GATEエナジー、ベトナムに新オフィスを設立

ニュース提供

GATE Energy

16 11月, 2025, 13:07 JST

ヒューストン、2025年11月16日 /PRNewswire/ -- 100%従業員所有のESOPであるGATEエナジー（GATE Energy）が、ベトナムに新しいオフィスを設立したことを発表しました。この新しいオフィスは、国際的な顧客やパートナーにより良いサービスを提供するため、グローバルな舞台で継続的に成長する同社の姿勢を反映しています。 \

GATE Energyの社長兼最高収益責任者であるKarthik Annadoraiは次のように述べています。「ベトナムへの進出は、今年初めにマレーシア事務所を設立したのに続く、アジア地域への戦略的投資の一環です。当地域における既存および将来のパートナーや顧客の皆様に、GATE Energyのサービス全体を体験いただけることを楽しみにしています。当社の従業員オーナーは、アジア市場へのサービス提供と、当社グループ企業の将来に大きな可能性を感じ、意欲を高めています。」

GATE Energy について

GATE Energyは、100%従業員所有のESOPであり、複数の関連会社を持つグローバル企業として、エネルギー分野に様々なサービスを提供しています。当社のGATE Energyプロジェクト実施チームは、フロントエンドのデュー・デリジェンスやオーナーのエンジニアリングから建設管理、ターンキー・コミッショニング、初期起動まで、開発者がプロジェクトを成功裏に実施できるよう支援します。GATE Energyの専門エンジニアリング部門であるViking Engineeringは、エネルギー施設と資産の設計、最適化、整合性をサポートしています。GATE Energyのフィールド・サービス部門として、BlueFinはエネルギー施設および設備のフラッシング、テスト、クリーニング、ジョイント・インテグリティを提供します。 

GATE Energyは、北米、アジア、ラテンアメリカにまたがる世界規模の拠点と、大規模および小規模のプロジェクトを実現してきた数十年にわたる経験を持ち、多国籍企業の規模と専門パートナーの機敏性を兼ね備えています。 

GATE Energyの詳細については、www.gate.energyをご覧ください

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/444736/GATE_Energy_Logo.jpg

SOURCE GATE Energy

同じ情報源の記事

Phil Wedemeyer氏がGATE Energyの取締役会に加わる

Phil Wedemeyer氏がGATE Energyの取締役会に加わる

GATE Energyは、Phil Wedemeyer氏が当社取締役会に加わったことを発表します。Wedemeyer氏は、監査、コンサルティング、エネルギー事業に携わる企業の取締役としての業務など、豊富な経験を有しています。...
GATEエナジー、BPのカスキダFPUプロジェクトにおける試運転業務一式を受注

GATEエナジー、BPのカスキダFPUプロジェクトにおける試運転業務一式を受注

GATEエナジーは、シートリアムと緊密に協力してbpのカスキダ浮体式生産設備（FPU）の試運転サービスを提供する企業として選定されました。シートリアムは、カスキダFPUプロジェクトの設計・調達・建設（EPC）ソリューション・プロバイダーです。...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

環境関連製品・サービス

環境関連製品・サービス

石油・エネルギー

石油・エネルギー

公益事業

公益事業

企業拡大

企業拡大

同様のトピックのニュースリリース