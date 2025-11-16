GATE Energy 在越南成立新辦事處

休斯敦 2025年11月16日 /美通社/ -- GATE Energy 是一間 100% 員工擁有的 ESOP，很榮幸宣布他們在越南成立了新辦事處。新辦事處反映出公司在全球舞台上的持續成長，務求為國際客戶和合作夥伴帶來更周全的服務。 

GATE Energy 主席兼收入總監 Karthik Annadorai 表示：「進軍越南市場，是繼今年稍早成立馬來西亞辦事處後，我們對亞洲地區進行戰略性投資的一部分。我們期待該地區現有及未來的合作夥伴與客戶，能充分體驗 GATE Energy 全方位的服務。我們的員工股東們正以飽滿的熱情服務亞洲市場，並對集團企業未來的發展前景充滿期待。」

GATE Energy 簡介

GATE Energy 是由員工百分之百持股的員工持股計劃 (ESOP) 企業，作為全球性公司擁有眾多附屬機構，共同為能源領域提供項目交付、專業工程及現場服務。GATE Energy 的項目交付團隊，從前端盡職調查、業主工程到施工管理、一站式完工測試至初步啟動，協助發展商成功交付項目。作為 GATE Energy 的專業工程部門，Viking 致力於支援能源設施和資產的設計、優化和完整性。作為 GATE 能源的現場服務部門，BlueFin 為能源設施和資產提供沖洗、測試、清潔和聯合完整性。 

GATE Energy 的據點遍佈北美、亞洲和拉丁美洲，擁有數十年交付大型和小型項目的經驗，既具跨國公司的規模，也有專業合作夥伴的靈活性。

有關 GATE Energy 更多資訊，請瀏覽 www.gate.energy

Phil Wedemeyer 加入 GATE Energy 董事局

Phil Wedemeyer 加入 GATE Energy 董事局

GATE Energy 欣然宣佈 Phil Wedemeyer 加盟公司董事局。 Wedemeyer 先生擁有豐富的專業經驗，涵蓋能源產業相關公司的審計、顧問及董事職務服務領域。 Wedemeyer 先生現任非牟利投資與信託服務公司 HighGround Advisors...
GATE Energy 已獲 BP Kaskida FPU 項目選中,提供全面完工測試

GATE Energy 已獲 BP Kaskida FPU 項目選中，提供全面完工測試

GATE Energy 已獲 bp Kaskida 浮式生產裝置 (FPU) 選中，提供完工測試服務，並與該項目的工程、採購及施工 (EPC) 解決方案提供商 Seatrium 緊密合作。 GATE Energy 作為 bp 的指定完工測試提供者，並將根據 Seatrium...
