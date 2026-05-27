GSMA Trao Giải Thưởng Lãnh Đạo Chính Phủ Năm 2026 cho Việt Nam, Vinh Danh Quốc Gia Này là Một Trong Những Nước Dẫn Dắt Chuyển Đổi Số Năng Động Nhất Thế Giới

Giải thưởng được trao tại Hội Nghị Quốc Gia Số diễn ra tại Hà Nội năm 2026

Hà Nội, Việt Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hiệp Hội Di Động Toàn Cầu (GSMA), tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động, hôm nay đã trao tặng Giải Thưởng Lãnh Đạo Chính Phủ GSMA (GSMA Government Leadership Award) toàn cầu năm 2026 cho nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đây là giải thưởng cao quý nhất thế giới dành cho chính sách về kỹ thuật số.

Giải thưởng này vinh danh quốc gia tiêu biểu nhất trong việc kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn lãnh đạo chiến lược và khả năng thực thi thực tiễn. Kết quả được quyết định hàng năm bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, dựa trên các bằng chứng về sự tiến bộ trong chuyển đổi số, tính nhất quán của chính sách và năng lực triển khai thực tế.

Việt Nam được lựa chọn không chỉ vì Lộ Trình Chuyển Đổi Số Quốc Gia đầy tham vọng, mà còn vì năng lực thực thi kịp thời và đồng bộ trong suốt 2 năm qua. Giải thưởng này phản ánh quan điểm chung của ngành di động toàn cầu khi đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Alex Sinclair, Giám Đốc Công Nghệ của GSMA cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được trao tặng Giải Thưởng Lãnh Đạo Chính Phủ GSMA năm 2026 cho Chính Phủ Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cao quý nhất mà ngành di động toàn cầu dành cho một chính phủ. Việt Nam được vinh danh không phải nhờ một sáng kiến đơn lẻ, mà bởi tính đồng bộ, tốc độ và sự nhất quán trong lộ trình chuyển đổi số."

Giải thưởng này cũng dựa trên báo cáo "Quốc Gia Số 2025: Duy trì đà tăng trưởng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua đầu tư" của GSMA, trong đó định vị Việt Nam là động lực chính của nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á. Các kết quả nghiên cứu chính bao gồm:

Kinh tế số đã đóng góp 18,3% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2024.

GSMA xếp Việt Nam vào nửa trên của bảng xếp hạng Chỉ Số Quốc Gia Số (Digital Nations Index) 2025.

Việt Nam thể hiện sự phát triển cân bằng trên trên cả 5 lĩnh vực: Cơ Sở Hạ Tầng, Đổi Mới Sáng Tạo, Quản Trị Dữ Liệu, An Ninh Mạng và Nhân Lực.

Trong 3 năm qua, Việt Nam là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Ông Julian Gorman, Giám Đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của GSMA, cho biết: "Nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30% GDP vào năm 2030. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến và khả năng kết nối thế hệ mới sẽ là yếu tố quyết định liệu Việt Nam có nắm bắt được các hoạt động có giá trị cao hơn hay vẫn chỉ là một mắt xích tối ưu về chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu."

GSMA đã chỉ ra 2 ưu tiên cho giai đoạn phát triển số tiếp theo của Việt Nam, bao gồm: củng cố niềm tin và tăng cường an ninh mạng, mở rộng năng lực kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

SOURCE GSMA