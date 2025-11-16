GATE Energy 在越南成立新辦事處

休斯敦 2025年11月16日 /美通社/ -- GATE Energy 是一間 100% 員工擁有的 ESOP，很榮幸宣布他們在越南成立了新辦事處。新辦事處反映出公司在全球舞台上的持續成長，務求為國際客戶和合作夥伴帶來更周全的服務。

GATE Energy 主席兼收入總監 Karthik Annadorai 表示：「進軍越南市場，是繼今年稍早成立馬來西亞辦事處後，我們對亞洲地區進行戰略性投資的一部分。我們期待該地區現有及未來的合作夥伴與客戶，能充分體驗 GATE Energy 全方位的服務。我們的員工股東們正以飽滿的熱情服務亞洲市場，並對集團企業未來的發展前景充滿期待。」

GATE Energy 簡介

GATE Energy 是由員工百分之百持股的員工持股計劃 (ESOP) 企業，作為全球性公司擁有眾多附屬機構，共同為能源領域提供項目交付、專業工程及現場服務。GATE Energy 的項目交付團隊，從前端盡職調查、業主工程到施工管理、一站式完工測試至初步啟動，協助發展商成功交付項目。作為 GATE Energy 的專業工程部門，Viking 致力於支援能源設施和資產的設計、優化和完整性。作為 GATE 能源的現場服務部門，BlueFin 為能源設施和資產提供沖洗、測試、清潔和聯合完整性。

GATE Energy 的據點遍佈北美、亞洲和拉丁美洲，擁有數十年交付大型和小型項目的經驗，既具跨國公司的規模，也有專業合作夥伴的靈活性。

有關 GATE Energy 更多資訊，請瀏覽 www.gate.energy

