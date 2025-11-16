GATE Energy Membuka Kantor Baru di Vietnam

HOUSTON, 16 November 2025 /PRNewswire/ - GATE Energy adalah Program Kepemilikan Saham Karyawan (ESOP) yang 100% dimiliki karyawan. Dengan bangga, GATE Energy mengumumkan pendirian kantor barunya di Vietnam. Kantor baru ini mencerminkan pertumbuhan perusahaan secara terus-menerus di seluruh dunia dalam meningkatkan layanan bagi klien dan mitra internasional.

Kata Karthik Annadorai, Presiden dan Chief Revenue Officer GATE Energy, "Ekspansi ke Vietnam adalah bagian dari investasi strategis kami di Asia setelah membuka kantor baru di Malaysia awal tahun ini. Kami senang sekali karena calon mitra dan klien maupun mitra dan klien lama kami di Vietnam bisa mendapatkan seluruh layanan GATE Energy. Karyawan kami sangat bersemangat dalam melayani pasar Asia dan menatap harapan masa depan bagi kelompok perusahaan kami."

Tentang GATE Energy

GATE Energy adalah perusahaan global dengan Rencana Kepemilikan Saham Karyawan (ESOP) yang 100% dimiliki karyawan dan menjalin berbagai afiliasi. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan untuk sektor energi. Tim penyelesaian proyek di GATE Energy membantu pengembang menyelesaikan proyek dengan sukses - mulai dari uji tuntas front-end dan rekayasa pemilik hingga manajemen konstruksi, komisioning siap pakai, dan permulaan awal. Sebagai bagian rekayasa khusus di GATE Energy, Viking Engineering mendukung desain, optimalisasi, dan integritas fasilitas maupun aset energi. Sebagai bagian layanan lapangan di GATE Energy, BlueFin menyediakan pembilasan, pengujian, pembersihan, dan integritas bersama untuk fasilitas dan aset energi.

Dengan jejak global di Amerika Utara, Asia, dan Amerika Latin - dan berpengalaman selama puluhan tahun dalam menyelesaikan berbagai proyek besar maupun kecil - GATE Energy memadukan skala perusahaan multinasional dengan kegesitan mitra ahli.

Untuk informasi lebih lanjut tentang GATE Energy, kunjungi www.gate.energy

