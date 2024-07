GLP-1-MEDIKAMENT LIRAGLUTID KÖNNTE VOR DEMENZ SCHÜTZEN

Wichtigste Erkenntnisse

Ein GLP-1-Agonist - die Medikamentenklasse, die nachweislich bei Diabetes und Gewichtsabnahme hilft und das Risiko von Herzerkrankungen verringert - kann auch das Gehirn schützen.

In einer Phase-2b-Studie scheint Liraglutid die Schrumpfung in den Teilen des Gehirns, die Gedächtnis, Lernen, Sprache und Entscheidungsfindung steuern, im Vergleich zu Placebo um fast 50 % zu reduzieren.

PHILADELPHIA, 30. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Ein Glucagon-ähnliches Peptid-1 (GLP-1)-Medikament scheint den kognitiven Verfall zu verlangsamen, indem es das Gehirn schützt. Dies geht aus klinischen Phase-2b-Studiendaten hervor, die heute auf der Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024 in Philadelphia und online veröffentlicht wurden.

GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die das natürliche Hormon Glucagon-like Peptide nachahmen, das vom Magen nach dem Essen freigesetzt wird, können Menschen dabei helfen, Diabetes in den Griff zu bekommen, Gewicht zu verlieren und ihr Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Nierenerkrankungen zu senken. Forschungen an Tiermodellen der Alzheimer-Krankheit deuten darauf hin, dass diese Medikamente neuroprotektive Wirkungen haben, frühe Formen von Amyloid reduzieren, die Verarbeitung von Glukose im Gehirn normalisieren und das Gedächtnis und die Lernfähigkeit verbessern können. Liraglutide (Novo Nordisk) wirkt wahrscheinlich über mehrere Mechanismen im Gehirn.

Diese neuen Forschungsergebnisse, über die auf der AAIC 2024 berichtet wurde, deuten darauf hin, dass Liraglutid die Gehirne von Menschen mit leichter Alzheimer-Krankheit schützen und den kognitiven Abbau nach einem Jahr Behandlung im Vergleich zu Placebo um bis zu 18 % verringern kann, indem es die Schrumpfung der Teile des Gehirns verlangsamt, die für Gedächtnis, Lernen, Sprache und Entscheidungsfindung wichtig sind.

„Wir befinden uns in einer vielversprechenden Ära, in der sich neue Therapien in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden, die den kognitiven Abbau durch die Alzheimer-Krankheit verlangsamen oder möglicherweise sogar verhindern können", sagte Dr. Maria C. Carrillo, Chief Science Officer und Leiterin der Abteilung für medizinische Angelegenheiten der Alzheimer's Association. „Diese Forschungsergebnisse geben Anlass zur Hoffnung, dass es mehr Möglichkeiten gibt, den Verlauf der Krankheit zu ändern."

„Das Repurposing von Arzneimitteln, die bereits für andere Erkrankungen zugelassen sind, hat den Vorteil, dass Daten und Erfahrungen aus der bisherigen Forschung und der praktischen Anwendung zur Verfügung stehen - wir wissen also bereits viel über die tatsächliche Wirksamkeit bei anderen Krankheiten und Nebenwirkungen", so Carrillo weiter.

Das Forschungsförderungsprogramm der Alzheimer's Association Part the Cloud hat mehr als 82 Millionen Dollar in 68 klinische Studien investiert, die sich mit einer Vielzahl von Wirkstoffen befassen, darunter auch mit wiederverwendeten Medikamenten, die bekannte und potenziell neue Aspekte der Krankheit behandeln.

An der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie Evaluating the Effects of the Novel GLP-1 Analogue Liraglutide in Alzheimer's Disease (ELAD) unter der Leitung von Prof. Paul Edison, M.D., Ph.D., Wissenschaftsprofessor am Imperial College London, nahmen 204 Patienten mit leichter Alzheimer-Krankheit teil, die in 24 Kliniken im Vereinigten Königreich behandelt wurden. Jeder erhielt ein Jahr lang täglich eine subkutane Injektion: Die Hälfte (102) erhielt bis zu 1,8 mg Liraglutid, die andere Hälfte (102) erhielt ein Placebo. Vor Beginn der Studie wurden alle Patienten einer Magnetresonanztomographie (MRT) unterzogen, um die Struktur und das Volumen des Gehirns zu untersuchen, sowie einer PET-Untersuchung des Glukosestoffwechsels und ausführlichen Gedächtnistests. Diese wurden am Ende der Studie mit regelmäßigen Sicherheitsbesuchen wiederholt.

Der primäre Endpunkt der Studie war die Veränderung des zerebralen Glukosestoffwechsels in den kortikalen Regionen des Gehirns (Hippocampus, medialer Temporallappen und posteriores Cingulum), die nicht erreicht wurde. Der sekundäre Endpunkt, die Veränderung der klinischen und kognitiven Messwerte, und der explorative Endpunkt, das Gehirnvolumen, zeigten jedoch einen statistisch signifikanten Nutzen.

„Der langsamere Verlust des Gehirnvolumens deutet darauf hin, dass Liraglutid das Gehirn schützt, ähnlich wie Statine das Herz schützen", sagte Dr. Edison. „Auch wenn noch weitere Forschungen erforderlich sind, könnte Liraglutid über verschiedene Mechanismen wirken, wie z. B. die Verringerung von Entzündungen im Gehirn, die Senkung der Insulinresistenz und der toxischen Wirkungen der Alzheimer-Biomarker Amyloid-beta und Tau sowie die Verbesserung der Kommunikation der Nervenzellen im Gehirn."

Edison fügte hinzu, dass die Studienteilnehmer, die Liraglutid erhielten, einen um fast 50 % geringeren Volumenverlust in verschiedenen Hirnregionen aufwiesen, unter anderem in der frontalen, temporalen und parietalen grauen Substanz sowie in der gesamten grauen Substanz, wie durch MRT gemessen. Diese Bereiche sind für eine Reihe wichtiger Funktionen verantwortlich, die häufig von der Alzheimer-Krankheit beeinträchtigt werden, darunter Gedächtnis, Sprache und Entscheidungsfindung.

Die Forscher führten auch kognitive Tests bei den Patienten durch - vor der Behandlung sowie nach 24 und 52 Wochen. Obwohl die Studie nicht auf die Bewertung kognitiver Veränderungen ausgerichtet war, fanden die Forscher heraus, dass die Patienten, die Liraglutid erhielten, nach einem Jahr eine um 18 % langsamere Abnahme ihrer kognitiven Funktionen aufwiesen als die Patienten, die ein Placebo erhielten.

Die kognitive Funktion wurde als zusammengesetzte Punktzahl aus 18 verschiedenen Tests zu Gedächtnis, Verständnis, Sprache und räumlicher Orientierung berechnet (ADAS EXEC z-Score). Bei den Studienteilnehmern, die eine 52-wöchige Behandlung abschlossen (Behandlung n=79, Placebo n=87), verlangsamte sich der kognitive Abbau statistisch signifikant (p<0,01).

Gastrointestinale Probleme wie Übelkeit waren die häufigsten Nebenwirkungen, die insgesamt 25,5 % aller unerwünschten Ereignisse in der Liraglutid-Gruppe ausmachten. Fünfundzwanzig schwerwiegende Nebenwirkungen traten bei 18 Teilnehmern (17,6 %) in der Placebogruppe und sieben Teilnehmern (6,9 %) in der Behandlungsgruppe auf. Die meisten schwerwiegenden Nebenwirkungen wurden als unwahrscheinlich angesehen, dass sie mit der Studienbehandlung zusammenhängen, sagte Dr. Edison.

Gut positioniert, um dies weiter zu testen, sind die laufenden klinischen Studien mit GLP-1-Analoga, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und von denen mehrere noch laufen. Bei EVOKE Plus handelt es sich beispielsweise um eine dreijährige klinische Studie mit Semaglutid bei mehr als 1 800 Menschen mit Alzheimer im Frühstadium. Hinweis : Zwei Marken von Liraglutid wurden von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen, eine zur Gewichtsreduktion (Saxenda) und die andere für Diabetes (Victoza).

Über die Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®)

Die Alzheimer's Association International Conference (AAIC) ist die weltweit größte Zusammenkunft von Forschern aus aller Welt, die sich mit der Alzheimer-Krankheit und anderen Demenzerkrankungen beschäftigen. Als Teil des Forschungsprogramms der Alzheimer's Association dient die AAIC als Katalysator für die Gewinnung neuer Erkenntnisse über Demenz und zur Förderung einer lebendigen, kollegialen Forschungsgemeinschaft.

Startseite der AAIC 2024: www.alz.org/aaic/

AAIC 2024 Newsroom: www.alz.org/aaic/pressroom.asp

AAIC 2024 Hashtag: #AAIC24

Über die Alzheimer's Association®

Die Alzheimer's Association ist eine weltweite freiwillige Gesundheitsorganisation, die sich der Pflege, Unterstützung und Erforschung der Alzheimer-Krankheit widmet. Unser Ziel ist es, den Weg zur Beendigung der Alzheimer-Krankheit und aller anderen Demenzerkrankungen zu ebnen, indem wir die weltweite Forschung beschleunigen, die Risikominderung und Früherkennung vorantreiben und die Qualität der Pflege und Unterstützung optimieren. Unsere Vision ist eine Welt ohne Alzheimer und alle anderen Demenzkrankheiten®. Besuchen Sie alz.org oder rufen Sie 800.272.3900 an.

Paul Edison , M.D., Ph.D., et al. Evaluation of Novel GLP-1 analogue in the treatment of Alzheimer's disease. (Finanzierung: Alzheimer's Society, UK; Alzheimer's Drug Discovery Foundation, Novo Nordisk AS, John and Lucille Van Geest Foundation, National Institute for Health and Care Research (NIHR) Biomedical Research Centre).

*** Die Pressemitteilungen der AAIC 2024 können aktualisierte Daten enthalten, die nicht mit den Angaben in der folgenden Zusammenfassung übereinstimmen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2470275/AAIC24_rgb_Logo.jpg