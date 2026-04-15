GSMA 報告敦促日本採取大膽行動，將技術優勢轉化為全球數碼領導力

新研究揭示日本數碼轉型中急需處理的優先事項，業界亦已透過《東京協定》表明對 6G 的共同抱負

東京2026年4月15日 /美通社/ -- GSMA 在東京數碼國家峰會 (Digital Nation Summit Tokyo) 上發表的新報告指出，日本必須果斷地採取協調行動，將世界級技術優勢轉化為全球數碼領導力。

《數碼國家 2026：加速日本的數碼躍進 (Digital Nations 2026: Accelerating the Digital Leap in Japan)》報告發現，儘管日本在新世代連接技術及應用創新方面仍然領先，但結構問題持續限制生產力提升及在整體經濟中的數碼影響力。 日本若想從審慎的技術追隨者，蜕變成為信心十足的全球標準引領先鋒，破解這些限制實為關鍵所在。

為了體現這份願景，日本多間流動網絡營運商（KDDI、NTT DOCOMO、Rakuten Mobile 及 SoftBank）聯同三個亞太區 6G 聯盟、Globe 及 LG U+，在峰會上共同簽署了《東京協定》(Tokyo Accord)。 該協定標誌著各方共同承諾，透過開放可信、互聯互通的數碼生態系統塑造 6G 時代，並促進業界與政策制定者之間協調合作。

報告指出 2026 年是轉捩點。 儘管針對性干預措施已紓緩「數碼懸崖」之險，惟更深層的結構問題猶在：生產力停滯、數碼服務赤字日益加劇，以及創新成果難以大規模應用。

隨著全球圍繞 5G 及 6G 的發展勢頭增強，報告指出日本的機遇在於將頻譜策略、研發投資及國際標準制定工作，配合整體數碼轉型目標，從而取得領導地位。

務必即時應對的優先範疇：

完成 5G 之路： 在全國範圍內加快部署 5G 獨立組網 (SA），從而發掘進階功能，並支援日後的 6G 發展。

在全國範圍內加快部署 5G 獨立組網 (SA），從而發掘進階功能，並支援日後的 6G 發展。 縮窄灰色數碼鴻溝： 解決老齡人口中的數碼共融問題，因 70 歲以上人士的互聯網使用率顯著下降。

解決老齡人口中的數碼共融問題，因 70 歲以上人士的互聯網使用率顯著下降。 加強數碼信任：透過加強防護措施及各方合作，遏制詐騙歪風蔓延，這類騙案在 2025 年造成的損失高達 3,241 億日圓（21 億美元）。

GSMA 亞太區主管 Julian Gorman 表示：「日本已擁有數碼領導地位所需的不少基礎條件。 目前挑戰，在於如何付諸實行。」

峰會期間，GSMA 領導團隊成員 Vivek Badrinath、John Giusti 及 Lara Dewar 一致重申，業界與政府必須攜手協調，採取一致行動。

報告為日本下個數碼發展階段提出三條策略方向：憑著先進連接技術及前沿科技的既有優勢持續推進；透過環球最佳的實踐方式加快部署；以及在人工智能 (AI)、網絡安全和連接技術方面加深國際合作。

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SOURCE GSMA