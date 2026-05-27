GSMA、ベトナムに2026年政府リーダーシップ賞を授与、世界で最も躍動的なデジタルリーダーの1つとして評価

デジタル・ネーション・サミット・ハノイ2026（Digital Nation Summit Hanoi 2026）で授与

ハノイ（ベトナム）, 2026年5月27日 /PRNewswire/ -- モバイルエコシステムを結び付ける世界的組織であるGSMAは本日、Viet Nam社会主義共和国に、デジタル政策における世界最高の栄誉である2026年GSMA政府リーダーシップ賞（GSMA Government Leadership Award 2026）を授与しました。

この賞は、先見性のあるリーダーシップと実社会での成果を最もよく体現している国を評価するものであり、デジタル分野の進展、政策の一貫性、実行実績を示す証拠に基づいて、国際的な専門家からなる独立審査委員会が毎年決定します。

ベトナムが選出されたのは、大胆な国家デジタル変革ロードマップ（National Digital Transformation Roadmap）だけでなく、過去2年間にわたるタイムリーで連携の取れた実行も評価されたためです。今回の評価は、ベトナムを現在、アジア太平洋地域で最も躍動的なデジタルリーダーの1つと見なしている世界のモバイル業界の総意を反映しています。

「世界のモバイル業界が政府に授与する最高の栄誉である2026年GSMA政府リーダーシップ賞（GSMA Government Leadership Award 2026）の受賞者としてViet Nam政府を表彰できることを、大変光栄に思います」と、GSMAの最高技術責任者（CTO）であるAlex Sinclair氏は述べています。「ベトナムが評価されたのは、単一の取り組みに対してではなく、同国のデジタル変革における整合性、スピード、一貫性に対してです。」

今回の受賞は、GSMAの報告書「Digital Nations 2025: Sustaining progress in Asia Pacific through investment」によって裏付けられています。同報告書では、ベトナムを東南アジアのデジタル経済の主要な原動力と位置付けています。主な調査結果は以下のとおりです。

ベトナムのデジタル経済は、2024年にGDPの18.3%を占めました。

ベトナムは、GSMA Digital Nations Index 2025で上位半分にランクインしています。

同国は、インフラストラクチャー、イノベーション、データガバナンス、セキュリティー、人材の各分野で、バランスの取れた進展を示しています。

ベトナムは過去3年間、この地域で最も急速に成長しているデジタル経済となっています。

「急速に拡大するベトナムのデジタル経済は、2030年までにGDPの約30%を占めると予想されています」と、GSMAアジア太平洋地域責任者のJulian Gorman氏は述べています。「先進的なデジタルインフラと次世代接続性は、ベトナムがより高付加価値の活動を取り込めるのか、それともグローバルサプライチェーンにおけるコスト効率の高い構成要素にとどまるのかを左右します。」

GSMAは、ベトナムのデジタル発展の次の段階に向けて、以下の2つの優先事項を特定しています。信頼とセキュリティーの強化、および高度なデジタル能力とAI能力の拡大です。

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SOURCE GSMA