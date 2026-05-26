GSMA, 베트남에 2026 정부 리더십상 수여…세계에서 가장 역동적인 디지털 리더 국가 중 하나로 인정

디지털 네이션 서밋 하노이 2026에서 시상

하노이, 베트남, 2026년 5월 27일 /PRNewswire/ -- 5월 26일 모바일 생태계를 통합하는 글로벌 조직인 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 베트남 사회주의 공화국(Socialist Republic of Viet Nam)에 디지털 정책 분야 최고의 글로벌 영예인 2026 GSMA 정부 리더십상(GSMA Government Leadership Award 2026)을 수여했다.

이 상은 비전 있는 리더십과 실제 성과를 가장 잘 보여준 국가를 선정해 수여하는 상으로, 매년 국제 전문가로 구성된 독립 심사위원단이 디지털 발전, 정책 일관성 및 실행 성과에 대한 증거를 바탕으로 수상국을 결정한다.

베트남은 과감한 국가 디지털 전환 로드맵뿐만 아니라 지난 2년간 보여준 시의적절하고 조율된 실행 성과를 인정받아 선정됐다. 이번 인정은 글로벌 모바일 업계의 공통된 평가를 반영하는 것으로, 업계는 현재 베트남을 아시아·태평양 지역에서 가장 역동적인 디지털 리더 국가 중 하나로 보고 있다.

GSMA의 알렉스 싱클레어 CTO는 "베트남 정부를 글로벌 모바일 업계가 정부에 수여하는 최고 영예인 2026 GSMA 정부 리더십상 수상자로 인정하게 되어 매우 영광"이라며 "베트남은 단일 이니셔티브가 아니라 디지털 전환의 정합성, 속도, 일관성을 인정받았다"고 말했다.

이번 수상은 GSMA의 디지털 네이션스 2025: 투자를 통한 아시아·태평양 지역의 지속적인 발전(Digital Nations 2025: Sustaining progress in Asia Pacific through investment) 보고서가 뒷받침하고 있다. 이 보고서는 베트남을 동남아시아 디지털 경제의 핵심 동력으로 평가한다. 주요 내용은 다음과 같다.

베트남의 디지털 경제는 2024년 국내총생산(GDP)의 18.3%를 차지했다.

베트남은 2025 GSMA 디지털 네이션스 지수(GSMA Digital Nations Index 2025)에서 상위 절반에 포함됐다.

베트남은 인프라, 혁신, 데이터 거버넌스, 보안, 인재 부문 전반에서 균형 잡힌 발전을 보이고 있다.

베트남은 지난 3년간 역내에서 가장 빠르게 성장한 디지털 경제국이다.

GSMA의 줄리안 고먼 아시아·태평양 총괄은 "빠르게 확대되고 있는 베트남의 디지털 경제는 2030년까지 GDP의 약 30%를 차지할 것으로 예상된다"며 "첨단 디지털 인프라와 차세대 연결성은 베트남이 더 높은 부가가치 활동을 확보할지, 아니면 글로벌 공급망에서 비용 효율적인 연결 고리로 남을지 결정하게 될 것"이라고 말했다.

GSMA는 베트남의 다음 단계 디지털 발전을 위한 두 가지 우선 과제로 신뢰와 보안 강화, 첨단 디지털 및 AI 역량 확대를 제시했다.

전체 보도자료는 여기에서 확인할 수 있다.

SOURCE GSMA