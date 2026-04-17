螞蟻國際、國際金融公司、GCash首創可持續發展影響計分卡，助力中小微企業獲得可持續融資

在菲律賓，中小微企業占企業總數的99.6%，吸納了超三分之二的勞動力就業，但融資渠道有限仍是主要挑戰。該計分卡可作為中小微企業的基準工具，幫助企業展現自身可持續發展舉措，進而獲得可持續融資支持，實現業務增長。

除追蹤可持續發展表現外，該計分卡還能幫助中小微企業積累所需公信力，便於與投資方及貸款方就可持續發展表現開展合作。

GCash Group新業務負責人Winsley Bangit表示：「對中小微企業而言，這是一項顛覆性舉措。它讓企業的環境與社會影響力清晰可量化，同時提升企業公信力，助力其吸引綠色資本與合作機會。」

螞蟻國際副總裁兼全球事務與戰略發展負責人Carrie Suen表示：「至關重要的是，中小微企業日益凸顯的社會影響力不容小覷。通過與GCash及IFC的合作，我們讓人工智能等技術更易被本地中小微企業運用，助力其參與新一輪可持續數字化轉型。這套計分卡是推動未來創新的重要工具，也印證了真正的環境可持續發展需兼顧社會與經濟影響力，這一點絕不能被忽視。」

IFC金融機構局東亞及太平洋地區區域咨詢經理Christina Ongoma補充道：「中小微企業在各市場均發揮著關鍵作用。為其配備合適的工具，能夠增強企業韌性、助力其適應發展需求，推動大規模可持續增長。」

助力菲律賓中小微企業打造具有世界級競爭力且可持續的未來

此次合作基於在巴西貝倫舉行的第三十屆聯合國氣候變化大會(COP30)相關磋商，以及螞蟻國際於2024年推出的「天狼星計劃」(Programme Sirius)，該計劃旨在支持中小微企業邁出可持續發展的第一步。該倡議以GCash作為試點合作夥伴，旨在將全球可持續發展承諾轉化為切實可行的落地數字解決方案，惠及菲律賓服務不足的群體。

計分卡試點將分階段推進，首先開展生態體系評估、利益相關方對接及可持續發展影響計分卡研發工作，隨後進行驗證與實地測試。試點項目的實踐經驗將為該模式未來在亞太地區的推廣提供參考。

SOURCE GCash