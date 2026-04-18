Ant International, IFC và GCash tiên phong phát triển bảng điểm tác động bền vững đầu tiên cùng loại, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính bền vững cho MSME

THÀNH PHỐ TAGUIG, Philippines, ngày 18 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy phổ cập tài chính số, Ant International, International Finance Corp. (IFC) và GCash đang phát triển Bảng điểm Tác động Bền vững (Sustainability Impact Scorecard), sẽ giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) dễ dàng theo dõi tác động môi trường và xã hội của chính mình, dễ dàng áp dụng biện pháp phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu.

At the Memorandum of Understanding signing of Ant International, IFC, and GCash (from left) IFC East Asia and the Pacific Regional Advisory Manager for Financial Institutions Group Christina Ongoma; GCash Group Head for New Businesses Winsley Bangit; and Ant International Vice President and Head of Global Affairs and Strategic Development Carrie Suen (PRNewsfoto/GCash)

Bảng điểm này mang đến cho các MSMEs tại Philippines các lộ trình rõ ràng, đáng tin cậy và dễ tiếp cận để đo lường hiệu quả bền vững, củng cố uy tín và mở ra các cơ hội phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) toàn cầu. Thông qua việc tận dụng hệ sinh thái GCash cùng các chỉ số được thiết kế riêng cho thị trường Philippines, Bảng điểm hướng tới trao quyền cho MSMEs địa phương bằng những thông tin dễ hiểu, thiết thực giúp chuyển đổi doanh nghiệp.

Tại Philippines, MSMEs chiếm 99,6% tổng số doanh nghiệp và sử dụng hơn hai phần ba lực lượng lao động, tuy nhiên những hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn vẫn là một thách thức lớn. Bảng điểm, đóng vai trò như một chuẩn tham chiếu cho MSMEs, sẽ giúp doanh nghiệp chứng minh biện pháp phát triển bền vững của mình, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn tài chính bền vững để hỗ trợ tăng trưởng.

Ngoài việc theo dõi hiệu suất bền vững, Bảng điểm còn cung cấp cho MSMEs phương thức để xây dựng uy tín cần thiết khi làm việc với các nhà đầu tư và tổ chức cho vay về hiệu suất bền vững.

"Đối với MSMEs, đây là một bước ngoặt quan trọng. Công cụ này cung cấp cái nhìn rõ ràng về tác động môi trường và xã hội, đồng thời tạo dựng uy tín để thu hút nguồn vốn xanh và các cơ hội hợp tác", Winsley Bangit, Trưởng bộ phận Kinh doanh Mới của GCash Group cho biết.

Điều quan trọng là tác động xã hội ngày càng gia tăng của MSMEs không thể bị xem nhẹ. Thông qua hợp tác với GCash và IFC, chúng tôi đang giúp các công nghệ như AI trở nên dễ tiếp cận hơn đối với MSMEs địa phương, từ đó trao quyền để họ tham gia vào làn sóng chuyển đổi số bền vững tiếp theo. Bảng điểm này đóng vai trò là một công cụ quan trọng cho sự đổi mới trong tương lai, củng cố rằng tính bền vững môi trường thực sự tích hợp tác động kinh tế và xã hội, và không bao giờ được xem nhẹ", Carrie Suen, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Phát triển Chiến lược và Các vấn đề Toàn cầu tại Ant International cho biết.

"MSMEs đóng vai trò quan trọng trên nhiều thị trường. Bằng việc trang bị cho họ các công cụ phù hợp, chúng ta có thể nâng cao sự vững vàng, hỗ trợ thích ứng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên quy mô lớn", Christina Ongoma, Quản lý Tư vấn Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Nhóm Định chế Tài chính tại IFC cho biết thêm.

Định hình tương lai cạnh tranh và bền vững, đẳng cấp quốc tế cho MSMEs tại Philippines

Hợp tác này được xây dựng dựa trên các cuộc thảo luận tại COP30 ở Belém, Brazil, cũng như Chương trình Sirius của Ant International, ra mắt năm 2024 nhằm hỗ trợ MSMEs thực hiện những bước đi đầu tiên hướng tới phát triển bền vững. Với GCash là đối tác thí điểm, sáng kiến hướng tới việc chuyển hóa các cam kết bền vững toàn cầu thành các giải pháp số thực tiễn tại địa phương cho các cộng đồng chưa được tiếp cận dịch vụ đầy đủ tại Philippines.

Chương trình thí điểm Bảng điểm sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ đánh giá hệ sinh thái, tham vấn các bên liên quan và phát triển bảng điểm tác động bền vững, sau đó là xác thực và thử nghiệm thực địa. Những bài học từ chương trình thí điểm này sẽ là cơ sở cho tiềm năng mở rộng quy mô trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

