GSMA 報告敦促日本採取大膽行動，將技術優勢轉化為全球數碼領導力
新聞提供者GSMA
15 4月, 2026, 20:29 CST
新研究揭示日本數碼轉型中急需處理的優先事項，業界亦已透過《東京協定》表明對 6G 的共同抱負
東京2026年4月15日 /美通社/ -- GSMA 在東京數碼國家峰會 (Digital Nation Summit Tokyo) 上發表的新報告指出，日本必須果斷地採取協調行動，將世界級技術優勢轉化為全球數碼領導力。
《數碼國家 2026：加速日本的數碼躍進 (Digital Nations 2026: Accelerating the Digital Leap in Japan)》報告發現，儘管日本在新世代連接技術及應用創新方面仍然領先，但結構問題持續限制生產力提升及在整體經濟中的數碼影響力。 日本若想從審慎的技術追隨者，蜕變成為信心十足的全球標準引領先鋒，破解這些限制實為關鍵所在。
為了體現這份願景，日本多間流動網絡營運商（KDDI、NTT DOCOMO、Rakuten Mobile 及 SoftBank）聯同三個亞太區 6G 聯盟、Globe 及 LG U+，在峰會上共同簽署了《東京協定》(Tokyo Accord)。 該協定標誌著各方共同承諾，透過開放可信、互聯互通的數碼生態系統塑造 6G 時代，並促進業界與政策制定者之間協調合作。
報告指出 2026 年是轉捩點。 儘管針對性干預措施已紓緩「數碼懸崖」之險，惟更深層的結構問題猶在：生產力停滯、數碼服務赤字日益加劇，以及創新成果難以大規模應用。
隨著全球圍繞 5G 及 6G 的發展勢頭增強，報告指出日本的機遇在於將頻譜策略、研發投資及國際標準制定工作，配合整體數碼轉型目標，從而取得領導地位。
務必即時應對的優先範疇：
- 完成 5G 之路：在全國範圍內加快部署 5G 獨立組網 (SA），從而發掘進階功能，並支援日後的 6G 發展。
- 縮窄灰色數碼鴻溝：解決老齡人口中的數碼共融問題，因 70 歲以上人士的互聯網使用率顯著下降。
- 加強數碼信任：透過加強防護措施及各方合作，遏制詐騙歪風蔓延，這類騙案在 2025 年造成的損失高達 3,241 億日圓（21 億美元）。
GSMA 亞太區主管 Julian Gorman 表示：「日本已擁有數碼領導地位所需的不少基礎條件。 目前挑戰，在於如何付諸實行。」
峰會期間，GSMA 領導團隊成員 Vivek Badrinath、John Giusti 及 Lara Dewar 一致重申，業界與政府必須攜手協調，採取一致行動。
報告為日本下個數碼發展階段提出三條策略方向：憑著先進連接技術及前沿科技的既有優勢持續推進；透過環球最佳的實踐方式加快部署；以及在人工智能 (AI)、網絡安全和連接技術方面加深國際合作。
SOURCE GSMA
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