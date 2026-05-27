GSMA 向越南頒發 2026 年政府領導力獎，表揚其躋身全球最具活力的數碼領導先鋒之列

獎項於 2026 年河內數碼國家峰會 (Digital Nation Summit Hanoi 2026) 上頒發

越南河內2026年5月27日 /美通社/ -- 凝聚全球流動生態系統的國際組織 GSMA，今日向越南社會主義共和國頒發 GSMA 2026 年政府領導力獎 (Government Leadership Award 2026)，此獎項為數碼政策領域中的最高全球榮譽。

此獎嘉許兼具前瞻領導力與扎實落地能力的國家，每年由獨立國際專家小組依據數碼進程、政策連貫性及執行成果來評選。

越南之所以獲選，既因其果斷的國家數碼轉型路線圖，亦因在過去兩年間能夠協調有序地適時執行各項工作。 此項肯定體現全球流動行業的集體評價，業界如今已公認越南為亞太區極具活力的數碼領導先驅之一。

GSMA 技術總監 Alex Sinclair 表示：「越南政府獲頒 GSMA 2026 年政府領導力獎，實屬莫大榮幸；此乃全球流動行業對一個國家的最高讚譽。 越南獲此殊榮，並非憑藉單一舉措，而是源於其數碼轉型展現出的連貫表現、卓越速度及持續一致。」

這項榮譽獲得 GSMA 的 《數碼國家 2025：以投資維持亞太區發展報告》(Digital Nations 2025: Sustaining progress in Asia Pacific through investment report) 支持，報告中把越南列為東南亞數碼經濟的重要動力。 重點包括：

越南的數碼經濟在 2024 年佔國內生產總值 (GDP) 的 18.3%。

越南在 GSMA 2025 年數碼國家指數中位居上游。

越南在基礎設施、創新、數據管治、安全及人才等範疇均展現均衡發展。

過去三年，越南一直是區內增長最快的數碼經濟體。

GSMA 亞太區主管 Julian Gorman 表示：「越南迅速擴張的數碼經濟，預期到 2030 年將佔國內生產總值約 30%。 未來越南能否邁向更高價值的產業活動，抑或停留於全球供應鏈中的高效成本鏈節，將取決於其先進數碼基礎設施及新一代連接技術發展。」

GSMA 已確立越南下一階段數碼發展的兩大優先方向：加強信任與安全，以及擴大先進數碼及人工智能 (AI) 能力。

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SOURCE GSMA