GLP-1 藥物 LIRAGLUTIDE 有機會預防失智症

重要結論

GLP-1 激動劑(有助於治療糖尿病、減重和降低心臟病的風險的藥物)也可能有保護腦部的作用。

在 2b 期試驗中,與安慰劑相比,Liraglutide 似乎可以將控制記憶、學習、語言和決策的部分之腦部萎縮減少近 50%。

費城2024年8月1日 /美通社/ -- 根據今天在費城及網上舉行的 2024 年https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4221683-1&h=799775771&u=https%3A%2F%2Faaic.alz.org%2Foverview.asp&a=+阿爾茨海默氏症協會國際會議® (AAIC®) 中報告的 2b 期臨床試驗數據顯示,一種胰高血糖素樣勝肽-1 (GLP-1) 藥物似乎能夠透過保護腦部來減緩認知能力衰退。

GLP-1 受體激動劑模仿胃部在進食後釋放的天然荷爾蒙胰高血糖素樣勝肽,可以幫助人們控制糖尿病、減重,以及降低罹患心臟病、中風和腎病的風險。在阿爾茨海默氏症動物模型的研究顯示,這些藥物可能具有神經保護作用,減少早期形式的澱粉樣蛋白,使大腦對葡萄糖的處理正常化,並改善記憶和學習能力。Liraglutide(諾和諾德)可能透過多種機制在腦部發揮作用。

這項在 AAIC 2024 中報告的新研究顯示,Liraglutide 可以保護輕度阿爾茨海默氏症患者的腦部,而且在治療一年後,透過減緩大腦中對記憶、學習、語言和決策的重要部分之萎縮,使認知能力的衰退程度比安慰劑減少高達 18%。

阿爾茨海默氏症協會科學總監兼醫療事務主管 Maria C. Carrillo 博士表示:「我們身處的時代有著前所未有的希望,各項新的治療方法正處於不同的研發階段,它們能夠減緩或可能預防由阿爾茨海默氏症導致的認知能力衰退。這項研究讓我們看到了希望,更多可改變疾病進程的選擇即將出現。」

Carrillo 補充道:「將已獲批准用於其他疾病的藥物再利用,其優點在於可提供先前研究和實際使用的數據和經驗,因此我們那些藥物對其他疾病的實際療效與副作用已有相當了解。」

阿爾茨海默氏症協會 Part the Cloud 研究資助計劃已投入超過 8,200 萬美元,以推進 68 項針對各種化合物的臨床試驗(包括重新利用的藥物),以解決該疾病已知和潛在的問題。

這項隨機、雙盲、安慰劑對照的「新型 GLP-1 類似物 Liraglutide 對阿爾茨海默氏症的影響評估」(Evaluating the Effects of the Novel GLP-1 Analogue Liraglutide in Alzheimer's Disease,ELAD)試驗由倫敦帝國理工學院科學教授 Paul Edison 博士領導,試驗包括 204 名在英國 24 間診所就診的輕度阿爾茨海默氏症患者。每人每天接受一次皮下注射,為期一年:一半(102 人)注射最高 1.8 毫克的 Liraglutide,一半(102 人)則注射安慰劑。在研究開始前,所有患者都進行了磁振造影檢查 (MRI) 以評估腦部結構和體積、葡萄糖代謝 PET 掃描,以及詳細的記憶測試。在研究結束時亦有重複進行這些檢查,並進行定期安全性訪視。

該研究的主要評估指標是腦部皮質區域(海馬體、內側顳葉和後扣帶區)的腦部葡萄糖代謝率變化,但未有達到指標。然而,臨床和認知測量分數變化的次要評估指標,以及腦部體積的探索性評估指標都顯示出統計上的顯著效益。

Edison 博士表示:「腦部體積減小速度變慢表明 Liraglutide 可以保護腦部,就像他汀類藥物保護心臟一樣。雖然還需要進一步研究,但 Liraglutide 有機會透過各種機制發揮作用,例如減少腦部炎症、降低胰島素抗性,以及阿爾茨海默氏症生物標記 β-澱粉樣蛋白和 tau 的毒性作用,以及改善腦部神經細胞的溝通方式。」

Edison 補充,根據 MRI 測量結果,在研究中注射 Liraglutide 的患者,腦部有多個區域的體積減小幅度降低近 50%,這些區域包括額葉、顳葉、頂葉和整體灰質。這些區域負責各種常受阿爾茨海默氏症影響的重要功能,包括記憶、語言和決策。

研究人員也對患者進行了認知測試,分別在治療前,以及在治療的 24 週和 52 週。儘管該研究並不是用來評估認知能力變化,但研究人員發現,與注射安慰劑的患者相比,注射 Liraglutide 的患者在一年間的認知功能下降速度降低了 18%。

認知功能是根據 18 項不同的記憶、理解、語言和空間定位測試的綜合分數(ADAS EXEC 標準分數)計算。對於該研究中完成 52 週治療的人(治療組 n = 79,安慰劑組 n = 87),注射藥物者的認知功能下降速度在統計學上顯著減緩 (p<0.01)。

噁心等胃腸道問題是最常見的副作用,總共佔 Liraglutide 組所有不良事件的 25.5%。安慰劑組中的 18 名參與者 (17.6%) 及治療組中的七名參與者 (6.9%) 中發生二十五起嚴重副作用。Edison 博士表示,大部分嚴重副作用都被認為與研究治療無關。

目前有幾項 GLP-1 類似物的後期臨床試驗正在進行,這些試驗已為進一步測試這一點做好了準備。例如,EVOKE Plus 是一項為期 3 年的賽馬魯肽臨床試驗,涉及超過 1,800 多名患有早期阿爾茨海默氏症患者。 備註 :有兩個品牌的 Liraglutide 已獲美國食物及藥物監督管理局批准,一個用於減重 (Saxenda),另一個則用於糖尿病 (Victoza)。

關於阿爾茨海默氏症協會國際會議® (AAIC®)

阿爾茨海默氏症協會國際會議 (AAIC) 是全球最大的研究人員會議,薈萃了阿爾茨海默氏症和其他認知障礙症的研究專才。作為阿爾茨海默氏症協會研究計劃的一部分,AAIC 擔當促進產生有關失智症的新知識之催化劑,並推動生機勃勃和友善的研究社群。

AAIC 2024 主頁:https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4221683-1&h=3582639493&u=http%3A%2F%2Fwww.alz.org%2Faaic%2F&a=+www.alz.org/aaic/

AAIC 2024 新聞中心:https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4221683-1&h=2253135055&u=http%3A%2F%2Fwww.alz.org%2Faaic%2Fpressroom.asp&a=+www.alz.org/aaic/pressroom.asp

AAIC 2024 主題標籤:#AAIC24

關於阿爾茨海默氏症協會® 阿爾茨海默氏症協會是一個全球性志願醫療組織,致力於阿爾茨海默氏症的護理、支持和研究。我們的使命是透過加速全球研究、推動風險降低和早期檢測,以及盡量提高護理和支援質素,引領終結阿茲海默症和其他失智症的進程。我們的願景是打造沒有阿爾茨海默氏症和其他所有失智症®的世界。請瀏覽 https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4221683-1&h=3589504919&u=https%3A%2F%2Fwww.alz.org%2F&a=+alz.org 或致電 800.272.3900。

• Paul Edison 博士等。新型 GLP-1 類似物用於阿爾茨海默氏症治療的評估。(資助:Alzheimer's Society(英國);Alzheimer's Drug Discovery Foundation、Novo Nordisk AS、John and Lucille Van Geest Foundation,英國國家衛生與護理研究所(National Institute for Health and Care Research,NIHR)生物醫學研究中心)。

*** AAIC 2024 新聞稿可能包含不符合以下摘要中所報告的更新數據。

SOURCE Alzheimer's Association