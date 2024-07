LE LIRAGLUTIDE, MÉDICAMENT CONTRE LE GLP-1, POURRAIT PROTÉGER CONTRE LA DÉMENCE

Principaux enseignements

Un agoniste du GLP-1 - la classe de médicaments qui aide à lutter contre le diabète, à perdre du poids et à réduire le risque de maladie cardiaque - pourrait également protéger le cerveau.

Dans un essai de phase 2b , le liraglutide semble réduire le rétrécissement des parties du cerveau qui contrôlent la mémoire, l'apprentissage, le langage et la prise de décision de près de 50 % par rapport au placebo.

PHILADELPHIE, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Un médicament à base de glucagon-like peptide-1 (GLP-1) semble ralentir le déclin cognitif en protégeant le cerveau, selon les données de l'essai clinique de phase 2b rapportées aujourd'hui à la Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024, à Philadelphie et en ligne.

Les agonistes des récepteurs GLP-1, qui imitent l'hormone naturelle glucagon-like peptide libérée par l'estomac après avoir mangé, peuvent aider les personnes à gérer leur diabète, à perdre du poids et à réduire leur risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de maladie rénale. Les recherches menées sur des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer suggèrent que ces médicaments pourraient avoir des effets neuroprotecteurs, réduire les formes précoces d'amyloïde, normaliser le traitement du glucose par le cerveau et améliorer la mémoire et l'apprentissage. Le liraglutide (Novo Nordisk) agit probablement par de multiples mécanismes dans le cerveau.

Cette nouvelle recherche présentée à l'AAIC 2024 suggère que le liraglutide pourrait protéger le cerveau des personnes atteintes d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer et réduire le déclin cognitif de 18% après un an de traitement par rapport au placebo, en ralentissant le rétrécissement des parties du cerveau qui sont vitales pour la mémoire, l'apprentissage, le langage et la prise de décision.

« Nous sommes dans une ère de promesses sans précédent, avec de nouveaux traitements à différents stades de développement qui ralentissent ou peuvent éventuellement prévenir le déclin cognitif dû à la maladie d'Alzheimer », a déclaré Maria C. Carrillo, Ph.D., directrice scientifique et responsable des affaires médicales de l'Alzheimer's Association. « Cette recherche permet d'espérer que d'autres options pour modifier l'évolution de la maladie se profilent à l'horizon. »

« La réadaptation de médicaments déjà approuvés pour d'autres pathologies présente l'avantage de fournir des données et une expérience issues de recherches antérieures et d'une utilisation pratique - nous en savons donc déjà beaucoup sur l'efficacité réelle dans d'autres maladies et sur les effets secondaires », a ajouté M. Carrillo.

Le programme de subventions de recherche de l'Alzheimer's Association Part the Cloud a investi plus de 82 millions de dollars pour faire avancer 68 essais cliniques ciblant une variété de composés, y compris des médicaments réaffectés, s'attaquant à des aspects connus et potentiellement nouveaux de la maladie.

L'étude ELAD (Evaluating the Effects of the Novel GLP-1 Analogue Liraglutide in Alzheimer's Disease), randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, dirigée par le professeur Paul Edison, M.D., Ph.D., professeur de sciences à l'Imperial College de Londres, a porté sur 204 patients atteints d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer, examinés dans 24 cliniques du Royaume-Uni. Chacun a reçu une injection sous-cutanée quotidienne pendant un an : La moitié (102) a reçu jusqu'à 1,8 mg de liraglutide et l'autre moitié (102) a reçu un placebo. Avant le début de l'étude, tous les patients ont subi une imagerie par résonance magnétique (IRM) pour évaluer la structure et les volumes du cerveau, des examens TEP du métabolisme du glucose et des tests de mémoire détaillés. Ces visites ont été répétées à la fin de l'étude avec des visites de sécurité régulières.

Le critère d'évaluation principal de l'étude était la modification du taux métabolique cérébral du glucose dans les régions corticales du cerveau (hippocampe, lobe temporal médian et cingulaire postérieur), qui n'a pas été atteint. Cependant, le critère d'évaluation secondaire de l'évolution des scores des mesures cliniques et cognitives et le critère d'évaluation exploratoire du volume cérébral ont montré un bénéfice statistiquement significatif.

« La perte plus lente du volume cérébral suggère que le liraglutide protège le cerveau, tout comme les statines protègent le cœur », a déclaré le Dr Edison. « Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, le liraglutide pourrait agir par le biais de divers mécanismes, tels que la réduction de l'inflammation dans le cerveau, la diminution de la résistance à l'insuline et des effets toxiques des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer que sont l'amyloïde-bêta et la protéine tau, et l'amélioration de la communication entre les cellules nerveuses du cerveau ».

Edison a ajouté que les participants à l'étude ayant reçu du liraglutide présentaient une perte de volume inférieure de près de 50 % dans plusieurs régions du cerveau, notamment les régions frontale, temporale et pariétale, ainsi que dans l'ensemble de la matière grise, comme l'a montré l'IRM. Ces zones sont responsables d'une série de fonctions essentielles qui sont souvent affectées par la maladie d'Alzheimer, notamment la mémoire, le langage et la prise de décision.

Les chercheurs ont également soumis les patients à des tests cognitifs - avant le traitement, puis après 24 et 52 semaines. Bien que l'étude n'ait pas été conçue pour évaluer les changements cognitifs, les chercheurs ont constaté que les patients ayant reçu le liraglutide présentaient un déclin des fonctions cognitives 18 % plus lent en un an que ceux ayant reçu le placebo.

La fonction cognitive a été calculée comme un score composite de 18 tests différents de mémoire, de compréhension, de langage et d'orientation spatiale (score ADAS EXEC z). Pour les participants à l'étude qui ont suivi 52 semaines de traitement (traitement n=79, placebo n=87), ceux qui prenaient le médicament ont constaté un ralentissement statistiquement significatif du déclin cognitif (p<0,01).

Les problèmes gastro-intestinaux tels que les nausées ont été les effets secondaires les plus fréquents, représentant 25,5 % de l'ensemble des effets indésirables dans le groupe liraglutide. Vingt-cinq effets secondaires graves sont survenus chez 18 participants (17,6 %) dans le groupe placebo et chez sept participants (6,9 %) dans le groupe de traitement. La plupart des effets secondaires graves ont été considérés comme peu susceptibles d'être liés au traitement de l'étude, a déclaré le Dr Edison.

Les essais cliniques en phase avancée des analogues du GLP-1, dont plusieurs sont en cours, sont bien placés pour tester cela plus avant. Par exemple, EVOKE Plus est un essai clinique de trois ans portant sur le semaglutide chez plus de 1 800 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Note : Deux marques de liraglutide ont été approuvées par la Food and Drug Administration américaine, l'une pour la perte de poids (Saxenda) et l'autre pour le diabète (Victoza).

À propos de la conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®)

La conférence internationale de l'Association Alzheimer (AAIC) est le plus grand rassemblement de chercheurs du monde entier consacré à la maladie d'Alzheimer et aux autres démences. Dans le cadre du programme de recherche de l'Alzheimer's Association, le CAAA sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser une communauté de recherche vitale et collégiale.

À propos de l'Alzheimer's Association® L'Alzheimer's Association est une organisation mondiale bénévole qui se consacre aux soins, à l'aide et à la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Notre mission est de montrer la voie pour mettre fin à la maladie d'Alzheimer et à toutes les autres démences - en accélérant la recherche mondiale, en favorisant la réduction des risques et le dépistage précoce, et en optimisant la qualité des soins et de l'assistance. Notre vision est celle d'un monde sans Alzheimer ni aucune autre forme de démence®. Visitez le sitealz.org ou appelez le 800.272.3900.

Paul Edison , M.D., Ph.D., et al. Evaluation of Novel GLP-1 analogue in the treatment of Alzheimer's disease. (Financement : Alzheimer's Society, UK ; Alzheimer's Drug Discovery Foundation, Novo Nordisk AS, John and Lucille Van Geest Foundation, National Institute for Health and Care Research (NIHR) Biomedical Research Centre).

*** Les communiqués de presse du CAAA 2024 peuvent contenir des données actualisées qui ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans le résumé suivant.

