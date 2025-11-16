게이트 에너지, 베트남에 신규 사무소 설립

휴스턴, 2025년 11월 16일 /PRNewswire/ -- 100% 직원 소유 ESOP 기업인 게이트 에너지(GATE Energy)가 베트남에 신규 사무소를 설립했다고 밝혔다. 이번 사무소 개설은 국제 고객 및 파트너들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 글로벌 무대에서의 지속적인 성장을 반영한다.

카르틱 안나도라이(Karthik Annadorai) 게이트 에너지 사장 겸 최고수익책임자(CRO)는 "베트남 진출은 올해 초 말레이시아 사무소 설립에 이어 아시아 지역에 대한 전략적 투자의 일환"이라며 "이 지역의 현재 및 미래 파트너와 고객이 게이트 에너지의 폭넓은 서비스를 직접 경험할 수 있게 되어 기대가 크다. 직원 소유주들은 아시아 시장을 위해 일하며, 우리 기업 가족이 맞이할 미래에 큰 기대감을 가지고 있다"라고 말했다.

게이트 에너지 소개

게이트 에너지는 100% 직원 소유의 ESOP 기업이자 다수의 계열사를 보유한 글로벌 기업으로, 에너지 산업 전반에 프로젝트 딜리버리, 전문 엔지니어링, 현장 서비스를 제공하고 있다. 게이트 에너지의 프로젝트 딜리버리팀은 초기 실사, 오너 엔지니어링부터 시공 관리, 턴키 시운전 및 초기 가동에 이르기까지 개발사들이 프로젝트를 성공적으로 완수할 수 있도록 지원한다. 게이트 에너지의 전문 엔지니어링 부문인 바이킹 엔지니어링(Viking Engineering)은 에너지 시설 및 자산의 설계, 최적화, 무결성 관리를 담당한다. 게이트 에너지의 현장 서비스 부문인 블루핀(BlueFin)은 에너지 시설 및 자산에 대한 플러싱, 테스트, 클리닝, 조인트 무결성 서비스를 제공한다.

게이트 에너지는 북미, 아시아, 라틴 아메리카에 걸친 글로벌 입지와 지난 수십 년 동안 크고 작은 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 얻은 경험을 바탕으로, 다국적 기업의 규모와 전문 파트너의 민첩성을 결합하고 있다.

게이트 에너지에 대한 자세한 내용은 www.gate.energy에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/444736/GATE_Energy_Logo.jpg

SOURCE GATE Energy