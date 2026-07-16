FXTRADING.com Menjadi FXT, Dibangunkan Berteraskan Janji Mudah: Tetap Mengawal. Ketika Keadaan Sebenar Menjadi Nyata.

SYDNEY, 16 Julai 2026 /PRNewswire/ -- FXTRADING.com dijenamakan semula sebagai FXT, dengan memperkenalkan platform jenama baharu, "In Control. When Things Get Real" ("Tetap Mengawal. Ketika Keadaan Sebenar Menjadi Nyata") yang dibangunkan berteraskan satu idea: pedagang tidak boleh mengawal pasaran, tetapi mereka harus mampu mempercayai platform mereka.

Jenama baharu ini menjadikan pembangunan platform itu dapat direalisasikan, yang dijayakan menerusi lima inovasi produk yang utama:

FXTRADINGing.com in now FXT Speed Speed FXT. In control. When it gets real. (PRNewsfoto/FXT)

FXT AI menganalisis kedudukan, keadaan pasaran dan tingkah laku perdagangan bagi menyokong keputusan termaklum.

FXT Funds Management menyediakan infrastruktur PAMM dalaman serta pelaporan masa nyata.

FXT WebTrader dan MT4/MT5 berkependaman rendah menawarkan fleksibiliti serta standard pelaksanaan yang konsisten.

FXT Social Trading mendayakan pemilihan strategi dengan data penyedia dan prestasi yang jelas.

FXT App menghubungkan perdagangan, pengurusan dana, perdagangan sosial dan pentadbiran akaun.

"Di FXT, misi kami adalah untuk menjadikan kepercayaan sebagai sesuatu yang dialami sendiri oleh pedagang melalui platform kami, bukannya sekadar sesuatu yang diminta untuk mereka percayai," kata Adam Phillips, Ketua Pegawai Eksekutif FXT. "Ini bermakna membangunkan teknologi mereka sendiri, menjadikan butiran penting dapat dilihat serta terus menambah baik sistem yang menjadi sandaran para pedagang."

"'In Control. When It Gets Real.' bukan sekadar slogan, tetapi satu standard," kata James Collier dan Patrick Guerrera, Ketua Pegawai Pemasaran Bersama FXT. "Pedagang tidak boleh mengawal pasaran. Pedagang hanya boleh mengawal pihak yang berdagang dengan mereka. Itulah keputusan yang kami amat titikberatkan, setiap hari."

Penjenamaan semula ini bertunjangkan misi untuk memberikan pedagang kawalan terhadap perkara yang benar-benar boleh mereka kawal, serta visi yang jelas: menjadi platform CFD yang dipercayai, disyorkan dan terus menjadi pilihan pedagang. Ia menandakan perubahan yang disengajakan daripada ciri kategori yang berasaskan saiz, spread dan tawaran bonus kepada definisi kepercayaan yang lebih spesifik: bagaimana platform, kos dan pelaksanaannya berfungsi apabila pedagang, penyalin atau pelabur dana bertindak.

Jenama baharu ini diperkenalkan melalui laman web, platform, aplikasi dan saluran pemasaran FXT dalam bahasa Inggeris dan bahasa Cina, bahasa Vietnam, bahasa Jepun serta bahasa Korea, dengan pelancaran global selanjutnya bakal menyusul.

Latar Belakang FXT

FXT merupakan sebahagian daripada Gleneagle Group yang merupakan peneraju dalam evolusi pasaran kewangan yang menawarkan perkhidmatan nasihat korporat, pengurusan dana, urus niaga institusi, pembrokeran serta platform perdagangan. FXT memiliki lesen Australian Financial Services serta Lesen Kewangan Vanuatu Financial Services Commission (VFSC). FXT ialah platform perdagangan CFD berbilang aset yang menawarkan akses kepada lebih 200 instrumen yang merangkumi pertukaran asing (FX), indeks, komoditi dan saham daripada satu akaun.

SOURCE FXT