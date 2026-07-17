FXTRADING.comは、「In Control. When It Gets Real.（現実が動き出す時、制御を）」というシンプルな約束を軸に据え、FXTへと生まれ変わる

シドニー、2026年7月17日 /PRNewswire/ -- FXTRADING.comは「FXT」へとブランド名を変更し、新たなブランドプラットフォーム「In Control. When Things Get Real」を導入しました。このプラットフォームは、「トレーダーは市場をコントロールすることはできないが、利用するプラットフォームを信頼できなければならない」という一つの考え方を軸に構築されています。

この新たなブランドは、そのエンジニアリングを可視化し、5つの主要な製品イノベーションを通じて具現化しています。

FXTRADINGing.com in now FXT Speed Speed FXT. In control. When it gets real. (PRNewsfoto/FXT)

FXT AIは、ポジション、市場状況、取引行動を分析し、情報に基づいた意思決定を支援します。

FXT Funds Managementは、自社開発のPAMMインフラとリアルタイムのレポート機能を提供します。

FXT WebTraderおよび低遅延のMT4/MT5は、柔軟性と一貫した約定基準を提供します。

FXT Social Tradingでは、プロバイダーやパフォーマンスに関する明確なデータに基づいて戦略を選択することができます。

FXTアプリは、取引、資金管理、ソーシャルトレーディング、および口座管理を統合します。

「FXTでは、トレーダーに単に『信頼』を受け入れるよう求めるのではなく、プラットフォームを通じて実際に『信頼』を実感してもらうことを使命としています」とFXTの最高経営責任者（CEO）であるAdam Phillipsは述べています。「つまり、自社で技術を開発し、重要な詳細を可視化し、トレーダーが頼りにしているシステムを継続的に改善していくということです。」

「『In Control. When It Gets Real.』は単なるスローガンではなく、基準そのものです」と、FXTの共同CMOであるJames CollierとPatrick Guerreraは述べています。「トレーダーには市場をコントロールすることはできません。トレーダーがコントロールできるのは、誰とトレードをするかという点です。それは私たちが毎日真剣に考えている決断です。」

このブランド刷新は、トレーダーが実際にコントロールできる事柄を自らコントロールできるようにするという使命と、「トレーダーから信頼され、勧められ、繰り返し利用されるCFDプラットフォームになる」という明確なビジョンに基づいています。これは、規模、スプレッド、ボーナス特典といった要素に基づくカテゴリー分けから意図的に距離を置き、トレーダー、コピー取引利用者、あるいはファンド投資家が行動した際に、プラットフォーム、そのコスト、および執行がどのように機能するかといった、より具体的な「信頼」の定義へと移行する動きを示しています。

この新ブランドは、FXTのウェブサイト、各プラットフォーム、アプリ、およびマーケティングチャネルにおいて、英語、中国語、ベトナム語、日本語、韓国語で展開され、今後さらに世界各国へと展開される予定です。

FXTについて

Gleneagle Group傘下のFXTは、金融市場の進化を牽引するリーディングカンパニーとして、企業向けアドバイザリー、ファンド運用、機関投資家向けディーリング、ブローカー業務、および取引プラットフォームサービスを提供しています。同社は、オーストラリアの金融サービスライセンスおよびVanuatu Financial Services Commission (VFSC) の金融ライセンスを保有しています。FXTは、1つの口座からFX、指数、商品、株式など200種類以上の金融商品にアクセスできる、マルチアセットCFD取引プラットフォームです。

SOURCE FXT