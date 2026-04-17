Ant International จับมือ IFC และ GCash บุกเบิกการพัฒนา Sustainability Impact Scorecard ช่วยขยายโอกาสให้ MSME เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อความยั่งยืน
News provided byGCash
18 Apr, 2026, 01:06 CST
ตากิก ซิตี, ฟิลิปปินส์, 18 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Ant International ร่วมกับ International Finance Corp. (IFC) และ GCash เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลอย่างทั่วถึง ด้วยการพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านความยั่งยืน Sustainability Impact Scorecard เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSME) สามารถติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจได้ง่ายขึ้น พร้อมนำแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
Scorecard ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ มีความชัดเจน และเข้าถึงได้สำหรับ MSME ในฟิลิปปินส์ เพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในระดับสากล โดย Scorecard นี้อาศัยระบบนิเวศของ GCash และตัวชี้วัดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของตลาดฟิลิปปินส์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับ MSME ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยพลิกโฉมธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ในประเทศฟิลิปปินส์ MSME คิดเป็นสัดส่วนถึง 99.6% ของธุรกิจทั้งหมด และจ้างงานมากกว่าสองในสามของแรงงานทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ ด้วยเหตุนี้ Scorecard ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ MSME จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแสดงแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อปลดล็อกโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนเพื่อความยั่งยืนและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
นอกเหนือจากการติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแล้ว Scorecard ยังช่วย MSME สร้างความน่าเชื่อถือที่จำเป็นต่อการดึงดูดนักลงทุนและสถาบันการเงิน ด้วยการแสดงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
"สำหรับ MSME นี่คือการพลิกเกมครั้งสำคัญ เครื่องมือนี้ช่วยให้เห็นภาพผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือที่สามารถดึงดูดเงินทุนสีเขียวและความร่วมมือใหม่ ๆ" Winsley Bangit, Head for New Businesses ของ GCash Group กล่าว
"สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรมองข้ามผลกระทบทางสังคมที่เพิ่มขึ้นของ MSME โดยเราได้ร่วมมือกับ GCash และ IFC ทำให้เทคโนโลยีอย่าง AI เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับ MSME ในท้องถิ่น เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้มีส่วนร่วมในคลื่นลูกใหม่ของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ Scorecard เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งยังเป็นเครื่องตอกย้ำว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงต้องผสานรวมมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ควรถูกมองข้าม" Carrie Suen, Vice President and Head of Global Affairs and Strategic Development ของ Ant International กล่าว
"MSME มีบทบาทสำคัญในทุกตลาด การมอบเครื่องมือที่เหมาะสมให้ธุรกิจเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น สนับสนุนการปรับตัว และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในวงกว้าง" Christina Ongoma, East Asia and the Pacific Regional Advisory Manager for the Financial Institutions Group ของ IFC กล่าว
สร้างอนาคตให้ MSME ฟิลิปปินส์ ด้วยความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนระดับโลก
ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดมาจากการหารือในการประชุม COP30 ที่เมืองเบเลม ประเทศบราซิล และโครงการ Programme Sirius ของ Ant International ที่เปิดตัวในปี 2567 เพื่อสนับสนุน MSME ในการเริ่มต้นเส้นทางสู่ความยั่งยืน โดยมี GCash เป็นพันธมิตรนำร่อง โครงการนี้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนพันธสัญญาด้านความยั่งยืนระดับโลกให้กลายเป็นโซลูชันดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง เพื่อช่วยเหลือชุมชนในฟิลิปปินส์ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน
โครงการนำร่อง Scorecard จะดำเนินการเป็นระยะ เริ่มจากการประเมินระบบนิเวศ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนา Sustainability Impact Scorecard จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบภาคสนาม โดยบทเรียนที่ได้จากโครงการนำร่องจะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการขยายผลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต
SOURCE GCash
Share this article