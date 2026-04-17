Ant International, IFC dan GCash merintis kad skor impak kelestarian untuk meluaskan akses pembiayaan mampan MSME

TAGUIG CITY, Filipina, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- Meneruskan misinya untuk mendorong keterangkuman kewangan digital, Ant International, International Finance Corporation (IFC), dan GCash sedang membangunkan Kad Skor Impak Kelestarian (Sustainability Impact Scorecard) bagi memudahkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (MSME) menjejaki impak alam sekitar dan sosial mereka, mengamalkan amalan kelestarian dalam operasi perniagaan, serta menyelaraskan dengan piawaian global.

At the Memorandum of Understanding signing of Ant International, IFC, and GCash (from left) IFC East Asia and the Pacific Regional Advisory Manager for Financial Institutions Group Christina Ongoma; GCash Group Head for New Businesses Winsley Bangit; and Ant International Vice President and Head of Global Affairs and Strategic Development Carrie Suen (PRNewsfoto/GCash)

Kad Skor ini menyediakan laluan yang dipercayai, jelas dan mudah diakses kepada MSME Filipina untuk mengukur prestasi kelestarian, memperkukuh kredibiliti dan membuka peluang yang selari dengan piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) global. Dengan memanfaatkan ekosistem GCash serta metrik yang disesuaikan untuk pasaran Filipina, Kad Skor ini bertujuan memperkasa MSME tempatan dengan wawasan yang relevan dan mudah bagi membantu transformasi perniagaan.

Di Filipina, MSME merangkumi 99.6% daripada jumlah perniagaan dan menggaji lebih dua pertiga tenaga kerja, namun akses terhad kepada pembiayaan kekal sebagai cabaran utama. Kad Skor ini, yang berfungsi sebagai penanda aras bagi MSME, akan membantu perniagaan menunjukkan amalan kelestarian mereka dan membuka akses kepada pembiayaan mampan untuk menyokong pertumbuhan.

Selain menjejaki prestasi kelestarian, Kad Skor ini turut menyediakan kaedah bagi MSME membina kredibiliti untuk berinteraksi dengan pelabur dan pemberi pinjaman berdasarkan prestasi kelestarian.

"Bagi MSME, ini merupakan perubahan besar. Ia memberikan keterlihatan terhadap impak alam sekitar dan sosial mereka serta kredibiliti yang mampu menarik modal hijau dan kerjasama strategik," kata Winsley Bangit, Ketua Kumpulan Perniagaan Baharu GCash.

"Yang penting, impak sosial MSME yang semakin berkembang tidak boleh dipandang ringan. Melalui kerjasama kami dengan GCash dan IFC, kami menjadikan teknologi seperti AI lebih mudah diakses oleh MSME tempatan, memperkasakan mereka untuk mengambil bahagian dalam gelombang transformasi digital mampan seterusnya. Kad skor ini merupakan alat penting untuk inovasi masa hadapan, menegaskan bahawa kelestarian alam sekitar sebenar mesti mengintegrasikan impak sosial dan ekonomi, dan ia tidak boleh diketepikan," kata Carrie Suen, Naib Presiden dan Ketua Hal Ehwal Global dan Pembangunan Strategik Ant International.

"MSME memainkan peranan kritikal merentasi pasaran. Dengan melengkapkan mereka dengan alat yang tepat, kita dapat memperkukuh daya tahan, menyokong penyesuaian dan membolehkan pertumbuhan mampan pada skala besar," tambah Christina Ongoma, Pengurus Penasihat Serantau Asia Timur dan Pasifik IFC bagi Kumpulan Institusi Kewangan.

Membentuk masa depan bertaraf dunia, berdaya saing dan mampan untuk MSME Filipina

Kerjasama ini dibina berasaskan perbincangan di COP30 di Belém, Brazil, serta Programme Sirius oleh Ant International yang dilancarkan pada 2024 bagi menyokong MSME mengambil langkah pertama ke arah kelestarian. Dengan GCash sebagai rakan perintis, inisiatif ini bertujuan untuk menterjemahkan komitmen kelestarian global kepada penyelesaian digital praktikal di lapangan untuk komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan di Filipina.

Pelaksanaan kad skor rintis akan dilakukan secara berfasa, bermula dengan penilaian ekosistem, penglibatan pihak berkepentingan dan pembangunan kad skor impak kelestarian, diikuti dengan pengesahan dan ujian lapangan. Pembelajaran daripada fasa perintis ini akan digunakan untuk potensi peluasan di seluruh rantau Asia Pasifik.

