, quản lý quỹ, giao dịch xã hội và quản trị tài khoản.

"Tại FXT, sứ mệnh của chúng tôi là giúp niềm tin trở thành điều mà các nhà giao dịch có thể trực tiếp trải nghiệm thông qua nền tảng, thay vì chỉ đơn thuần là một điều gì đó mà họ được yêu cầu phải chấp nhận", Adam Phillips, Giám đốc điều hành của FXT cho biết. "Điều đó đồng nghĩa với việc tự phát triển công nghệ, làm cho hiển thị rõ ràng các chi tiết quan trọng và không ngừng cải tiến các hệ thống mà các nhà giao dịch phụ thuộc vào".

"'In Control. When It Gets Real.' không phải là một khẩu hiệu, mà là một tiêu chuẩn", James Collier và Patrick Guerrera, Đồng Giám đốc Tiếp thị tại FXT cho biết. "Các nhà giao dịch không thể kiểm soát thị trường. Điều mà họ có thể kiểm soát là họ giao dịch với ai. Đó là một quyết định mà chúng tôi thực hiện một cách nghiêm túc, mỗi ngày ".

Việc tái định vị thương hiệu lần này được xây dựng dựa trên sứ mệnh giúp các nhà giao dịch kiểm soát những yếu tố mà họ thực sự có thể kiểm soát, cùng tầm nhìn rõ ràng: trở thành nền tảng giao dịch CFD được các nhà giao dịch tin tưởng, sẵn sàng giới thiệu và tiếp tục quay lại sử dụng. Điều này đánh dấu một bước chuyển có chủ đích, rời xa lối truyền thông của ngành vốn nhấn mạnh vào quy mô, mức chênh lệch giá và các ưu đãi tiền thưởng, để hướng tới một định nghĩa cụ thể hơn về sự tin cậy: cách nền tảng, chi phí và cơ chế khớp lệnh của nền tảng hoạt động khi nhà giao dịch, người sao chép giao dịch hoặc nhà đầu tư quỹ thực hiện giao dịch.

Nhận diện thương hiệu mới sẽ được triển khai trên website, các nền tảng giao dịch, ứng dụng và các kênh tiếp thị của FXT bằng các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Hàn, trước khi tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn cầu.

Giới thiệu về FXT

FXT là thành viên của Gleneagle Group, tập đoàn giữ vai trò tiên phong trong sự phát triển của thị trường tài chính, cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, quản lý quỹ, giao dịch dành cho khách hàng tổ chức, môi giới và nền tảng giao dịch. Công ty sở hữu Giấy phép Dịch vụ Tài chính Australia cùng Giấy phép Tài chính của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC). FXT là nền tảng giao dịch CFD đa tài sản, cung cấp quyền truy cập vào hơn 200 công cụ giao dịch thuộc các mảng ngoại hối (FX), chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu thông qua một tài khoản duy nhất.

SOURCE FXT